https://ukraina.ru/20241106/1058661551.html
Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox News
Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox News - 06.11.2024 Украина.ру
Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox News
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщает американское издание Fox News
2024-11-06T10:09
2024-11-06T10:09
2024-11-06T10:15
новости
сша
запад
украина
дональд трамп
камала харрис
fox news
республиканская партия
демократическая партия
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058661311_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_c2d2c954dad3c2c1ec962e2c05e95268.jpg.webp
Кандидат в президенты США от Демократической партии, действующий вице-президент страны Камала Харрис набрала 226 голосов коллегии выборщиков. Дональд Трамп - 277 голосов. Для победы нужно не менее 270 из 538 голосов выборщиков.Букмекеры Polymarket оценили шансы на победу Трампа в 98%.Параллельно американский телеканал NBC News сообщает, что Трамп получил больше голосов от людей младше 30 лет, чем все предыдущие претенденты на высший пост от его партии с 2008 года: 47% голосов молодежи отошло именно экс-главе Белого дома. В то же время поддержка со стороны женщин остается на стороне Харрис.Эксперты отмечают, что решающим на выборах президента США-2024 будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.Старт официальному дню голосования по традиции дала маленькая деревня Диквсилл Нотч в штате Нью-Гэмпшир. В населенном пункте всего шесть зарегистрированных избирателей. Их голоса Трамп и Харрис поделили ровно пополам.Еще по теме: Огромная разница: на Западе сравнили мирные планы по Украине Трампа и Харрис.
сша
запад
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058661311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5b5c9919a8cc8f40e81728f6980ad49c.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, запад, украина, дональд трамп, камала харрис, fox news, республиканская партия, демократическая партия, выборы, президент, президент сша
Новости, США, Запад, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Fox News, Республиканская партия, Демократическая партия, выборы, президент, президент США
Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox News
10:09 06.11.2024 (обновлено: 10:15 06.11.2024)
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщает американское издание Fox News
Кандидат в президенты США от Демократической партии, действующий вице-президент страны Камала Харрис набрала 226 голосов коллегии выборщиков. Дональд Трамп - 277 голосов. Для победы нужно не менее 270 из 538 голосов выборщиков.
Букмекеры Polymarket оценили шансы на победу Трампа в 98%.
Параллельно американский телеканал NBC News сообщает, что Трамп получил больше голосов от людей младше 30 лет, чем все предыдущие претенденты на высший пост от его партии с 2008 года: 47% голосов молодежи отошло именно экс-главе Белого дома. В то же время поддержка со стороны женщин остается на стороне Харрис.
Эксперты отмечают, что решающим на выборах президента США-2024 будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Старт официальному дню голосования по традиции дала маленькая деревня Диквсилл Нотч в штате Нью-Гэмпшир. В населенном пункте всего шесть зарегистрированных избирателей. Их голоса Трамп и Харрис поделили ровно пополам.