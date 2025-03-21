По зданию СБУ в Краматорске, Киеву, Одессе и Кременчугу: удары ВС РФ на 21 марта
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Российские подразделения нанесли удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в оккупированном городе Краматорске в Донецкой народной республике (ДНР). В то же время украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Одессе и Кременчуге
В пятницу, 21 марта, агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об ударе ВС РФ.
"Поступила подтвержденная информация о нанесении точного удара по зданию СБУ в Краматорске, которое в последнее время использовалось как пункт дислокации и размещения подразделений боевиков режима Зеленского", — пояснил он.
Он заявил, что, согласно официальной версии киевских властей, потерь нет. Однако, добавил собеседник издания, большое количество эвакуационных групп и скорых, а также уничтоженного автотранспорта во внутреннем дворе здания, которое якобы не используется, говорит об обратном. Украина пытается скрыть потери и тех, кто там находился, пришел к выводу Рогов.
Кроме того, об ударе по зданию СБУ в Краматорске сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные Телеграм-каналы. В публикации отмечалось, что ВС РФ нанесли комбинированный удар — сначала по зданию ударила ракета, после чего объект атаковали дроны.
Еще утром сегодняшнего дня, 21 марта, украинские СМИ написали о взрывах в четверг вечером и в ночь на пятницу на территории Украины. Отмечалось, что серии взрывов раздались в Одессе и Кременчуге Полтавской области.
"В Киеве, на левом берегу, слышны взрывы", — заявили журналисты телеканала "Общественное" в Телеграм-канале.
Российские войска продолжать наносить удары по военным объектам ВСУ. Одни из прошлых таких ударов ВС РФ собраны в материале По отрядам ГУР, наемникам и военным объектам: российская армия ударила по самому больному.