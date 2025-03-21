https://ukraina.ru/20250321/1061958837.html

Удар по энергетическому союзу США и РФ: подрыв ГИС "Суджа" квалифицирован как теракт

Удар по энергетическому союзу США и РФ: подрыв ГИС "Суджа" квалифицирован как теракт - 21.03.2025 Украина.ру

Удар по энергетическому союзу США и РФ: подрыв ГИС "Суджа" квалифицирован как теракт

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту подрыва украинскими военными газораспределительной станции (ГИС) "Суджа". Следствие установило, что сделано это было целенаправленно, деяние квалифицировано как теракт

2025-03-21T13:42

2025-03-21T13:42

2025-03-21T14:26

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Политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале отметил, что удар ВСУ по ГИС "Суджа", по которой проходил крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу, связан с тем, что в ЕС серьезно опасаются энергетического союза США и России. Ведь если таковой возникнет, уточнил эксперт, то он будет контролировать все поставки углеводородов в Европу, а значит и регулировать цены. Логичным исходом этой истории станет полная зависимость промышленности ЕС."Уничтожение ГИС - неприятное событие, но восстановить ее - дело нехитрое", - резюмировал Баширов.Директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина в своем телеграм-канале добавила, в что каком-то смысле, ГИС "Суджа" - это "Северный поток" в миниатюре. И транзит через эту газораспределительную станцию прекратился еще в январе, однако нынешние правящие элиты ЕС, в силу цивилизационной солидарности ненавидящие Россию больше, чем они не презирают США" делают все возможное, чтобы воспрепятствовать даже перспективе энергетического союза Москвы и Вашингтона.В ночь на 21 марта ВСУ подорвали (ГИС) "Суджа" в Курской области перед уходом из региона. Телеграм-канал SHOT уточнил, что пожар, возникший на станции в Судже, "виден из Курска", который расположен в 88 километрах."Сил удерживать данную территорию у них (ВСУ. - Ред.) все меньше и меньше, а потому они уничтожают все, что могут", - отметил блогер Юрий Подоляка.Примерно в то же время взрыв произошел на нефтебазе в Кавказском районе Кубани, где накануне при отражении украинских беспилотников загорелся один из резервуаров. Позже огонь охватил два резервуара, полностью уничтожив один из них. Пострадали два человека.Также в пятницу, 21 марта, глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин сообщил, что его ведомство зафиксировало факт попытки совершить акт ядерного терроризма путем атаки на АЭС в Курской области со стороны Киева.Во вторник, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины. А вот Киев своей части договоренностей не выполнил и продолжает удары по энергетическим объектам: Бить или не бить. Почему российские объекты энергетики снова под ударом ВСУ.В среду, 19 марта, в телефонной беседе с Зеленским Трамп предложил ему отдать под контроль США украинские электростанции, пообещав защиту инфраструктуры от потенциальных ударов, а также восстановление и содержание объектов за американский счет. Чуть позже Зеленский объявил прессе, что на самом деле обсуждались не все АЭС страны, а только Запорожская. Киев принял слова Трампа об электростанциях как обещание помочь вернуть ЗАЭС.Автор издания Украина.ру Михаил Павлив в своей статье Готовится "Большая сделка". Мнение Украины и Европы никого не интересует отметил, что Вашингтон крайне заинтересован в ЗАЭС, но однозначно не в пользу Киева."Для американцев, которые намерены отхватить заметный кусок украинского горно-металлургического сектора, в первую очередь рудпрома, это очень важный момент. Потому что Запорожской АЭС и ее мощности в первую очередь запитывают тот самый еще советский Донецко-Приднепровский экономический район. А значит и ГОКи Днепропетровщины и Полтавщины, на которые претендуют американцы", - отметил Павлив, подчеркнув, что обывателям пока показывают лишь верхушку энергетического раздела.Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в интервью изданию Украина.ру заострил внимание на том, что не всегда слова Трампа значат ровно то, что хочет услышать собеседник. И история с АЭС - тот самый случай."Вопрос, зачем это нужно США? Это переговорная тактика, когда вы говорите то, что близко к тому, что хотели бы услышать ваши контрагенты, но не говорите об этом напрямую. Они услышат то, что захотят, а вы по сути им ничего не обещали, ничего не предлагали, можете в любой момент от своих слов отказаться", - отметил эксперт.Почему энергетические предложения Трампа могут быть не тем, чем кажутся - в материале Лягушку сварят на электричестве от русской ЗАЭС. Что не так с самой большой электростанцией в Европе.

https://ukraina.ru/20250321/1061944584.html

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