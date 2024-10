https://ukraina.ru/20241007/1057914413.html

В России и США началась идеологическая битва на тему, кто кому навязывает переговоры. "Ястребы" по обе стороны конфликта считают, что победа уже почти в их руках, осталось лишь сделать последний рывок. Однако звучат и противоположные мнения, призывая сопоставить издержки и выгоды.

Война не разрешит конфликтНа фоне российского наступления на Донбассе, эскалации на Ближнем Востоке и выборов в США Вашингтон усилил давление на Украину с задачей минимум — не допустить перерастания локальной войны в глобальную, и задачей максимум — подписать мирное соглашение на приемлемых для себя условиях, сохранив контроль над большей частью Украины.В ведущей прессе снова появился видный представитель западной "партии мира" экс-офицер разведки США в Европе, а ныне аналитик Фонда Карнеги Кристофер Чиввис. В начале 2023 года он прославился своим публичным спором с "ястребом" Беном Ходжесом, который требовал обеспечить Украину максимумом денег и вооружений, чтобы ВСУ добрались до Крыма. Тогда, перед украинским контрнаступлением, на которое все-таки дали и деньги, и оружие, Чиввис писал, что "военные цели Украины выглядят нереалистичными", потому что Китай не позволил удушить Россию санкциями, а значит у России будут и деньги, и армия. Аналитик указал, что гипотетическая возможность Украины вернуть себе Донбасс не перекрывает издержек: это не помешает России провести еще одну СВО в будущем, истощит европейские ресурсы, усугубит кризис беженцев.Далее он объясняет, почему при заморозке конфликта в 2023 году (сразу после отхода ВС РФ из целого ряда регионов) Россия заплатила бы очень высокую цену за ограниченные выгоды, а Запад — наоборот: ВС РФ на тот момент потеряли реноме 2-й по силе армии мира, страх перед ними ослаб; экономическое и политическое влияние РФ на Европу было разрушено; санкции замедлили экономическое развитие России, даже если бы в итоге их смягчили взамен на уступки со стороны Кремля. Если бы конфликт был заморожен в начале 2023 года, Украина потеряла бы часть территорий, но была бы быстро интегрирована в Запад, а значит стратегически бы победила.Чиввиса не послушали и получили ровно то, о чем он говорил: Россия не просто выдержала, но наступает; в Европе экономические проблемы и нарастает антивоенный протест, курируемый оппозиционными партиями; миллионы людей покинули Украину и никогда более не вернутся обратно; вступление Украины в ЕС и НАТО не приблизилось ни на шаг; внутри самой Украины растут антивоенные настроения и все больше звучит сомнений в верности того пути, который выбрал Зеленский.Избежать еще одной бесконечной войныС тех пор ситуация изменилась и Запад больше не может получить все вышеперечисленное в случае заморозки конфликта. Сегодня Россия имеет лучшие переговорные позиции, чем даже в Стамбуле в 2022 году, когда формально территорий, занятых ВС РФ было больше. Американские элиты не монолитны из-за выборов; в Германии и ряде других стран Европы антивоенная оппозиция имеет успех на выборах; расширяется БРИКС (Аргентину сумели оттуда выбить, зато член НАТО — Турция — подает заявку в эту организацию), а значит все больше и больше нивелируются санкции; Россия беспрецедентно в новейшей истории сблизилась с главным соперником США — Китаем; на Ближнем Востоке в любой момент может вспыхнуть большая война. Все это — проблемные точки для Запада, а выигрыш в виде возвращения Украине сильно разрушенных, как говорят сами западные СМИ, территорий вряд ли компенсирует перечисленные издержки.Сегодня Чиввис снова написал программный текст для Запада. Он считает, что, хоть суверенитет Украины и должен быть сохранен, "США нельзя втягивать дюйм за дюймом в бесконечную войну, особенно такую, которая несет в себе реальные ядерные риски... Некоторые демократы могут содрогнуться при мысли о сокращении военной поддержки США на Украине. Но если Украина не готова принять стратегию по прекращению войны в реалистичные сроки без ее опасной эскалации, сокращение поддержки может быть единственным вариантом избежать еще одной бесконечной войны". Аналитик объясняет, что лучшее время для заморозки для Запада уже утеряно, но еще не поздно сохранить главное — контроль над частью Украины.Его слова, в отличие от 2023 года, совпадают с практикой правительств западных стран, которые на этот раз отказались усиливать поставки денег и вооружений для авантюр Зеленского. Последнее слово, конечно, будет сказано на совещании в Рамштайне, но, по всей видимости, там формализуют уже принятое решение. The Financial Times сообщает, что на Западе обсуждается вариант урегулирования конфликта, при котором Россия сохранит "фактический, но не юридический контроль" над частью Украины, а вернуть их будут пытаться "дипломатическими средствами". Взамен Украине — членство в НАТО по западногерманской модели, т.е. гарантии безопасности не будут распространяться на контролируемые Россией территории.России совершенно не обязательно соглашаться на такие условия, это даже не нужно делать, но факт западного консенсуса в вопросе сохранения за Россией ее новых регионов обойти тоже нельзя. Раньше такого не было. И это значит, что сейчас (пока в США нестабильность, пока европейские мейнстримные элиты напуганы ростом правой и левой оппозиции, пока некому унять Нетаньяху в его разжигании большой войны в регионе, пока сильны отношения с Китаем и есть положительная динамика в БРИКС) хорошее время для фиксации многополярного мира путем, например, подписания новой конвенции ООН о невмешательстве в дела суверенных государств. И это гораздо больше, чем вопрос одной лишь Украины, хотя Украина и является ключом к новому миру.Издержек много, а выгоды не очевидныТак что же — позволить Западу добиться его целей на Украине, пускай и ограниченных?Попробуем мыслить в логике Чиввиса, но с другой стороны. Хорошо бы было в 1945 году Советской армии дойти до Ла Манша? Однозначно. Могла бы она технически это сделать? Да. Но обстоятельства сложились так, что в Западной Европе стояли англичане и американцы. Привел ли раздел Европы к ужасным последствиям для СССР — к холодной войне, милитаризации ФРГ, антикоммунистическому терроризму, необходимости строить Берлинскую стену, восстаниям в Венгрии и Чехословакии и т.д. Конечно. Но ссора с Англией и США привела бы к их сепаратному миру с Германией (с коллективным Штауфенбергом вместо Гитлера) и продолжению войны истерзанного Советского Союза со свежими противниками с мощными экономиками. Хорошо бы было получить в советский блог Италию и Грецию, где после войны местные коммунисты были готовы брать власть? Однозначно. Но Сталин запретил и дал им указание бороться на парламентских выборах. В итоге и итальянская, и греческая компартии превратились в рассадники ревизионизма и дали старт появлению евролевачества. Но что случилось бы, возьми они власть в странах, не имевших границы с СССР? Вторжение туда сил НАТО и невозможность оказать помощь. Речь о том, что война — не компьютерная игра, и даже та война, где СССР, казалось бы, полностью разгромил врага на поле боя, не привела к абсолютно выгодным для Союза политическим решениям. Все всегда заканчивается компромиссом, в котором для каждой из сторон есть издержки. Чем более выгодным оказывается момент для переговоров и чем изощреннее дипломаты — тем этих издержек меньше, а выгод больше.Издержки для Запада мы уже перечислили. Издержки для России при продлении СВО на 2025 год довольно очевидны. Треть бюджета на военные расходы тормозит развитие экономики. ЦБ выискивает деньги для ведения военных действий и параллельно создает невыносимые условия для развития обрабатывающей промышленности внутри страны, а также устанавливает запретительные ставки на ипотечный кредит, что делает бессмысленными все разговоры о повышении рождаемости. Для решения вопроса с крупными городами вроде Запорожья потребуется значительное увеличение военного контингента, т.е. мобилизация. Это может снова привести к оттоку населения, что критично в условиях острой нехватки рабочих рук. А даже если не приведет, то сама мобилизация извлечет из экономики людей самого трудоспособного возраста. Эскалация создает ненулевую возможность ядерной войны. Союзникам России не нужны ни эскалация, ни тем более ядерная война. Китай находится на стороне России, но Россия не может заменить ему американский и европейский рынки, поэтому многие китайские компании и банки вынуждены присоединяться к санкциям. Их обходят через третьи страны, но с известным дисконтом, что делает все транзакции более медленными и более дорогими. Китай с присоединившимся к нему дружественным России Глобальным Югом настаивают на завершении военного конфликта.Кроме того, в The New York Times посчитали, что, если Украине даже не давать усиленную помощь, а оставить все, как есть, то с нынешними (невероятно быстрыми по сравнению с прошлым годом) темпами наступления ВС РФ, для взятия оставшейся части Донецкой области понадобится еще пять лет. Так что издержек от переноса СВО на 2025 год может быть очень много, а выгоды для России столь же неочевидны, как неочевидны Чиввису выгоды для Запада.Можно ли добиться целей СВО, не перенося военные действия на 2025 год и дальше? Учитывая неконкретность их формулировок, можно. Даже Стамбульский договор с определенными оговорками можно было назвать реализацией этих планов, а сейчас, повторим, у России больше козырей, чем тогда.Более дешевые и безопасные, чем война, альтернативыЕсли гипотетически предположить подписание мирного договора при нынешней линии фронта (с расчетом, что ВСУ не будет в Курской области), демилитаризация Украины может быть обеспечена уменьшением армии до оговоренного предела, лишением Киева дальнобойного оружия и нейтральным статусом. Взамен этого придется как-то гарантировать безопасность оставшейся части Украины. Западногерманский вариант вступления Украины в НАТО России не подходит, поскольку именно угроза приближения НАТО стала одним из факторов начала СВО. С другой стороны, пограничные Финляндия и Швеция уже в НАТО, пограничная Прибалтика — тоже, а западногерманский вариант де-юре зафиксирует границы новых регионов РФ, это какая-то форма признания. Так что здесь надо все просчитывать. Если же мы считаем, что вступление части Украины в НАТО принципиально невозможно, то есть вариант полной демилитаризации тех территорий новых регионов, которые к моменту подписания договора не будут заняты ВС РФ (вывод оттуда ВСУ является одним из условий Путина для начала переговоров), введения туда миротворцев из нейтральных стран, с украинской гражданской администрацией и без СБУ. Это вариант приемлемых гарантий. Может быть, понадобятся еще какие-то.Кстати, СБУ, ГУР и праворадикальные группировки можно было бы признать террористическими организациями (основания есть), а значит задекларировать свое право поступать с ними так, как, скажем, Израиль поступает с Хесболлой на территории Ливана и Сирии. Это не война против Украины — это операции против угрожающих России организаций, базирующихся на территории Украины. Считается ли это денацификацией? Почему нет?Также на Украине должна быть восстановлена свобода слова — отменены запреты оппозиционных партий, СМИ и церкви, отменены законы о коллаборационизме и декоммунизации, статьи, отменены все принятые после 2014 года ужесточения УК касательно госбезопасности. Нужно обеспечить такое положение вещей, при котором никто не сможет быть подвергнут уголовному преследованию за выражение оппозиционных взглядов и мнений, а также за оппозиционную политическую деятельность. И, конечно, амнистия для всех политических заключенных с возвратом конфискованного имущества. Это вообще долгосрочный фактор, отворачивающий от Украины значительное количество европейской публики, для которой вопрос прав человека — не последний. Всех этих людей нужно показать, их имена должны греметь и быть на слуху так же, как имя Ассанжа.Русский язык (который входит в заявленный Путиным перечень) — если не второй государственный, то в статусе языка межнационального общения, каковым он был при СССР и каковой отменила Партия Регионов, принимая закон Колесниченко-Кивалова. Запрет деятельности "языкового омбудсмена", который штрафует за использование русского языка, и любых организаций, ставящих своей задачей сужение использования русского языка на Украине, восстановление культурных представительств РФ (вроде Русских домов). На Украине должно снова стать доступным образование на русском языке. Что-то взамен? Свободное использование украинского языка в новых регионах. Это вообще не проблема, в Крыму, например, у него есть официальный статус. Как бы это ни казалось странно, защита украинского языка — важнейший аспект в политике денацификации. Именно Россия может сохранить нормальный (не "спаплюженый" всякими "нарази" и "накшталтами") украинский язык, который последние годы искусственно делали максимально непохожим на русский, превращая именно язык в центральный инструмент нацификации. Покойная Фарион не дала бы соврать.Это лишь некоторые варианты, их может быть очень много. Как только война завершится, а подписанный договор вызовет дополнительную ненависть радикально настроенных кругов к украинским властям (кем бы они ни были), все единство Украины снова закончится и начнется грызня всех со всеми. Помогать усилению нестабильности в контролируемой Западом части Украины гораздо лучше и эффективнее, чем вести с ней прямую войну. Тем временем, новые регионы РФ будут развиваться. Не так, как ДНР и ЛНР в свое время, а как положено.Для тех, кто считает, что России навязывают невыгодный мир, вот выдержка из материала Марка Галеотти в The Times. Автор пишет, что в следующем году Украина якобы получит все, что требует Зеленский (непонятно, почему, но он так считает), в России исчерпается запас бронетехники и поток добровольцев, возрастут проблемы с нехваткой рабочих рук, и Путин, понимая это, попытается "навязать какой-то мир на своих условиях, прежде чем нагрузка на его собственную систему станет слишком большой". На Западе считают, что именно Путин навязывает невыгодный мир, тогда как осталось последнее усилие и… Кому верить?"Ястребы" с обеих сторон конфликта убеждены, что они уже в шаге от победы, "Босфор и Дарданеллы" почти в их руках и только внешний и внутренний враг пытаются что-то навязать, чтобы вырвать победу из рук. Реальность же заключается в том, что есть три варианта будущего:Каждый из этих вариантов имеет серьезные издержки и необходимо понять, где издержки меньше. Пока же глава МИД Индии сообщил, что в сентябре советник по национальной безопасности правительства Индии Аджит Довал встречался с Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о переговорах премьера Индии Моди с Зеленским. Индию уже используют как переговорную площадку и это правильно. Потому что мудрая политика не загоняет свою страну в угол, а всегда оставляет себе несколько вариантов решения проблемы.Подробнее о том, какие предложения сейчас лежат на столе — в материале «"Друзья мира" — друзья России, потому что Россия за мир. О желаемом и возможном»

