Вместо насыщения ВСУ нужно усилить НАТО: в Евросоюзе задумались о смене приоритетов - 21.03.2025 Украина.ру
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Вместо насыщения ВСУ нужно усилить НАТО: в Евросоюзе задумались о смене приоритетов
Вместо насыщения ВСУ нужно усилить НАТО: в Евросоюзе задумались о смене приоритетов - 21.03.2025 Украина.ру
Вместо насыщения ВСУ нужно усилить НАТО: в Евросоюзе задумались о смене приоритетов
Некоторые страны ЕС вместо отправки войск на Украину предлагают восполнить подразделения НАТО. Об этом 21 марта написало агентство Блумберг со ссылкой на источники
2025-03-21T12:06
2025-03-21T12:06
новости
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По данным издания, до сих пор только Великобритания и Франция публично заявили об отправке войск на Украине.Стоит напомнить, что ранее то же агентство сообщило о том, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Предположения строят не только в Европе. В США журналист со ссылкой на источники, приближенные к главе Белого дома, выдвинул свое предположение касательно того, какие наметки появились у Трампа по поводу российского полуострова. Подробности в публикации Американский журналист раскрыл, какие у Трампа планы на Крым.
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новости, украина, великобритания, франция, дональд трамп, кир стармер, нато, ес, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Великобритания, Франция, Дональд Трамп, Кир Стармер, НАТО, ЕС, Вооруженные силы Украины

Вместо насыщения ВСУ нужно усилить НАТО: в Евросоюзе задумались о смене приоритетов

12:06 21.03.2025
 
© AP / Geert Vanden Wijngaert
- РИА Новости, 1920, 21.03.2025
© AP / Geert Vanden Wijngaert
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Некоторые страны ЕС вместо отправки войск на Украину предлагают восполнить подразделения НАТО. Об этом 21 марта написало агентство Блумберг со ссылкой на источники
По данным издания, до сих пор только Великобритания и Франция публично заявили об отправке войск на Украине.
"Некоторые европейские лидеры, такие как [премьер-министр Италии] Джорджа Мелони, выступили против идеи "высадки войск на землю"... Большинство других стран, участвующих в переговорах, вместо этого предложили военную технику или войска для пополнения других подразделений НАТО", — отмечается в публикации.
Стоит напомнить, что ранее то же агентство сообщило о том, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
10:43
Куда хочет Киев и где его опять не примут: Зеленский пожаловался на НАТО, а Орбан на негоВладимир Зеленский заявил, что Украину не зовут в НАТО, как бы она там не хотела состоять. В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении в соцсети отметил, что глава киевского режима ведется себя так, словно Украина уже вступила в ЕС
Предположения строят не только в Европе. В США журналист со ссылкой на источники, приближенные к главе Белого дома, выдвинул свое предположение касательно того, какие наметки появились у Трампа по поводу российского полуострова. Подробности в публикации Американский журналист раскрыл, какие у Трампа планы на Крым.
 
НовостиУкраинаВеликобританияФранцияДональд ТрампКир СтармерНАТОЕСВооруженные силы Украины
 
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