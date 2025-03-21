Вместо насыщения ВСУ нужно усилить НАТО: в Евросоюзе задумались о смене приоритетов
© AP / Geert Vanden Wijngaert
© AP / Geert Vanden Wijngaert
Некоторые страны ЕС вместо отправки войск на Украину предлагают восполнить подразделения НАТО. Об этом 21 марта написало агентство Блумберг со ссылкой на источники
По данным издания, до сих пор только Великобритания и Франция публично заявили об отправке войск на Украине.
"Некоторые европейские лидеры, такие как [премьер-министр Италии] Джорджа Мелони, выступили против идеи "высадки войск на землю"... Большинство других стран, участвующих в переговорах, вместо этого предложили военную технику или войска для пополнения других подразделений НАТО", — отмечается в публикации.
Стоит напомнить, что ранее то же агентство сообщило о том, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
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