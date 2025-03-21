Американский журналист раскрыл, какие у Трампа планы на Крым - 21.03.2025 Украина.ру
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Американский журналист раскрыл, какие у Трампа планы на Крым
Американский журналист раскрыл, какие у Трампа планы на Крым - 21.03.2025 Украина.ру
Американский журналист раскрыл, какие у Трампа планы на Крым
Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, заинтересован в сотрудничестве с Россией для развития Крыма в качестве международного курорта. Такое мнение 21 марта на платформе Substack высказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш
2025-03-21T10:20
2025-03-21T10:20
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россия
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дональд трамп
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"Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с Владимиром Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт", — заявил Херш.Также он добавил, что то же самое "может произойти с Донбассом". Стоит напомнить, что ранее портал Semafor со ссылкой на источники сообщил, что США в рамках переговоров по Украине рассматривают возможность признания Крыма российским. Отмечалось также, что представители администрации США обсуждали возможность обращения к ООН с просьбой сделать то же самое. Об этом в публикации Крым и одесский порт: что известно о прошедшем разговоре Путина и Трампа.
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новости, крым, россия, сша, дональд трамп, владимир путин
Новости, Крым, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин

Американский журналист раскрыл, какие у Трампа планы на Крым

10:20 21.03.2025
 
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© Public domain
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Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, заинтересован в сотрудничестве с Россией для развития Крыма в качестве международного курорта. Такое мнение 21 марта на платформе Substack высказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш
"Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с Владимиром Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт", — заявил Херш.
Также он добавил, что то же самое "может произойти с Донбассом".
Стоит напомнить, что ранее портал Semafor со ссылкой на источники сообщил, что США в рамках переговоров по Украине рассматривают возможность признания Крыма российским. Отмечалось также, что представители администрации США обсуждали возможность обращения к ООН с просьбой сделать то же самое. Об этом в публикации Крым и одесский порт: что известно о прошедшем разговоре Путина и Трампа.
 
НовостиКрымРоссияСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
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