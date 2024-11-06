https://ukraina.ru/20241106/1058662773.html

Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США

Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США - 06.11.2024 Украина.ру

Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США

Республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах в США и станет вторым в истории американским лидером, которому удалось вернуться к власти спустя несколько лет

2024-11-06T10:53

2024-11-06T10:53

2024-11-06T12:04

эксклюзив

сша

президентские выборы

дональд трамп

камала харрис

республиканская партия

демократическая партия

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Последние избирательные участки в Соединённых Штатах закрылись на Гавайях и Аляске, и оставалось только ждать результатов выборов.Кандидат от Республиканской партии, 45-й президент США Дональд Трамп предпочёл проголосовать со своей супругой Меланьей и младшим сыном Бэрроном лично на участке во Флориде, после чего вместе с соратниками, в числе которых Илон Маск и глава UFC Дана Уайт, отправился наблюдать за подсчётом голосов в своё поместье Мар-а-Лаго. Бывший глава государства был спокоен и выражал уверенность в большой победе, но при этом не исключил возможности своего проигрыша и заверил, что будет первым, кто признает поражение в таком случае.Вице-президент США Камала Харрис как типичный демократ проголосовала по почте и отправилась наблюдать за подсчётом голосов в свой предвыборный штаб. Действующего президента Джо Байдена, кстати, там нет, сказал неназванный сотрудник Белого дома изданию Washington Examiner. Если в начале вечера сторонники Харрис танцевали и веселились, то за последние пару часов по мере оглашения предварительных результатов настроение в команде кандидата ухудшилось, сообщает телеканал ABC, все прильнули к экранам и внимательно следят за эфиром CNN. И основания для этого были.Традиционно республиканские и демократические штаты остались верны своим политическим взглядам и поддержали своих кандидатов, будущее страны на следующие четыре года как обычно решается в колеблющихся штатах. Таковых семь, Трамп сначала победил в трёх из них: Джорджии, Северной Каролине и Пенсильвании, за которую шла главная битва штабов.Победу в Пенсильвании Трамп называл решающим фактором успеха на выборах."Если мы победим в Пенсильвании, то победим и на выборах", — заявлял он, обращаясь к избирателям-республиканцам.Этот штат даёт победителю целых 19 голосов выборщиков. Северная Каролина и Джорджия — по 16.В остальных четырёх колеблющихся штатах — Мичигане, Висконсине, Аризоне, Неваде — республиканец тоже захватил лидерство, но преимущество было небольшим.На фоне этих новостей сторонники Харрис начали расходиться из выборного штаба в университете Говарда, некоторые из них сказали корреспонденту РИА "Новости", что сомневаются в её победе."Один демократ на собрании крупных доноров Харрис в гостинице в Вашингтоне сравнил атмосферу там с настроениями во время похорон", — говорилось в сообщении телеканала NBC News.На вопрос корреспондента о результатах голосования конгрессмен-демократ, чьё имя не называется, отправил текстовое сообщение с одним нецензурным словом.В стане республиканцев настроения совершенно иные. Сторонники Трампа собрались в парке у Белого дома и охотно делились своими эмоциями с журналистами."Я поддерживаю Трампа, потому что считаю себя консерватором. Я думаю, что его экономическая программа лучше, чем предлагаемая альтернатива, как и миграционная политика. Я верю, что он смог вернуть Америке тот консервативный дух, какой у Рейгана", — сказал один из них.В предвыборном штабе кандидата-республиканца каждое объявление о прогнозируемой победе в том или ином штабе встречали бурными аплодисментами."Люди из предвыборного штаба Дональда Трампа всё более оптимистичны по мере появления первых результатов", — сообщал CNN.Соратники Трампа начали прибывать из резиденции Мар-а-Лаго в его предвыборный штаб в Палм-Бич. Телеведущий Такер Карлсон, юрист Роберт Кеннеди — младший, приостановивший свою избирательную кампанию в пользу республиканца, на месте.Демократы рассчитывали, что Трамп заявит о своей победе ещё до окончательного подведения результатов, как в 2020 году, и даже разработали стратегию. По информации CNN, советники вице-президента планировали быть "очень агрессивным" в этом вопросе, допускали, что она может выступить с речью на этот счёт. Но республиканцы этот план перечеркнули — они терпеливо наблюдают, как растёт количество голосов выборщиков в их пользу.Избиратели-республиканцы испытывали сдержанный оптимизм, предпочтя дождаться официальных объявлений. Свежи в памяти события 2020 года, когда поступали сообщения о лидерстве Трампа, но в конечном итоге выиграл Байден.И вот кандидат-республиканец набирает необходимые для победы 270 голосов выборщиков.Ещё до того, как председатель палаты представителей, третье лицо государства, Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом США, в эфире продемократического CNN эксперты уже во всю рассуждали, как воспринимать победу республиканца и как пережить четыре года его правления.Первым Трампа с победой поздравил президент Сальвадора Найиб Букеле.Харрис, как написали СМИ, отменила ночное выступление перед сторонниками в Университете Говарда, но должна обратиться к общественности позже 6 ноября.Трамп в своей речи объявил о "политической победе" и назвал себя 47-м президентом США. Он уверен, что одержал на выборах "изумительную победу" в интересах всего американского народа, и пообещал, что новый срок его правления станет "золотым веком" Америки. После подведения окончательных итогов политтехнологи займутся анализом прошедшей кампании, но уже сегодня можно сделать некоторые неприятные для демократов выводы: впервые за долгое время мужчины-латиноамериканцы не поддержали на президентских выборах демократа, а также Трамп получил больше голосов от граждан младше 30 лет, чем все предыдущие кандидаты-республиканцы с 2008 года.Трамп станет вторым в истории США президентом, который займёт второй срок не подряд. Пока это удавалось только демократу Гроверу Кливленду, возглавлявшему страну в 1885-1889 и 1893-1897 годах.Кроме того, на прошедших также 5 ноября выборах в Конгресс республиканцы получили большинство и в Палате представителей, и в Сенате.Что это значит, читайте в статье Выборы президента – полдела. Почему так важно, кто получит контроль над Конгрессом США

https://ukraina.ru/20241104/1058494352.html

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эксклюзив, сша, президентские выборы, дональд трамп, камала харрис, республиканская партия, демократическая партия