"Мы говорим о вполне конкретных числах": президент Литвы пообещал Украине своих солдат - 21.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250321/1061962927.html
"Мы говорим о вполне конкретных числах": президент Литвы пообещал Украине своих солдат
"Мы говорим о вполне конкретных числах": президент Литвы пообещал Украине своих солдат - 21.03.2025 Украина.ру
"Мы говорим о вполне конкретных числах": президент Литвы пообещал Украине своих солдат
Литва готова оказать необходимую помощь Киеву, в том числе отправить свои войска на Украину. Такое заявление литовского президента Гитанаса Науседы опубликовало американское издание Bloomberg, отметив, что что лидер этой прибалтийской страны также пригласил другие европейские страны последовать примеру Вильнюса
2025-03-21T16:02
2025-03-21T16:02
новости
украина
европа
россия
гитанас науседа
владимир путин
сергей лавров
ес
мид
bloomberg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/18/1061313163_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_4cd2da8f314896d9fd778363d9914f7b.jpg.webp
О том, что ЕС планирует отправку своих военных на Украину стало известно еще в январе. Тогда такое желание выразили Великобритания и Франция. Размеры группировки одно время указывались в количестве 30-ти тысяч военных, в другое - десяти.Чуть позже к этой компании присоединились другие европейские страны. Например, Мадрид заявил, что Испания не может оставаться в стороне и обещает "подкинуть" своих солдат на Украину, а Президент Финляндии призвал вооружить Украину "до зубов".Другое американское издание - Politico - на днях уточнило, что "Россия представляет собой экзистенциальную угрозу Европейскому союзу", поэтому "восстановление европейской обороны требует масштабных инвестиций в течение длительного периода", и причиной активизации милитаризации ЕС стала приостановка военной помощи США. В Европе также заявили, что теперь "не могут воспринимать" гарантии безопасности от Вашингтона "как должное и обязаны существенно увеличить свой вклад в сохранение НАТО".Реагируя на это, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Европа требует "продолжения банкета" в виде войны. Примерно то же самое сказал и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск: европейские лидеры хотят вечной войны и добавил, что Европа - соучастница геноцида украинского народа.Также Москва не устает напоминать, что Россию категорически не устраивает сценарий заморозки, так как он чреват эскалацией конфликта. Кто именно об этом говорил, уточняется в материале Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине.Не так давно лидер России Владимир Путин подчеркнул, что на иностранных наемников не будет распространяться Женевская Конвенция об обращении с военнопленными: От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников.
украина
европа
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/18/1061313163_49:0:1009:720_1920x0_80_0_0_951cf82dc7844f415ee87b48800bda9b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, европа, россия, гитанас науседа, владимир путин, сергей лавров, ес, мид, bloomberg
Новости, Украина, Европа, Россия, Гитанас Науседа, Владимир Путин, Сергей Лавров, ЕС, МИД, bloomberg

"Мы говорим о вполне конкретных числах": президент Литвы пообещал Украине своих солдат

16:02 21.03.2025
 
© ИноСМИ / Telegram
© ИноСМИ / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Литва готова оказать необходимую помощь Киеву, в том числе отправить свои войска на Украину. Такое заявление литовского президента Гитанаса Науседы опубликовало американское издание Bloomberg, отметив, что что лидер этой прибалтийской страны также пригласил другие европейские страны последовать примеру Вильнюса
"Моя страна готова оказать необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретных числах наших военных сил", - сказал Науседа, не уточнив, о каком именно размере контингента идет речь.
О том, что ЕС планирует отправку своих военных на Украину стало известно еще в январе. Тогда такое желание выразили Великобритания и Франция. Размеры группировки одно время указывались в количестве 30-ти тысяч военных, в другое - десяти.
Чуть позже к этой компании присоединились другие европейские страны. Например, Мадрид заявил, что Испания не может оставаться в стороне и обещает "подкинуть" своих солдат на Украину, а Президент Финляндии призвал вооружить Украину "до зубов".
Другое американское издание - Politico - на днях уточнило, что "Россия представляет собой экзистенциальную угрозу Европейскому союзу", поэтому "восстановление европейской обороны требует масштабных инвестиций в течение длительного периода", и причиной активизации милитаризации ЕС стала приостановка военной помощи США. В Европе также заявили, что теперь "не могут воспринимать" гарантии безопасности от Вашингтона "как должное и обязаны существенно увеличить свой вклад в сохранение НАТО".
Реагируя на это, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Европа требует "продолжения банкета" в виде войны. Примерно то же самое сказал и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск: европейские лидеры хотят вечной войны и добавил, что Европа - соучастница геноцида украинского народа.
Также Москва не устает напоминать, что Россию категорически не устраивает сценарий заморозки, так как он чреват эскалацией конфликта. Кто именно об этом говорил, уточняется в материале Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине.
Не так давно лидер России Владимир Путин подчеркнул, что на иностранных наемников не будет распространяться Женевская Конвенция об обращении с военнопленными: От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников.
 
НовостиУкраинаЕвропаРоссияГитанас НауседаВладимир ПутинСергей ЛавровЕСМИДbloomberg
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:02"Мы говорим о вполне конкретных числах": президент Литвы пообещал Украине своих солдат
16:00Александр Лотоцкий – борец за "украинскую автокефалию"
15:48Подвиг неизвестного героя на ДнепроГЭС в Запорожье во время Великой Отечественной. Архивное видео
14:19Братья Кличко и их президентские амбиции. Украина скрыто готовится к выборам
13:42Удар по энергетическому союзу США и РФ: подрыв ГИС "Суджа" квалифицирован как теракт
13:20Как Украина и Британия заставят Трампа вернуть России Одессу и не только её — Кочетков
13:02Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ
13:00Депутаты требуют у Зеленского отчёт, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 марта
12:21СК РФ обвинил Киев в ядерном терроризме путем атак на курскую АЭС
12:11Фотоальбом победы: командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-полковник Михаил Ефимович Катуков
12:06Вместо насыщения ВСУ нужно усилить НАТО: в Евросоюзе задумались о смене приоритетов
11:57"Мне платят не за то, чтобы я был оптимистом": Лаврову - 75
11:19Украина перебросила резервы для освобождения окруженных под Курском вэсэушников
11:11В сети появились кадры, как русский "Искандер" накрыл совещание офицеров ВСУ
11:02Киев слова Трампа об электростанциях понял как обещание вернуть ЗАЭС, но президент США имел в виду другое
11:00По зданию СБУ в Краматорске, Киеву, Одессе и Кременчугу: удары ВС РФ на 21 марта
10:43Куда хочет Киев и где его опять не примут: Зеленский пожаловался на НАТО, а Орбан на него
10:38Захарова приоткрыла тайну предстоящих переговоров России и США
10:20Американский журналист раскрыл, какие у Трампа планы на Крым
10:12Три человека, включая Буданова*: СК РФ назвал организаторов атак БПЛА на Россию
Лента новостейМолния