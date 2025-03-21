По зданию СБУ в Краматорске, Киеву, Одессе и Кременчугу: удары ВС РФ на 21 марта - 21.03.2025 Украина.ру
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По зданию СБУ в Краматорске, Киеву, Одессе и Кременчугу: удары ВС РФ на 21 марта
По зданию СБУ в Краматорске, Киеву, Одессе и Кременчугу: удары ВС РФ на 21 марта - 21.03.2025 Украина.ру
По зданию СБУ в Краматорске, Киеву, Одессе и Кременчугу: удары ВС РФ на 21 марта
Российские подразделения нанесли удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в оккупированном городе Краматорске в Донецкой народной республике (ДНР). В то же время украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Одессе и Кременчуге
2025-03-21T11:00
2025-03-21T11:00
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вооруженные силы украины
вс рф
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В пятницу, 21 марта, агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об ударе ВС РФ. Он заявил, что, согласно официальной версии киевских властей, потерь нет. Однако, добавил собеседник издания, большое количество эвакуационных групп и скорых, а также уничтоженного автотранспорта во внутреннем дворе здания, которое якобы не используется, говорит об обратном. Украина пытается скрыть потери и тех, кто там находился, пришел к выводу Рогов.Кроме того, об ударе по зданию СБУ в Краматорске сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные Телеграм-каналы. В публикации отмечалось, что ВС РФ нанесли комбинированный удар — сначала по зданию ударила ракета, после чего объект атаковали дроны.Еще утром сегодняшнего дня, 21 марта, украинские СМИ написали о взрывах в четверг вечером и в ночь на пятницу на территории Украины. Отмечалось, что серии взрывов раздались в Одессе и Кременчуге Полтавской области.Российские войска продолжать наносить удары по военным объектам ВСУ. Одни из прошлых таких ударов ВС РФ собраны в материале По отрядам ГУР, наемникам и военным объектам: российская армия ударила по самому больному.
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новости, россия, краматорск, киев, одесса, вооруженные силы украины, вс рф, сбу, владимир рогов
Новости, Россия, Краматорск, Киев, Одесса, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СБУ, Владимир Рогов

По зданию СБУ в Краматорске, Киеву, Одессе и Кременчугу: удары ВС РФ на 21 марта

11:00 21.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы Пресса спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские подразделения нанесли удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в оккупированном городе Краматорске в Донецкой народной республике (ДНР). В то же время украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Одессе и Кременчуге
В пятницу, 21 марта, агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об ударе ВС РФ.
"Поступила подтвержденная информация о нанесении точного удара по зданию СБУ в Краматорске, которое в последнее время использовалось как пункт дислокации и размещения подразделений боевиков режима Зеленского", — пояснил он.
Он заявил, что, согласно официальной версии киевских властей, потерь нет. Однако, добавил собеседник издания, большое количество эвакуационных групп и скорых, а также уничтоженного автотранспорта во внутреннем дворе здания, которое якобы не используется, говорит об обратном. Украина пытается скрыть потери и тех, кто там находился, пришел к выводу Рогов.
Кроме того, об ударе по зданию СБУ в Краматорске сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные Телеграм-каналы. В публикации отмечалось, что ВС РФ нанесли комбинированный удар — сначала по зданию ударила ракета, после чего объект атаковали дроны.
Еще утром сегодняшнего дня, 21 марта, украинские СМИ написали о взрывах в четверг вечером и в ночь на пятницу на территории Украины. Отмечалось, что серии взрывов раздались в Одессе и Кременчуге Полтавской области.
"В Киеве, на левом берегу, слышны взрывы", — заявили журналисты телеканала "Общественное" в Телеграм-канале.
Российские войска продолжать наносить удары по военным объектам ВСУ. Одни из прошлых таких ударов ВС РФ собраны в материале По отрядам ГУР, наемникам и военным объектам: российская армия ударила по самому больному.
 
НовостиРоссияКраматорскКиевОдессаВооруженные силы УкраиныВС РФСБУВладимир Рогов
 
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