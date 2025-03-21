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"Мы говорим о вполне конкретных числах": президент Литвы пообещал Украине своих солдат

"Мы говорим о вполне конкретных числах": президент Литвы пообещал Украине своих солдат - 21.03.2025 Украина.ру

"Мы говорим о вполне конкретных числах": президент Литвы пообещал Украине своих солдат

Литва готова оказать необходимую помощь Киеву, в том числе отправить свои войска на Украину. Такое заявление литовского президента Гитанаса Науседы опубликовало американское издание Bloomberg, отметив, что что лидер этой прибалтийской страны также пригласил другие европейские страны последовать примеру Вильнюса

2025-03-21T16:02

2025-03-21T16:02

2025-03-21T16:02

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О том, что ЕС планирует отправку своих военных на Украину стало известно еще в январе. Тогда такое желание выразили Великобритания и Франция. Размеры группировки одно время указывались в количестве 30-ти тысяч военных, в другое - десяти.Чуть позже к этой компании присоединились другие европейские страны. Например, Мадрид заявил, что Испания не может оставаться в стороне и обещает "подкинуть" своих солдат на Украину, а Президент Финляндии призвал вооружить Украину "до зубов".Другое американское издание - Politico - на днях уточнило, что "Россия представляет собой экзистенциальную угрозу Европейскому союзу", поэтому "восстановление европейской обороны требует масштабных инвестиций в течение длительного периода", и причиной активизации милитаризации ЕС стала приостановка военной помощи США. В Европе также заявили, что теперь "не могут воспринимать" гарантии безопасности от Вашингтона "как должное и обязаны существенно увеличить свой вклад в сохранение НАТО".Реагируя на это, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Европа требует "продолжения банкета" в виде войны. Примерно то же самое сказал и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск: европейские лидеры хотят вечной войны и добавил, что Европа - соучастница геноцида украинского народа.Также Москва не устает напоминать, что Россию категорически не устраивает сценарий заморозки, так как он чреват эскалацией конфликта. Кто именно об этом говорил, уточняется в материале Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине.Не так давно лидер России Владимир Путин подчеркнул, что на иностранных наемников не будет распространяться Женевская Конвенция об обращении с военнопленными: От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников.

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новости, украина, европа, россия, гитанас науседа, владимир путин, сергей лавров, ес, мид, bloomberg