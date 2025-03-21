https://ukraina.ru/20250321/1061946142.html
Куда хочет Киев и где его опять не примут: Зеленский пожаловался на НАТО, а Орбан на него
Куда хочет Киев и где его опять не примут: Зеленский пожаловался на НАТО, а Орбан на него - 21.03.2025 Украина.ру
Куда хочет Киев и где его опять не примут: Зеленский пожаловался на НАТО, а Орбан на него
Владимир Зеленский заявил, что Украину не зовут в НАТО, как бы она там не хотела состоять. В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении в соцсети отметил, что глава киевского режима ведется себя так, словно Украина уже вступила в ЕС
2025-03-21T10:43
2025-03-21T10:43
2025-03-21T10:43
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В пятницу, 21 марта, украинское издание "Страна.ua" опубликовало слова Зеленского, который подчеркнул, что Украина очень хочет в альянс, так как это "решило бы много проблем".Стоит напомнить, что на минувшей неделе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс больше не стоит на повестке дня.Помимо этого, в пятницу, 21 марта, Орбан сообщил, что на саммите Евросоюза Зеленский принял участие в дискуссии, однако сделал это украинский политик совсем не в дружеской манере.По его мнению, Зеленский — это лишь проситель, желающий вступить в Евросоюз. Кроме того, Орбан отметил, что в Венгрии скоро будет проведен опрос среди населения о вступлении Украины в ЕС. "Пока мы не узнаем мнение венгров, я не могу его (Зеленского) в этом поддержать", — уточнил он. Между тем появилась информация о том, какие у Трампа планы на Крым. Закулисье администрации президента США приоткрыл американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
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новости, украина, владимир зеленский, нато, ес, виктор орбан, венгрия, сша, дональд трамп
Новости, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, Виктор Орбан, Венгрия, США, Дональд Трамп
Куда хочет Киев и где его опять не примут: Зеленский пожаловался на НАТО, а Орбан на него
Владимир Зеленский заявил, что Украину не зовут в НАТО, как бы она там не хотела состоять. В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении в соцсети отметил, что глава киевского режима ведется себя так, словно Украина уже вступила в ЕС
В пятницу, 21 марта, украинское издание "Страна.ua" опубликовало слова Зеленского, который подчеркнул, что Украина очень хочет в альянс, так как это "решило бы много проблем".
"Относительно нейтральности. Если это был вопрос про НАТО, то я всегда говорил, что к сожалению, нас не берут в НАТО. Тут не о чем говорить", — пояснил он. Зеленский также добавил, что США, которые являются главным союзником в объединении, не поддерживают вступление Украины в альянс.
Стоит напомнить, что на минувшей неделе генсек НАТО Марк Рютте заявил
, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс больше не стоит на повестке дня.
Помимо этого, в пятницу, 21 марта, Орбан сообщил, что на саммите Евросоюза Зеленский принял участие в дискуссии, однако сделал это украинский политик совсем не в дружеской манере.
"Зеленский спутал роли. Он ведет себя так, как будто (Украина - прим. ред.) находится в Евросоюзе, и поэтому может позволить себе более резкий тон, хотя не может", — объяснил свои слова Орбан.
По его мнению, Зеленский — это лишь проситель, желающий вступить в Евросоюз. Кроме того, Орбан отметил, что в Венгрии скоро будет проведен опрос среди населения о вступлении Украины в ЕС. "Пока мы не узнаем мнение венгров, я не могу его (Зеленского) в этом поддержать", — уточнил он.
Между тем появилась информация о том, какие у Трампа планы на Крым. Закулисье администрации президента США приоткрыл американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.