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Как Украина и Британия заставят Трампа вернуть России Одессу и не только её — Кочетков

Как Украина и Британия заставят Трампа вернуть России Одессу и не только её — Кочетков - 21.03.2025 Украина.ру

Как Украина и Британия заставят Трампа вернуть России Одессу и не только её — Кочетков

Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в студии Украина.ру объяснил, как США могут выбить Украину из-под влияния Британии и как избежать Третьей мировой войны. Также он рассказал о настроениях бойцов на фронте и о подготовке к весенне-летней кампании

2025-03-21T13:20

2025-03-21T13:20

2025-03-21T13:20

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00:26 – Показательный ответ России за украинские удары по энергетике;07:18 – Как американцам забрать у Британии контроль над Украиной?12:50 – Как Трамп может вернуть Одессу России?14:41 – Как ВС России выстраивать отношения с США, чтобы было легче продвигаться на фронте и можно ли договориться с Трампом?23:44 – Готовы ли ВС России к весенне-летней кампании?*В интервью упоминается "Радио Свобода", признанное в России СМИ-иноагентом и внесённое в реестр нежелательных организаций.

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