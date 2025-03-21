Куда хочет Киев и где его опять не примут: Зеленский пожаловался на НАТО, а Орбан на него - 21.03.2025 Украина.ру
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Куда хочет Киев и где его опять не примут: Зеленский пожаловался на НАТО, а Орбан на него
Куда хочет Киев и где его опять не примут: Зеленский пожаловался на НАТО, а Орбан на него - 21.03.2025 Украина.ру
Куда хочет Киев и где его опять не примут: Зеленский пожаловался на НАТО, а Орбан на него
Владимир Зеленский заявил, что Украину не зовут в НАТО, как бы она там не хотела состоять. В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении в соцсети отметил, что глава киевского режима ведется себя так, словно Украина уже вступила в ЕС
2025-03-21T10:43
2025-03-21T10:43
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В пятницу, 21 марта, украинское издание "Страна.ua" опубликовало слова Зеленского, который подчеркнул, что Украина очень хочет в альянс, так как это "решило бы много проблем".Стоит напомнить, что на минувшей неделе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс больше не стоит на повестке дня.Помимо этого, в пятницу, 21 марта, Орбан сообщил, что на саммите Евросоюза Зеленский принял участие в дискуссии, однако сделал это украинский политик совсем не в дружеской манере.По его мнению, Зеленский — это лишь проситель, желающий вступить в Евросоюз. Кроме того, Орбан отметил, что в Венгрии скоро будет проведен опрос среди населения о вступлении Украины в ЕС. "Пока мы не узнаем мнение венгров, я не могу его (Зеленского) в этом поддержать", — уточнил он. Между тем появилась информация о том, какие у Трампа планы на Крым. Закулисье администрации президента США приоткрыл американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
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новости, украина, владимир зеленский, нато, ес, виктор орбан, венгрия, сша, дональд трамп
Новости, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, Виктор Орбан, Венгрия, США, Дональд Трамп

Куда хочет Киев и где его опять не примут: Зеленский пожаловался на НАТО, а Орбан на него

10:43 21.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский заявил, что Украину не зовут в НАТО, как бы она там не хотела состоять. В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении в соцсети отметил, что глава киевского режима ведется себя так, словно Украина уже вступила в ЕС
В пятницу, 21 марта, украинское издание "Страна.ua" опубликовало слова Зеленского, который подчеркнул, что Украина очень хочет в альянс, так как это "решило бы много проблем".
"Относительно нейтральности. Если это был вопрос про НАТО, то я всегда говорил, что к сожалению, нас не берут в НАТО. Тут не о чем говорить", — пояснил он. Зеленский также добавил, что США, которые являются главным союзником в объединении, не поддерживают вступление Украины в альянс.
Стоит напомнить, что на минувшей неделе генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс больше не стоит на повестке дня.
Помимо этого, в пятницу, 21 марта, Орбан сообщил, что на саммите Евросоюза Зеленский принял участие в дискуссии, однако сделал это украинский политик совсем не в дружеской манере.

"Зеленский спутал роли. Он ведет себя так, как будто (Украина - прим. ред.) находится в Евросоюзе, и поэтому может позволить себе более резкий тон, хотя не может", — объяснил свои слова Орбан.

По его мнению, Зеленский — это лишь проситель, желающий вступить в Евросоюз. Кроме того, Орбан отметил, что в Венгрии скоро будет проведен опрос среди населения о вступлении Украины в ЕС. "Пока мы не узнаем мнение венгров, я не могу его (Зеленского) в этом поддержать", — уточнил он.
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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Зеленский нарушил перемирие, список важных целей. Главное на Украине на утро 21 мартаУкраина уже нарушила предложенное президентом США перемирие. Украина передаст США список целей, которые хочет обезопасить от ударов России
Между тем появилась информация о том, какие у Трампа планы на Крым. Закулисье администрации президента США приоткрыл американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОЕСВиктор ОрбанВенгрияСШАДональд Трамп
 
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