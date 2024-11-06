Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США
10:53 06.11.2024 (обновлено: 12:04 06.11.2024)
© Getty Images / Joe Raedle
© Getty Images / Joe Raedle
Республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах в США и станет вторым в истории американским лидером, которому удалось вернуться к власти спустя несколько лет
Последние избирательные участки в Соединённых Штатах закрылись на Гавайях и Аляске, и оставалось только ждать результатов выборов.
Кандидат от Республиканской партии, 45-й президент США Дональд Трамп предпочёл проголосовать со своей супругой Меланьей и младшим сыном Бэрроном лично на участке во Флориде, после чего вместе с соратниками, в числе которых Илон Маск и глава UFC Дана Уайт, отправился наблюдать за подсчётом голосов в своё поместье Мар-а-Лаго. Бывший глава государства был спокоен и выражал уверенность в большой победе, но при этом не исключил возможности своего проигрыша и заверил, что будет первым, кто признает поражение в таком случае.
Вице-президент США Камала Харрис как типичный демократ проголосовала по почте и отправилась наблюдать за подсчётом голосов в свой предвыборный штаб. Действующего президента Джо Байдена, кстати, там нет, сказал неназванный сотрудник Белого дома изданию Washington Examiner. Если в начале вечера сторонники Харрис танцевали и веселились, то за последние пару часов по мере оглашения предварительных результатов настроение в команде кандидата ухудшилось, сообщает телеканал ABC, все прильнули к экранам и внимательно следят за эфиром CNN. И основания для этого были.
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Традиционно республиканские и демократические штаты остались верны своим политическим взглядам и поддержали своих кандидатов, будущее страны на следующие четыре года как обычно решается в колеблющихся штатах. Таковых семь, Трамп сначала победил в трёх из них: Джорджии, Северной Каролине и Пенсильвании, за которую шла главная битва штабов.
Победу в Пенсильвании Трамп называл решающим фактором успеха на выборах.
"Если мы победим в Пенсильвании, то победим и на выборах", — заявлял он, обращаясь к избирателям-республиканцам.
Этот штат даёт победителю целых 19 голосов выборщиков. Северная Каролина и Джорджия — по 16.
В остальных четырёх колеблющихся штатах — Мичигане, Висконсине, Аризоне, Неваде — республиканец тоже захватил лидерство, но преимущество было небольшим.
На фоне этих новостей сторонники Харрис начали расходиться из выборного штаба в университете Говарда, некоторые из них сказали корреспонденту РИА "Новости", что сомневаются в её победе.
"Один демократ на собрании крупных доноров Харрис в гостинице в Вашингтоне сравнил атмосферу там с настроениями во время похорон", — говорилось в сообщении телеканала NBC News.
На вопрос корреспондента о результатах голосования конгрессмен-демократ, чьё имя не называется, отправил текстовое сообщение с одним нецензурным словом.
В стане республиканцев настроения совершенно иные. Сторонники Трампа собрались в парке у Белого дома и охотно делились своими эмоциями с журналистами.
"Я поддерживаю Трампа, потому что считаю себя консерватором. Я думаю, что его экономическая программа лучше, чем предлагаемая альтернатива, как и миграционная политика. Я верю, что он смог вернуть Америке тот консервативный дух, какой у Рейгана", — сказал один из них.
В предвыборном штабе кандидата-республиканца каждое объявление о прогнозируемой победе в том или ином штабе встречали бурными аплодисментами.
"Люди из предвыборного штаба Дональда Трампа всё более оптимистичны по мере появления первых результатов", — сообщал CNN.
Соратники Трампа начали прибывать из резиденции Мар-а-Лаго в его предвыборный штаб в Палм-Бич. Телеведущий Такер Карлсон, юрист Роберт Кеннеди — младший, приостановивший свою избирательную кампанию в пользу республиканца, на месте.
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Демократы рассчитывали, что Трамп заявит о своей победе ещё до окончательного подведения результатов, как в 2020 году, и даже разработали стратегию. По информации CNN, советники вице-президента планировали быть "очень агрессивным" в этом вопросе, допускали, что она может выступить с речью на этот счёт. Но республиканцы этот план перечеркнули — они терпеливо наблюдают, как растёт количество голосов выборщиков в их пользу.
Избиратели-республиканцы испытывали сдержанный оптимизм, предпочтя дождаться официальных объявлений. Свежи в памяти события 2020 года, когда поступали сообщения о лидерстве Трампа, но в конечном итоге выиграл Байден.
И вот кандидат-республиканец набирает необходимые для победы 270 голосов выборщиков.
Ещё до того, как председатель палаты представителей, третье лицо государства, Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом США, в эфире продемократического CNN эксперты уже во всю рассуждали, как воспринимать победу республиканца и как пережить четыре года его правления.
Первым Трампа с победой поздравил президент Сальвадора Найиб Букеле.
Харрис, как написали СМИ, отменила ночное выступление перед сторонниками в Университете Говарда, но должна обратиться к общественности позже 6 ноября.
Трамп в своей речи объявил о "политической победе" и назвал себя 47-м президентом США. Он уверен, что одержал на выборах "изумительную победу" в интересах всего американского народа, и пообещал, что новый срок его правления станет "золотым веком" Америки.
После подведения окончательных итогов политтехнологи займутся анализом прошедшей кампании, но уже сегодня можно сделать некоторые неприятные для демократов выводы: впервые за долгое время мужчины-латиноамериканцы не поддержали на президентских выборах демократа, а также Трамп получил больше голосов от граждан младше 30 лет, чем все предыдущие кандидаты-республиканцы с 2008 года.
Трамп станет вторым в истории США президентом, который займёт второй срок не подряд. Пока это удавалось только демократу Гроверу Кливленду, возглавлявшему страну в 1885-1889 и 1893-1897 годах.
Кроме того, на прошедших также 5 ноября выборах в Конгресс республиканцы получили большинство и в Палате представителей, и в Сенате.
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