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Киев принял слова Трампа об электростанциях как обещание помочь вернуть ЗАЭС

Киев принял слова Трампа об электростанциях как обещание помочь вернуть ЗАЭС - 21.03.2025 Украина.ру

Киев принял слова Трампа об электростанциях как обещание помочь вернуть ЗАЭС

Объекты атомной энергетики не обсуждались в контексте ресурсной сделки США и Украины, поэтому идея американского президента Дональда Трампа о контроле над электростанциями застала врасплох Киев

2025-03-21T11:02

2025-03-21T11:02

2025-03-21T11:02

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Однако будущее Запорожской АЭС действительно является ключевым вопросом на мирных переговорах. Такое мнение бывшего замглавы украинского Минэнерго Алексея Рябчина опубликовало издание The Washington Post (WP)."Это очень важно не только для Украины, но и для ЕС. Раньше мы продавали много электроэнергии в Европейский союз, помогая ему функционировать и декарбонизироваться", - отметил Рябчин.Еще один - анонимный - собеседник издания отметил, что добыча полезных ископаемых требует большого количества электроэнергии, а Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе и может дать такой ресурс.В среду, 19 марта, в телефонной беседе с Владимиром Зеленским Трамп предложил ему отдать под контроль США украинские электростанции, пообещав защиту инфраструктуры от потенциальных ударов, а также восстановление и содержание объектов за американский счет. Чуть позже Зеленский объявил прессе, что на самом деле обсуждались не все АЭС страны, а только Запорожская. Ранее автор издания Украина.ру Михаил Павлив в своей статье Готовится "Большая сделка". Мнение Украины и Европы никого не интересует отметил, что Вашингтон крайне заинтересован в ЗАЭС по вполне очевидной причине."Для американцев, которые намерены отхватить заметный кусок украинского горно-металлургического сектора, в первую очередь рудпрома, это очень важный момент. Потому что Запорожской АЭС и ее мощности в первую очередь запитывают тот самый еще советский Донецко-Приднепровский экономический район. А значит и ГОКи Днепропетровщины и Полтавщины, на которые претендуют американцы", - отметил Павлив, подчеркнув, что обывателям пока показывают лишь верхушку энергетического раздела.Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в интервью изданию Украина.ру заострил внимание на том, что не всегда слова Трампа значат ровно то, что хочет услышать собеседник. И история с АЭС - тот самый случай."Вопрос, зачем это нужно США? Это переговорная тактика, когда вы говорите то, что близко к тому, что хотели бы услышать ваши контрагенты, но не говорите об этом напрямую. Они услышат то, что захотят, а вы по сути им ничего не обещали, ничего не предлагали, можете в любой момент от своих слов отказаться", - отметил эксперт.Он также отметил, что атомная энергетика в США не государственная. И в этом контексте слова Трампа о намерении купить или взять под контроль какие-либо АЭС - это разговор о развитии американского бизнеса. И тут уже на первое место выйдет тема о том, кому именно он будет принадлежать.Полный текст интервью Александра Фролова: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиков.Ряд экспертов ранее уже отмечали, что украинский трек для нового лидера США - это не история про мировую политику, а способ борьбы со своими конкурентами, возможность победить Соросов и Глубинное государство, перехватить финансовые вожжи власти в свои руки.Запорожская атомная электростанция - крупнейшая АЭС в мире. Ранее "Росатом" составил рейтинг самых мощных атомных станций мира, и оказалось, что ЗАЭС - третья в этом списке со своими шестью реакторами и мощностью в пределах 6 000 МВт. На 2021 год она генерировала 21% от общего производства электроэнергии Украины. Вырабатываемой электроэнергии хватало для обеспечения примерно 10 миллионов человек по всей стране, а также для работы десятков крупных промышленных предприятий.В марте 2022 года атомная электростанция, вместе с находящейся поблизости тепловой станцией, перешла под контроль российской Армии, и сейчас объектом управляет "Росатом". В настоящее время работа станции приостановлена, так как ВСУ продолжают ее обстреливать. Об опасности таких атак нашему изданию ранее рассказывал советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

https://ukraina.ru/20250320/1061921215.html

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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, михаил павлив, запорожская аэс, украина.ру, росатом