Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США - 06.11.2024 Украина.ру
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Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США
Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США - 06.11.2024 Украина.ру
Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США
Республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах в США и станет вторым в истории американским лидером, которому удалось вернуться к власти спустя несколько лет
2024-11-06T10:53
2024-11-06T12:04
эксклюзив
сша
президентские выборы
дональд трамп
камала харрис
республиканская партия
демократическая партия
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Последние избирательные участки в Соединённых Штатах закрылись на Гавайях и Аляске, и оставалось только ждать результатов выборов.Кандидат от Республиканской партии, 45-й президент США Дональд Трамп предпочёл проголосовать со своей супругой Меланьей и младшим сыном Бэрроном лично на участке во Флориде, после чего вместе с соратниками, в числе которых Илон Маск и глава UFC Дана Уайт, отправился наблюдать за подсчётом голосов в своё поместье Мар-а-Лаго. Бывший глава государства был спокоен и выражал уверенность в большой победе, но при этом не исключил возможности своего проигрыша и заверил, что будет первым, кто признает поражение в таком случае.Вице-президент США Камала Харрис как типичный демократ проголосовала по почте и отправилась наблюдать за подсчётом голосов в свой предвыборный штаб. Действующего президента Джо Байдена, кстати, там нет, сказал неназванный сотрудник Белого дома изданию Washington Examiner. Если в начале вечера сторонники Харрис танцевали и веселились, то за последние пару часов по мере оглашения предварительных результатов настроение в команде кандидата ухудшилось, сообщает телеканал ABC, все прильнули к экранам и внимательно следят за эфиром CNN. И основания для этого были.Традиционно республиканские и демократические штаты остались верны своим политическим взглядам и поддержали своих кандидатов, будущее страны на следующие четыре года как обычно решается в колеблющихся штатах. Таковых семь, Трамп сначала победил в трёх из них: Джорджии, Северной Каролине и Пенсильвании, за которую шла главная битва штабов.Победу в Пенсильвании Трамп называл решающим фактором успеха на выборах."Если мы победим в Пенсильвании, то победим и на выборах", — заявлял он, обращаясь к избирателям-республиканцам.Этот штат даёт победителю целых 19 голосов выборщиков. Северная Каролина и Джорджия — по 16.В остальных четырёх колеблющихся штатах — Мичигане, Висконсине, Аризоне, Неваде — республиканец тоже захватил лидерство, но преимущество было небольшим.На фоне этих новостей сторонники Харрис начали расходиться из выборного штаба в университете Говарда, некоторые из них сказали корреспонденту РИА "Новости", что сомневаются в её победе."Один демократ на собрании крупных доноров Харрис в гостинице в Вашингтоне сравнил атмосферу там с настроениями во время похорон", — говорилось в сообщении телеканала NBC News.На вопрос корреспондента о результатах голосования конгрессмен-демократ, чьё имя не называется, отправил текстовое сообщение с одним нецензурным словом.В стане республиканцев настроения совершенно иные. Сторонники Трампа собрались в парке у Белого дома и охотно делились своими эмоциями с журналистами."Я поддерживаю Трампа, потому что считаю себя консерватором. Я думаю, что его экономическая программа лучше, чем предлагаемая альтернатива, как и миграционная политика. Я верю, что он смог вернуть Америке тот консервативный дух, какой у Рейгана", — сказал один из них.В предвыборном штабе кандидата-республиканца каждое объявление о прогнозируемой победе в том или ином штабе встречали бурными аплодисментами."Люди из предвыборного штаба Дональда Трампа всё более оптимистичны по мере появления первых результатов", — сообщал CNN.Соратники Трампа начали прибывать из резиденции Мар-а-Лаго в его предвыборный штаб в Палм-Бич. Телеведущий Такер Карлсон, юрист Роберт Кеннеди — младший, приостановивший свою избирательную кампанию в пользу республиканца, на месте.Демократы рассчитывали, что Трамп заявит о своей победе ещё до окончательного подведения результатов, как в 2020 году, и даже разработали стратегию. По информации CNN, советники вице-президента планировали быть "очень агрессивным" в этом вопросе, допускали, что она может выступить с речью на этот счёт. Но республиканцы этот план перечеркнули — они терпеливо наблюдают, как растёт количество голосов выборщиков в их пользу.Избиратели-республиканцы испытывали сдержанный оптимизм, предпочтя дождаться официальных объявлений. Свежи в памяти события 2020 года, когда поступали сообщения о лидерстве Трампа, но в конечном итоге выиграл Байден.И вот кандидат-республиканец набирает необходимые для победы 270 голосов выборщиков.Ещё до того, как председатель палаты представителей, третье лицо государства, Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом США, в эфире продемократического CNN эксперты уже во всю рассуждали, как воспринимать победу республиканца и как пережить четыре года его правления.Первым Трампа с победой поздравил президент Сальвадора Найиб Букеле.Харрис, как написали СМИ, отменила ночное выступление перед сторонниками в Университете Говарда, но должна обратиться к общественности позже 6 ноября.Трамп в своей речи объявил о "политической победе" и назвал себя 47-м президентом США. Он уверен, что одержал на выборах "изумительную победу" в интересах всего американского народа, и пообещал, что новый срок его правления станет "золотым веком" Америки. После подведения окончательных итогов политтехнологи займутся анализом прошедшей кампании, но уже сегодня можно сделать некоторые неприятные для демократов выводы: впервые за долгое время мужчины-латиноамериканцы не поддержали на президентских выборах демократа, а также Трамп получил больше голосов от граждан младше 30 лет, чем все предыдущие кандидаты-республиканцы с 2008 года.Трамп станет вторым в истории США президентом, который займёт второй срок не подряд. Пока это удавалось только демократу Гроверу Кливленду, возглавлявшему страну в 1885-1889 и 1893-1897 годах.Кроме того, на прошедших также 5 ноября выборах в Конгресс республиканцы получили большинство и в Палате представителей, и в Сенате.Что это значит, читайте в статье Выборы президента – полдела. Почему так важно, кто получит контроль над Конгрессом США
https://ukraina.ru/20241104/1058494352.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, президентские выборы, дональд трамп, камала харрис, республиканская партия, демократическая партия
Эксклюзив, США, президентские выборы, Дональд Трамп, Камала Харрис, Республиканская партия, Демократическая партия

Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США

10:53 06.11.2024 (обновлено: 12:04 06.11.2024)
 
© Getty Images / Joe Raedle
- РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Getty Images / Joe Raedle
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах в США и станет вторым в истории американским лидером, которому удалось вернуться к власти спустя несколько лет
Последние избирательные участки в Соединённых Штатах закрылись на Гавайях и Аляске, и оставалось только ждать результатов выборов.
Кандидат от Республиканской партии, 45-й президент США Дональд Трамп предпочёл проголосовать со своей супругой Меланьей и младшим сыном Бэрроном лично на участке во Флориде, после чего вместе с соратниками, в числе которых Илон Маск и глава UFC Дана Уайт, отправился наблюдать за подсчётом голосов в своё поместье Мар-а-Лаго. Бывший глава государства был спокоен и выражал уверенность в большой победе, но при этом не исключил возможности своего проигрыша и заверил, что будет первым, кто признает поражение в таком случае.
Вице-президент США Камала Харрис как типичный демократ проголосовала по почте и отправилась наблюдать за подсчётом голосов в свой предвыборный штаб. Действующего президента Джо Байдена, кстати, там нет, сказал неназванный сотрудник Белого дома изданию Washington Examiner. Если в начале вечера сторонники Харрис танцевали и веселились, то за последние пару часов по мере оглашения предварительных результатов настроение в команде кандидата ухудшилось, сообщает телеканал ABC, все прильнули к экранам и внимательно следят за эфиром CNN. И основания для этого были.
Фото: американский флаг, американцы
4 ноября, 05:50
Американский журналист: Сейчас в США почти все перестали верить в сказки, что Россия напала на УкраинуДва года назад все говорили, что Россия напала на Украину. Сейчас людей, знающих правду об Украине, в США намного больше, чем было два года назад, когда многие американцы носили значки с украинским флагом
Традиционно республиканские и демократические штаты остались верны своим политическим взглядам и поддержали своих кандидатов, будущее страны на следующие четыре года как обычно решается в колеблющихся штатах. Таковых семь, Трамп сначала победил в трёх из них: Джорджии, Северной Каролине и Пенсильвании, за которую шла главная битва штабов.
Победу в Пенсильвании Трамп называл решающим фактором успеха на выборах.
"Если мы победим в Пенсильвании, то победим и на выборах", — заявлял он, обращаясь к избирателям-республиканцам.
Этот штат даёт победителю целых 19 голосов выборщиков. Северная Каролина и Джорджия — по 16.
В остальных четырёх колеблющихся штатах — Мичигане, Висконсине, Аризоне, Неваде — республиканец тоже захватил лидерство, но преимущество было небольшим.
На фоне этих новостей сторонники Харрис начали расходиться из выборного штаба в университете Говарда, некоторые из них сказали корреспонденту РИА "Новости", что сомневаются в её победе.
"Один демократ на собрании крупных доноров Харрис в гостинице в Вашингтоне сравнил атмосферу там с настроениями во время похорон", — говорилось в сообщении телеканала NBC News.
На вопрос корреспондента о результатах голосования конгрессмен-демократ, чьё имя не называется, отправил текстовое сообщение с одним нецензурным словом.
В стане республиканцев настроения совершенно иные. Сторонники Трампа собрались в парке у Белого дома и охотно делились своими эмоциями с журналистами.
"Я поддерживаю Трампа, потому что считаю себя консерватором. Я думаю, что его экономическая программа лучше, чем предлагаемая альтернатива, как и миграционная политика. Я верю, что он смог вернуть Америке тот консервативный дух, какой у Рейгана", — сказал один из них.
В предвыборном штабе кандидата-республиканца каждое объявление о прогнозируемой победе в том или ином штабе встречали бурными аплодисментами.
"Люди из предвыборного штаба Дональда Трампа всё более оптимистичны по мере появления первых результатов", — сообщал CNN.
Соратники Трампа начали прибывать из резиденции Мар-а-Лаго в его предвыборный штаб в Палм-Бич. Телеведущий Такер Карлсон, юрист Роберт Кеннеди — младший, приостановивший свою избирательную кампанию в пользу республиканца, на месте.
Коллаж: американцы, Трамп, Харрис - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
06:54
После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента СШАВыборы в США привлекают внимание всего мира не только потому, что это одно из крупнейших и мощнейших государств планеты, но и потому, возможно в первую очередь потому, что США – самое агрессивное государство планеты, относящееся ко всему, что не является Соединёнными Штатами примерно также, как колонисты относились к индейцам.
Демократы рассчитывали, что Трамп заявит о своей победе ещё до окончательного подведения результатов, как в 2020 году, и даже разработали стратегию. По информации CNN, советники вице-президента планировали быть "очень агрессивным" в этом вопросе, допускали, что она может выступить с речью на этот счёт. Но республиканцы этот план перечеркнули — они терпеливо наблюдают, как растёт количество голосов выборщиков в их пользу.
Избиратели-республиканцы испытывали сдержанный оптимизм, предпочтя дождаться официальных объявлений. Свежи в памяти события 2020 года, когда поступали сообщения о лидерстве Трампа, но в конечном итоге выиграл Байден.
И вот кандидат-республиканец набирает необходимые для победы 270 голосов выборщиков.
Ещё до того, как председатель палаты представителей, третье лицо государства, Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом США, в эфире продемократического CNN эксперты уже во всю рассуждали, как воспринимать победу республиканца и как пережить четыре года его правления.
Первым Трампа с победой поздравил президент Сальвадора Найиб Букеле.
Харрис, как написали СМИ, отменила ночное выступление перед сторонниками в Университете Говарда, но должна обратиться к общественности позже 6 ноября.
Трамп в своей речи объявил о "политической победе" и назвал себя 47-м президентом США. Он уверен, что одержал на выборах "изумительную победу" в интересах всего американского народа, и пообещал, что новый срок его правления станет "золотым веком" Америки.
После подведения окончательных итогов политтехнологи займутся анализом прошедшей кампании, но уже сегодня можно сделать некоторые неприятные для демократов выводы: впервые за долгое время мужчины-латиноамериканцы не поддержали на президентских выборах демократа, а также Трамп получил больше голосов от граждан младше 30 лет, чем все предыдущие кандидаты-республиканцы с 2008 года.
Трамп станет вторым в истории США президентом, который займёт второй срок не подряд. Пока это удавалось только демократу Гроверу Кливленду, возглавлявшему страну в 1885-1889 и 1893-1897 годах.
Кроме того, на прошедших также 5 ноября выборах в Конгресс республиканцы получили большинство и в Палате представителей, и в Сенате.
Что это значит, читайте в статье Выборы президента – полдела. Почему так важно, кто получит контроль над Конгрессом США
 
ЭксклюзивСШАпрезидентские выборыДональд ТрампКамала ХаррисРеспубликанская партияДемократическая партия
 
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