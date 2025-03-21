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Депутаты требуют у Зеленского отчёт, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 марта

Депутаты требуют у Зеленского отчёт, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 марта - 21.03.2025 Украина.ру

Депутаты требуют у Зеленского отчёт, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 марта

Нардепы потребовали у Владимира Зеленского отчёт по поводу передачи украинских АЭС под контроль США. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-03-21T13:00

2025-03-21T13:00

2025-03-21T13:01

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Партия "Европейская солидарность" потребовала немедленного отчёта Владимира Зеленского и министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги по поводу возможной передачи украинских АЭС под управления США.""Европейская солидарность" требует немедленной встречи лидеров парламентских фракций с Зеленским и отчета министра иностранных дел Сибиги о ходе переговоров. Потому что украинцы узнают из западных СМИ, что еще из украинской собственности пообещал отдать Зеленский. Сначала минералы, теперь — атомные станции", — заявила депутат "ЕС" Ирина Геращенко.По её словам, именно Зеленский несёт ответственность за переговоры и должен действовать в соответствии с Конституцией Украины.Ранее издание The Financial Times со ссылкой на украинских чиновников cообщало, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву.Так, США хотят, чтобы некоторые активы, в том числе АЭС Украины, перешли под их контроль. При этом официально украинские власти заявили, что обсуждается лишь судьба Запорожской АЭС, контроля над которой у Украины, впрочем, нет. Однако, по сообщениям украинских СМИ, на деле Зеленский при разговоре с президентом США Дональдом Трампом обсуждал американский контроль над всеми украинскими атомными электростанциями.Обстрелы и налётыУтром 21 марта Минобороны России рассказало об отражении атак украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 43 украинских беспилотных летательных аппарата: 34 БпЛА – над территорией Волгоградской области, 4 БпЛА – над территорией Ростовской области,4 БпЛА – над территорией Курской области, 1 БпЛА – над территорией Белгородской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее, в 08:44 министерство сообщило о новых отражённых атаках."Около 07:10 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", — указывалось в публикации.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 19 ударов по этому региону России.На горловском направлении ВСУ совершили 17 атак, на ясиноватском — 2 атаки, всего выпустив 53 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 2 и ранении 4 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроение и 4 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 2 БпЛА-камикадзе и 2 снаряда калибром 155 мм. Также в ДНР объявлялась авиационная и ракетная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 38 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 38 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Горностаевка — 5; Михайловка — 2; Князе-Григоровка — 4; Малокаховка — 3; Каиры — 3; Днепряны — 2; Песчаное — 3; Новые Лагеря — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка.Позднее глава городского округа Новая Каховка Виталий Гура рассказал о новом обстреле со стороны ВСУ."В результате обстрела г. Новая Каховка, пр.Днепровский, поврежден газопровод ввода, перекрыто газоснабжение 5 абонентов дома. Наложено три бандажа Также поврежден фасад дома и выбито 3 окна Без жертв и пострадавших", — отметил он.Также, как позднее сообщили "Таврии" в экстренных службах, в Алёшках в результате обстрела ВСУ пострадал мирный житель."Мужчина 1969 года рождения госпитализирован в Алешковскую больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правого локтевого сустава", — указывалось в сообщении.Утром 21 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий", — отмечалось в сводке.В Белгородском районе сёла Ближнее, Красный Октябрь, Орловка, Отрадное, Солохи и Ясные Зори подверглись атакам 7 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. Сегодня ночью в селе Солохи в результате сброса взрывного устройства с беспилотника повреждены частный дом, легковой автомобиль и надворная постройка, в селе Отрадное — 4 частных домовладения и 3 автомобиля, в селе Красный Октябрь на территории фермерского хозяйства выбиты окна в доме и перебита линия электропередачи.В Борисовском районе село Цаповка атаковано беспилотником. Последствий нет.В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, посёлкам Дальний и Уразово, сёлам Борки, Герасимовка, Долгое, Казначеевка, Конопляновка, Кукуевка, а также хутору Леоновка совершены атаки 18 беспилотников. В селе Кукуевка повреждены 2 грузовых автомобиля и 3 единицы сельхозтехники, в селе Борки и хуторе Леоновка — по одному автомобилю."В Волоконовском районе село Тишанка подверглось обстрелу с применением 4 боеприпасов. Повреждены 4 частных домовладения, объект торговли и линии газо- и электроснабжения. Аварийные службы восстановили электроснабжение и устранили утечку газа", — сообщил Гладков.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и зафиксированы атаки 4 беспилотников. Сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в селе Новостроевка-Первая повреждены 2 частных домовладения и легковой автомобиль.В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Графовка, Демидовка и Поповка подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 17 боеприпасов, и атакам 6 беспилотников, один из которых сбит."На участке автодороги Графовка — Репяховка в результате атаки беспилотника погиб сотрудник Росгвардии. Ранее, на этом же участке автодороги, ранен мужчина — в Краснояружской ЦРБ ему оказана вся необходимая помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. Два транспортных средства получили повреждения. Вечером в посёлке Красная Яруга в частный дом влетел беспилотник — выбиты окна", — писал губернатор.В Ракитянском районе сёла Бобрава, Святославка и хутор Барилов атакованы 3 беспилотниками. В результате атаки беспилотника на участке автодороги Святославка — Илёк-Кошары пострадала супружеская пара. После оказания медицинской помощи в Ракитянской ЦРБ они были госпитализированы в областную клиническую больницу."По информации медиков, состояние мужчины и женщины оценивается как средней степени тяжести. Транспортное средство повреждено. В посёлке Ракитное осколками посечён легковой автомобиль", — отмечалось в сводке.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Архангельское, Белянка, Вознесеновка, Новая Таволжанка и Муром подверглись атакам 30 беспилотников, из которых 24 сбиты и подавлены. Ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника, а также в результате атак 2 FPV-дронов в селе Муром повреждены 2 частных домовладения.В селе Вознесеновка на территории сельхозпредприятия повреждены цех и трактор. В городе Шебекино вчера на территории частного домовладения были повреждены забор и надворная постройка, сегодня утром от удара FPV-дрона повреждена крыша частного домах.Позднее Гладков сообщил о новой атаке."ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по Валуйскому округу. Пострадал мирный житель. В хуторе Бабка системой РЭБ дрон был подавлен, в результате его детонации о землю мужчина получил ранение. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением спины попутным транспортом доставили в Уразовскую центральную районную больницу. Госпитализация не потребовалась, лечение продолжит амбулаторно", — сообщил губернатор.Также осколками была посечена "ГАЗель".В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, как воспринимают США на Украине — в статье Сергея Зуева "Планы Зеленского стали никчемными бумажками. Украинские эксперты и СМИ окончательно разочаровались в США".

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эксклюзив, хроники, вячеслав гладков, владимир зеленский, ирина геращенко, сша, россия, украина, вооруженные силы украины, ес, запорожская аэс