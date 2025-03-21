https://ukraina.ru/20250321/1061946294.html

По зданию СБУ в Краматорске, Киеву, Одессе и Кременчугу: удары ВС РФ на 21 марта

По зданию СБУ в Краматорске, Киеву, Одессе и Кременчугу: удары ВС РФ на 21 марта - 21.03.2025 Украина.ру

По зданию СБУ в Краматорске, Киеву, Одессе и Кременчугу: удары ВС РФ на 21 марта

Российские подразделения нанесли удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в оккупированном городе Краматорске в Донецкой народной республике (ДНР). В то же время украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Одессе и Кременчуге

2025-03-21T11:00

2025-03-21T11:00

2025-03-21T11:00

новости

россия

краматорск

киев

одесса

вооруженные силы украины

вс рф

сбу

владимир рогов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061356444_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_2785c0d1a458d9aa8abfdc0d2d88582d.jpg

В пятницу, 21 марта, агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об ударе ВС РФ. Он заявил, что, согласно официальной версии киевских властей, потерь нет. Однако, добавил собеседник издания, большое количество эвакуационных групп и скорых, а также уничтоженного автотранспорта во внутреннем дворе здания, которое якобы не используется, говорит об обратном. Украина пытается скрыть потери и тех, кто там находился, пришел к выводу Рогов.Кроме того, об ударе по зданию СБУ в Краматорске сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные Телеграм-каналы. В публикации отмечалось, что ВС РФ нанесли комбинированный удар — сначала по зданию ударила ракета, после чего объект атаковали дроны.Еще утром сегодняшнего дня, 21 марта, украинские СМИ написали о взрывах в четверг вечером и в ночь на пятницу на территории Украины. Отмечалось, что серии взрывов раздались в Одессе и Кременчуге Полтавской области.Российские войска продолжать наносить удары по военным объектам ВСУ. Одни из прошлых таких ударов ВС РФ собраны в материале По отрядам ГУР, наемникам и военным объектам: российская армия ударила по самому больному.

россия

краматорск

киев

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, краматорск, киев, одесса, вооруженные силы украины, вс рф, сбу, владимир рогов