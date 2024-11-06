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Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox News

Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox News - 06.11.2024 Украина.ру

Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox News

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщает американское издание Fox News

2024-11-06T10:09

2024-11-06T10:09

2024-11-06T10:15

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демократическая партия

выборы

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Кандидат в президенты США от Демократической партии, действующий вице-президент страны Камала Харрис набрала 226 голосов коллегии выборщиков. Дональд Трамп - 277 голосов. Для победы нужно не менее 270 из 538 голосов выборщиков.Букмекеры Polymarket оценили шансы на победу Трампа в 98%.Параллельно американский телеканал NBC News сообщает, что Трамп получил больше голосов от людей младше 30 лет, чем все предыдущие претенденты на высший пост от его партии с 2008 года: 47% голосов молодежи отошло именно экс-главе Белого дома. В то же время поддержка со стороны женщин остается на стороне Харрис.Эксперты отмечают, что решающим на выборах президента США-2024 будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.Старт официальному дню голосования по традиции дала маленькая деревня Диквсилл Нотч в штате Нью-Гэмпшир. В населенном пункте всего шесть зарегистрированных избирателей. Их голоса Трамп и Харрис поделили ровно пополам.Еще по теме: Огромная разница: на Западе сравнили мирные планы по Украине Трампа и Харрис.

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