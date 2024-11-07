https://ukraina.ru/20241107/1058684006.html

Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо

Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо - 07.11.2024 Украина.ру

Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо

Мы не хотим, чтобы на простых американцев упали все кары небесные. Просто США ведет с нами такую внешнеполитическую игру, когда мы играем от обороны, а они – атакуют. Сейчас действия Вашингтона несут для нас экзистенциальную угрозу. Поэтому мы вынуждены думать, что чем хуже у вас, тем лучше для нас

2024-11-07T06:43

2024-11-07T06:43

2024-11-07T06:43

интервью

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

сенат

опек

нефть

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Ничего личного. Только патриотизм, считает политтехнолог и политолог-международник Дмитрий БавыринОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Дмитрий, в прошлый раз мы с вами говорили, что исход выборов в США во многом будет зависеть от голосования в Пенсильвании. Харрис эту битву проиграла. Ей не помог даже пиар-ход с поездкой Зеленского на снарядный завод. Почему?- Количества украинцев в Пенсильвании не хватило (смеется).Вы правильно сказали: не Трамп выиграл эти выборы, их проиграла Харрис. Причем проиграла она их разгромно. Речь идет о том, что Трамп наберет на несколько миллионов больше голосов в целом по стране (хотя в свое время Клинтон опережала его по общему количеству голосов). Потому что он серьезно вырос в том числе в демократических штатах вроде Калифорнии.Даже во Флориде, которая на прошлых выборах относилась к неопределившимся, он впереди на полтора миллиона голосов.- Судя по фотографиям в СМИ, мне показалось, что Флорида однозначно за республиканцев.- Она республиканская. Я имею в виду общее количество голосов. Одно дело – опередить на 100 тысяч голосов, другое – на 1,5 миллиона. То есть Харрис выступила настолько плохо, что я как прогнозист сел в лужу. Я был уверен, что итог выборов определит незначительное количество человек в ряде неопределившихся штатов. А Трамп идет к очень убедительному большинству.Посмотрите, как голосовали разные группы американцев. Фактически была разрушена коалиция меньшинств, которая выстраивалась демократами еще со времен Рузвельта. Тогда под меньшинствами понимали евреев и итальянских католиков. Трумэн, например, переизбрался на второй срок благодаря голосам женщин. То есть демократы по этой технике работали до сих пор. Но Харрис не взлетела даже в таких социальных группах.Эти выборы стали рекордными для Трампа по количеству латиноамериканских голосов. Несмотря на пугалки республиканцев, что мексиканцы понаедут в Техас и оккупируют его. Потому что экономика для любых граждан США – это главное на любых выборах. Но латиноамериканцы – это не самое удивительное.Соавтором победы Трампа стал ленивый черный мужик. Огромное количество афроамериканцев не пошли голосовать за Харрис. За Трампа проголосовали даже люди, которые не относят себя к какому-то определенному гендеру. Потому что кушать хочется всем. Если у тебя нет денег или если работа не приносит удовольствие, все остальные вопросы уходят на второй план.Харрис не смогла доказать, что сможет исправить экономическую ситуацию. Она не смогла объяснить, зачем она избирается и что она такого не успела сделать на 3,5 года работы в Белом доме.- Правду ли говорят, что Трамп получает всю полноту власти, поскольку республиканцы побеждают и в Сенате, и в Палате представителей?- В Сенате они точно побеждают. С Палатой представителей на момент нашей беседы еще неизвестно. Большинство республиканцев в любом случае будет небольшим (всего несколько кресел). И демократы теоретически победу вырвать могут.По тем официальным данным, которые мы имеем сейчас, на 99% победа Трампа. Есть еще вероятность, что демократы сведут дело к пересчету голосов в каком-то штате, как это было в 2000 году во Флориде. Но пока Сенат точно республиканский.Сенат – это элита. Там принимаются основные политические решения. А Палата представителей держит кошелек – занимается вопросами бюджета. Трампу будет тяжело, если ему объявят тотальную войну. Но сами результаты выборов создают очень плохой фон для каких-то майданов. Потому что американский народ дистанцировался от подходов этой элиты.И элите сейчас придется под что-то мимикрировать, чтобы народ не злить. Потому что в Америке это чревато тяжелыми последствиями.- Посадки будут?- Трамп обещал. Но посадки – это тоже сценарий обострения. Поэтому сейчас начнутся политические торги. Особенно, если демократы возьмут Палату представителей. "Вы нам тут несильно мешайте, а мы вот тут не будем жестить".Но я напомню, что когда Трамп первый раз избрался президентом, у него были обе палаты Конгресса. Тогда это была редкая для американской истории концентрация власти в одних руках, но даже тогда у него ничего не получилось. Хотя сейчас сопротивление будет менее ожесточенным.- Мы шутим, что Трамп – агент Кремля. Может ли он выполнить главную свою задачу: напечатать госдолг еще на 10 триллионов долларов и довести Америку до гражданской войны?- Это вопрос, который мы обсуждали всю избирательную кампанию: какой президент выгоднее России. Тут не в победителе дело. Идеальный сценарий для нас состоял бы в следующем: пересчет голосов в одном из штатов, многочисленные митинги, все ветви власти заняты только внутренним противостоянием и окуклились в себе. Этого сценария не сложилось, потому что Трамп одержал убедительную победу.Я понимаю подоплеку вашего вопроса. Мы не хотим, чтобы на простых американцев упали все кары небесные. Просто США ведет с нами такую внешнеполитическую игру, когда мы играем от обороны, а они – атакуют. Сейчас действия Вашингтона несут для нас экзистенциальную угрозу. Поэтому мы вынуждены думать, что чем хуже у вас, тем лучше для нас.Ничего личного. Только патриотизм.- Сейчас понятно. А что будет с Америкой потом? Трамп после победы буквально пообещал золотые горы.- В прошлый раз Трамп тоже обещал золотые горы, но мало что у него получилось.К какому наихудшему сценарию при Трампе надо готовиться России?Во-первых, к снижению цен на нефть. Трамп может распечатать нефтедобычу в Штатах на севере, которую запечатал Байден, потому что у него было блокирование с экологами и Греттой Тумберг. Сделка ОПЕК + сейчас под угрозой, потому что США и другие страны сейчас будут наращивать добычу.Во-вторых, нас сейчас ждет ультиматум от Трампа. Он Зеленского тоже ждет. Но как себе это представляют люди из команды Трампа? Он начнет с малого. "Если вы не заморозите конфликт, я сделаю это для России, а это – для Украины". В этом случае Зеленский будет делать вид, что он согласен больше, чем Путин. Ему нужно, чтобы Трамп выполнит угрозы в отношении России.- Зеленский по поводу Трампа уже опубликовал елейное заявление.- Трамп нам будет угрожать не тем, что даст Украине много денег и оружия. Трамп как раз внимательно следит за бюджетом и внешним долгом. Но новые санкции, от которых будет плохо всем, но которые прозвучат грозно, он ввести может. Причем сами экономисты их сейчас не смогут предугадать. Снятие ограничений на удары дальнобойными натовскими ракетами – это не то, что запросто, но это тоже возможно.Еще раз. Трамп выдвинет нам требование. Требование это будет отклонено (хотя в России будут элитные группы, которые будут выступать за то, чтобы эти требования были выполнены). У Трампа начнется истерика (Он же эгоцентрист. Он добрый и няшный до тех пор, пока ему не сказали первое: "Нет, дядя Дональд"). И в этой ситуации он может пойти на все.Единственное, что меня успокаивает, так это то, что Трамп после объявления своей победы, помимо всяких пустых обещаний, четко сказал: "Больше никаких войн во время моего срока. Я остановлю войны". Это касается не только нас, но и Ближнего Востока. Хотелось бы, что он двинул этот миротворческий трек, но не через силу.А если он попробует поговорить с Россией на языке ультиматумом, мы с вами будем обсуждать вероятность ядерной войны.- А Трамп рассматривает сценарий, при котором и Путин, и Зеленский не согласятся на заморозку конфликта и захотят воевать дальше?- Он об этом сейчас не думает. Последние полгода он был занят совершенно другими заботами. Он хотел взять власть, поэтому обещал все.Может быть, Трамп искренне хотел бы свернуть все войны. Но получится у него это – не знаю. Есть же глубинное государство и старые элиты. Там любой заговор может сложиться.А на Украине сейчас будут жечь бумажки. Надо посмотреть, идет ли дым из трубы над посольством в Киеве (смеется). Будут подчищать концы. Зеленский рассчитывает, что компромат, который у него есть на семейство Байдена, по-прежнему заинтересует Трампа. И он постарается ему это как-то всучить. Хотя Трамп об этом просил еще перед выборами.Тем не менее, Зеленский попытается использовать этот компромат как козырь. Козырь очень слабый, но попробует. У Зеленского уже нет никакой стратегии и тактики. Ему просто приходит в голову какая-то мысль, и он за эту мысль цепляется как за соломинку.В TheWashington Post был замечательный материал, что в окружении Зеленского надеются на победу Трампа, потому что "у Зеленского и Трампа много общего". Якобы они оба бизнесмены и любят простые решения. Да, самое простое решение по поводу Зеленского – это просто по балде ему дать. Но Зеленский может искренне думать, что они с Трампом похожи.Это же как в анекдоте: "Между мной и Уинстоном Черчиллем есть что-то общее. Правда, Черчилль в 1953 году получил Нобелевскую премию по литературе, а я – звиздюлей в Чебоксарах". Это звучит безумно. Но это не противоречит образу Зеленскому, который он сам для себя создал. Я понимаю, что у него – все плохо. Но такие идеи – это явный перебор.- При каких именно условиях Трамп решится слить Зеленского?- Таких сценариев очень много. Наименее болезненный сценарий для Трампа выглядит так: если не получается заморозить конфликт, Украина отойдет на третий план. Формально ничего не меняется, но новое оружие поступает с перебоями, новые бюджеты не утверждаются, СМИ освещают другие вопросы, президент говорит про медицину и цены на бензин.То есть Украину могут вывести из публичного пространства и отдать на откуп российской армии.Другое дело, что этот безболезненный сценарий для Трампа может стать для нас крайне негативным. Если на Зеленского плюнуть, он будет делать, что хочет. Его, наоборот, нужно останавливать.Мне кажется, что Трамп будет исходить из простого варианта: рано или поздно Зеленского доедят, он станет более сговорчивым и пойдет на заморозку.Знаете, при всей своей взвинченности, у Трампа есть хорошие качества для политика. Он вообще не употребляет алкоголь. У него брат спился, и для него это личная болезненная история. То есть он трезвомыслящий. А когда мы смотрим на Зеленского, мы не знаем, что в нем говорит: разум, советники или белая горячка.Повторюсь, Зеленский загоняется в угол и живет по принципу "Умри ты сегодня, а я – завтра". Какая угроза от него может исходить? Это знает только наша разведка.- Вы сказали, что при Трампе нам следует серьезно отнестись к угрозе новых санкций. Можем ли мы от них экономически защититься?- Я не экономист. Но я всегда говорил, что за 2,5 года СВО те люди, которые держали экономический блок (несмотря на их обвинения в прозападности), свою стенку выдержали. Запад же обещал нам экономический разгром из-за Украины. Военный разгром нам стали обещать позже. Но благодаря тому же Центробанку в клочья нашу экономику никто не разорвал. Тут важно за руки никого не хватать. Пусть работают.Мне кажется, что сейчас мы должны быть не экономистами, а военными экспертами. Все зависит от потенциала наступающих российских войск. Хватит ли у нас людей и оружия. Да, для Украины в Донбассе ситуация критическая, потому что нет новых укреплений. В ее дыре обороны, через которые могут образоваться прорывы наших сил. Но эти территории надо занимать. А для этого нам нужны люди и все остальное.Если у нас все это есть, в следующем году мы можем одержать какую-то убедительную военную победу.- Когда станет понятно, чего ждать от Трампа: новой разрядки или ядерной войны?- Давайте подождем пересменки в Белом доме. Это будет в январе. Но до января еще далеко. И демократы сейчас уже не связаны никакими электоральными соображениями.- "Дедушка старый, ему все равно"? Раньше про Байдена вы другое говорили.- Байдену не все равно. Он хочет сдать Америку не в состоянии мировой войны. Но Байден же не один. И не то, чтобы он сейчас влиятельный политик. А люди в Вашингтоне и в Пентагоне разные. И сейчас могут быть рискованные ставки.Мы не должны забывать, что США – это держава с огромными ресурсами и на оборону, и на внешнюю политику. И конфликтуем мы не с отдельными политиками, а с американским государством. Эта элита никуда не ушла. Им народ только снизу постучал: "Ребята, вы вообще никуда не уехали". Это важно. Но есть люди, которые никуда не уйдут.- А у нас КНДР есть. Я сейчас не только про "северокорейцев на СВО", а вообще.- Если северокорейские военнослужащие будут участвовать в СВО, то только на территории Курской области.Кстати, Байден уже пытался нас пугать, что если КНДР вступит в борьбу, то разрешит применение дальнобоя. Мне тогда это показалось блефом. Потому что если корейцы будут принимать участие в боевых действиях на "старой" территории РФ, это полностью соответствует международному праву. Все чистенько. Из-за этого Байден точно ядерную войну не начнет. Повод не тот.Северная Корея – это вообще одна из очень важных геополитических побед Путина. Плечо, которое неожиданно подставил нам товарищ Ким Чен Ын, может позволить нам обыграть тех, кто играет не по правилам. Я имею в виду Зеленского. О других деталях международной политики - в интервью Евгения Семибратова: Россия и КНДР взорвали "бомбу", напугав Сеул, а Приднестровье ожидает большой пожар

https://ukraina.ru/20240927/1057726453.html

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интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, сенат, опек, нефть, ядерная война, владимир путин, выборы, камала харрис, ракеты, сво, экономика