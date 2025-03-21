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Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ

Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ - 21.03.2025 Украина.ру

Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ

Отсутствие обоюдных обязательств между Москвой и Киевом приводит к тому, что ситуация с ударами по энергоинфраструктуре все больше напоминает игру в одни ворота, где Украина продолжает действовать с развязанными руками, а РФ ограничивается демонстрацией доброй воли

2025-03-21T13:02

2025-03-21T13:02

2025-03-21T13:02

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Последствия разговора Путина и ТрампаПредложение о прекращении взаимных ударов по объектам энергетики родом из телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли 18 марта.Главы обоих государств пришли к выводу, что такое решение могло бы стать прологом к дальнейшему мирному урегулированию на Украине и полному прекращению огня. Российское руководство решило немедленно приступить к выполнению этой договоренности, что было отмечено в релизе, который опубликовала пресс-служба Кремля по итогам разговора в тот же вечер.Вскоре выяснилось, что в момент получения соответствующего приказа, в небе в сторону Украины находились семь дронов, которые целили в объекты энергетики в Николаевской области. В тот же момент они были сбиты ВС РФ."Шесть из них были сбиты ЗРПК "Панцирь", один дежурным истребителем ВКС России", - сообщили 19 марта в Министерстве обороны России.Таким образом, весь мир мог лишний раз убедиться в том, что Москва выполняет взятые на себя обязательства.В этой же плоскости лежит и обмен пленными по формуле 175 на 175, о котором Путин также проинформировал Трампа. Крупные обмены были и до этого, но в этот раз в качестве жеста доброй воли "сверху" Киеву отдали 25 тяжело раненных военнослужащих ВСУ.Казалось бы, что после таких показательных жестов от украинской власти можно было бы ждать какого-то хотя бы намека на встречное движение. Но не тут-то было.Позиция УкраиныВсе дело в том, что никаких соглашений о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре нет. Вроде бы есть обоюдное желание, но конкретных решений, закрепленных на бумаге, нет. Переговоры об этом вероятно пройдут в ближайшие дни в Саудовской Аравии, однако пока это все равно разговоры в будущем времени.Все жесты со стороны России, какими бы благородными они ни были, остаются лишь односторонними действиями. Наивно полагать, что подобное может как-то растрогать правящий на Украине режим и изменить его подход. И в Кремле, собственно, на это и не рассчитывают, о чем говорит реплика о недоговороспособности украинских властей, которая содержится в российской версии итогов переговоров Путина и Трампа.Формально, согласованное лидерами РФ и США предложение в Киеве поддерживают, но с оговорками."Россия и Украина при посредничестве США могут договориться не бить по энергетической инфраструктуре. Наша сторона будет это поддерживать. Но не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать", - заявил в тот же день Владимир Зеленский.Таким нарушением он сходу назвал налет на украинские города ударных российских дронов, которые будто бы целили в "гражданскую инфраструктуру". То есть правящий на Украине режим дал понять, что при желании будет обвинять РФ в нарушении договоренностей за все, что угодно.Далее в Киеве привычно отреагировали на перспективу деэскалации новой эскалацией.Атаки не кончаютсяВ ночь на 19 марта беспилотниками была атакована нефтебаза рядом со станицей Кавказская Краснодарского края. Пожар на объекте продолжается до сих пор, горели два резервуара, один из них практически полностью выгорел. На месте работают более 450 сотрудников спасательных служб."Речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив, в том числе, выдвинутых президентом США", - прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Потерявший "всякую связь с реальностью террористический режим на Банковой" продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами, подчеркнула она.На следующие сутки удары со стороны ВСУ продолжились. В ночь на 20 марта российской армией было сбито 132 украинских БПЛА. Несколько объектов были атакованы в Саратовской области: военный аэродром в Энгельсе и нефтебаза под Саратовом. Всего над регионом было сбито 54 беспилотника.В ту же ночь еще 40 дронов сбили над Воронежской областью, 22 – над Белгородской, 9 – над Ростовской, по 3 – над Курской и Крымом, один – над Липецкой областью.Та же картина наблюдалась и следующей ночью. Массированный налет дронов, в частности, был предпринят на Калачевский район Волгоградской области, силы ПВО также работали в соседней Ростовской области.Этим дело не ограничилось. В ночь на 21 марта стало известно о взрыве и сильном пожаре на газоизмерительной станции "Суджа" на границе Украины с Курской областью. Москва обвинила Киев в обстреле станции с целью сорвать переговорный процесс, Украина же ответила в известном стиле, что это Россия сама будто бы обстреляла "Суджу".Таким образом, пока нет официального решения по прекращению ударов по энергоинфраструктуре, киевский режим такие атаки не прекратит. Большие сомнения, что это произойдет и в случае документально зафиксированного положения, Украина имеет богатый опыт по подобным провокациям.Такое положение вещей удобно всем, кроме России. Украина продолжает делать то, что она делает, а Соединенные Штаты демонстрируют иллюзию, что добиваются реальных успехов на переговорном треке. Теперь слово за Кремлем.Подноготная отношений Киева и Вашингтона - в материале издания Украина.ру Как провалился тайный план Зеленского. Не предлагайте Трампу украинский палец - отхватит всю руку.

https://ukraina.ru/20250321/1061931318.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, сша, бпла, энергетика, сво