https://ukraina.ru/20250321/1061946142.html

Куда хочет Киев и где его опять не примут: Зеленский пожаловался на НАТО, а Орбан на него

Куда хочет Киев и где его опять не примут: Зеленский пожаловался на НАТО, а Орбан на него - 21.03.2025 Украина.ру

Куда хочет Киев и где его опять не примут: Зеленский пожаловался на НАТО, а Орбан на него

Владимир Зеленский заявил, что Украину не зовут в НАТО, как бы она там не хотела состоять. В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении в соцсети отметил, что глава киевского режима ведется себя так, словно Украина уже вступила в ЕС

2025-03-21T10:43

2025-03-21T10:43

2025-03-21T10:43

новости

украина

владимир зеленский

нато

ес

виктор орбан

венгрия

сша

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/18/1061315120_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_a1bd6d059c32948a6630b4a1b04f23c6.jpg

В пятницу, 21 марта, украинское издание "Страна.ua" опубликовало слова Зеленского, который подчеркнул, что Украина очень хочет в альянс, так как это "решило бы много проблем".Стоит напомнить, что на минувшей неделе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс больше не стоит на повестке дня.Помимо этого, в пятницу, 21 марта, Орбан сообщил, что на саммите Евросоюза Зеленский принял участие в дискуссии, однако сделал это украинский политик совсем не в дружеской манере.По его мнению, Зеленский — это лишь проситель, желающий вступить в Евросоюз. Кроме того, Орбан отметил, что в Венгрии скоро будет проведен опрос среди населения о вступлении Украины в ЕС. "Пока мы не узнаем мнение венгров, я не могу его (Зеленского) в этом поддержать", — уточнил он. Между тем появилась информация о том, какие у Трампа планы на Крым. Закулисье администрации президента США приоткрыл американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

https://ukraina.ru/20250321/1061941960.html

украина

венгрия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, нато, ес, виктор орбан, венгрия, сша, дональд трамп