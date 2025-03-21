https://ukraina.ru/20250321/1061941960.html

Зеленский нарушил перемирие, список важных целей. Главное на Украине на утро 21 марта

Зеленский нарушил перемирие, список важных целей. Главное на Украине на утро 21 марта - 21.03.2025 Украина.ру

Зеленский нарушил перемирие, список важных целей. Главное на Украине на утро 21 марта

Украина уже нарушила предложенное президентом США перемирие. Украина передаст США список целей, которые хочет обезопасить от ударов России

2025-03-21T09:20

2025-03-21T09:20

2025-03-21T09:28

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О нарушении Владимиром Зеленским предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло — это большой вопрос", — заявила Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Ранее, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого Путин положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Однако всего через несколько часов после переговоров украинские военные атаковали при помощи трёх БПЛА нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае."Ночью 19 марта текущего года, через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения президента России, принятого по предложению президента США, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трёх БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту энергетической инфраструктуры", — прокомментировало эту атаку Минобороны РФ.В оборонном ведомстве подчеркнули, что "совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США".При этом в Минобороны России рассказали о том, что в момент получения приказа Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинской энергетической инфраструктуры, связанных с ВПК, находящихся в Николаевской области."Необходимо особо отметить, что в момент получения приказа верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинской энергетической инфраструктуры, связанных с ВПК, находящихся в Николаевской области", — отметили в министерстве.Также в ночь на 21 марта стало известно, что украинские военные ударили по ГТС "Суджа"."ВСУ нанесли удар по ГИС "Суджа", по которой шёл газ в Европу. В небе видно яркое зарево от пожара. В данный момент полыхает газопровод на границе Курской и Сумской областей, сообщают военкоры. Станция располагается у самой границы. Сильный пожар виден из Курска. Официальной информации пока нет", — сообщил в 01:35 телеграм-канал SHOT.Также канал опубликовал видео с места событий.Ещё одно видео с места событий опубликовал посвящённый военной авиации телеграм-канал Fighterbomber."Газоизмерительная станция "Суджа" после атаки. Ну можно сказать, что вторую ночь идёт сбор пруфов о недоговорсобности хохлов и недееспособности властей Украины. Украинцы, вполне ожидаемо, пытаются удары по воинским эшелонам, портам, складам и аэродромам выдать за удары по мирняку и объектам энергетики, при этом выкладывая в качестве доказательств прекрасные видео о том, что удары производятся строго как и договаривались Трамп и наш верховный", — подписал автор канала видео.По его словам, он уверен: подобное поведение украинской стороны учитывалось."Я думаю, что этот момент в поэтапном плане учитывался и предусматривался, и теперь по логике должен наступить тот самый этап принуждения к миру Украины со стороны США. Если, конечно, их попытки быть решалой несут под собой хоть малейшие признаки серьёзности. Этап фиксации ударов обе стороны прошли мгновенно, тупо сняв блоки на выкладывание результатов ударов в соцсетях", — указал автор канала.По его мнению, теперь должен быть следующий этап, а именно демонстрация того, какие меры воздействия может применить США к стороне нарушающей договор."Думаю, ответ мы увидим в ближайшее время. Самым логичным тут выглядит либо запрет на поставки военной помощи любого вида со стороны США в/на Украину, либо, наоборот, увеличение этой помощи", — подытожил он.Тем временем на Украине хотят обезопасить от российских ударов не только объекты энергетической инфраструктуры, но и ряд других потенциальных целей.Важные целиДепутат от партии "Слуга народа", член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что важно определить, какие объекты не могут быть под ударами, чтобы контролировать соблюдение перемирия.Он подчеркнул, что возможная передача России списка объектов украинской инфраструктуры не является угрозой, поскольку РФ и так знает о большинстве из них."Наши инфраструктурные объекты точно не являются тайной для России, так же как и их объекты не являются тайной для нас", — указал Вениславский.Он также пообещал, что те объекты, которые действительно являются секретными, не будут раскрыты, ведь в этом нет смысла. Вениславский заявил, что главное — обезопасить те объекты, которые подвергаются регулярным атакам.Также он заявил, что вопрос перечня объектов возник из-за разной трактовки договоренностей между Путиным и Трампом. По словам Вениславского, чтобы контролировать соблюдение перемирия, нужно определить, какие объекты не могут быть атакованы, и обменяться этими списками.Отвечая на вопрос, что у России может быть больше объектов, чем у Украины, Вениславский ответил, что паритет здесь не является ключевым фактором.По его словам, согласование такого списка – сложная и кропотливая работа, которая требует времени, усилий и привлечения не только Украины и России, но и США и, возможно, Европы.Накануне Зеленский заявил, что команда Украины 24 марта в Саудовской Аравии передаст США перечень объектов гражданской инфраструктуры, которые должны быть защищены от атак РФ. По его словам, это необходимо, чтобы избежать различной трактовки этих договоренностей.При этом сами же украинские СМИ указали на манипуляцию Зеленского."Зеленский снова начал манипулировать мирными договоренностями, то, о чем все ранее предупреждали. Зеленский заявил, что частичное перемирие, которое сейчас обсуждается, включает в себя мораторий не только на обстрелы энергетики, но и прочей гражданской инфраструктуры это выгодно Киеву, которому необходимо застраховать ЖД логистику, склады и производство. Также он сказал, что Украина сейчас готовит список таких объектов. Сразу дополним, Москва на такое не пойдет без других встречных условий", — отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала указали, что все манипуляции Зеленского направлены на то, чтобы сорвать любые мирные инициативы Трампа.О том, как воспринимают США на Украине — в статье Сергея Зуева "Планы Зеленского стали никчемными бумажками. Украинские эксперты и СМИ окончательно разочаровались в США".

https://ukraina.ru/20250320/1061936916.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, дональд трамп, федор вениславский, впк, вооруженные силы украины, слуга народа, россия, сша, украина, владимир путин