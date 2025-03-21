Как Украина и Британия заставят Трампа вернуть России Одессу и не только её — Кочетков - 21.03.2025 Украина.ру
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Как Украина и Британия заставят Трампа вернуть России Одессу и не только её — Кочетков
Как Украина и Британия заставят Трампа вернуть России Одессу и не только её — Кочетков - 21.03.2025 Украина.ру
Как Украина и Британия заставят Трампа вернуть России Одессу и не только её — Кочетков
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру объяснил, как США могут выбить Украину из-под влияния Британии и как избежать Третьей мировой войны. Также он рассказал о настроениях бойцов на фронте и о подготовке к весенне-летней кампании
2025-03-21T13:20
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россия
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энергетика
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00:26 – Показательный ответ России за украинские удары по энергетике;07:18 – Как американцам забрать у Британии контроль над Украиной?12:50 – Как Трамп может вернуть Одессу России?14:41 – Как ВС России выстраивать отношения с США, чтобы было легче продвигаться на фронте и можно ли договориться с Трампом?23:44 – Готовы ли ВС России к весенне-летней кампании?*В интервью упоминается "Радио Свобода", признанное в России СМИ-иноагентом и внесённое в реестр нежелательных организаций.
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видео, россия, украина, британия, дональд трамп, алексей кочетков, украина.ру, радио свобода, энергетика, великобритания, одесса, третья мировая война, война, румыния, вьетнам, перемирие, польша, европа, сво, видео
Видео, Россия, Украина, Британия, Дональд Трамп, Алексей Кочетков, Украина.ру, Радио Свобода, энергетика, Великобритания, Одесса, третья мировая война, война, Румыния, Вьетнам, перемирие, Польша, Европа, СВО

Как Украина и Британия заставят Трампа вернуть России Одессу и не только её — Кочетков

13:20 21.03.2025
 
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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру объяснил, как США могут выбить Украину из-под влияния Британии и как избежать Третьей мировой войны. Также он рассказал о настроениях бойцов на фронте и о подготовке к весенне-летней кампании
00:26 – Показательный ответ России за украинские удары по энергетике;
07:18 – Как американцам забрать у Британии контроль над Украиной?
12:50 – Как Трамп может вернуть Одессу России?
14:41 – Как ВС России выстраивать отношения с США, чтобы было легче продвигаться на фронте и можно ли договориться с Трампом?
23:44 – Готовы ли ВС России к весенне-летней кампании?

*В интервью упоминается "Радио Свобода", признанное в России СМИ-иноагентом и внесённое в реестр нежелательных организаций.
 
ВидеоРоссияУкраинаБританияДональд ТрампАлексей КочетковУкраина.руРадио СвободаэнергетикаВеликобританияОдессатретья мировая войнавойнаРумынияВьетнамперемириеПольшаЕвропаСВО
 
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