https://ukraina.ru/20241002/1057837363.html

"Друзья мира" — друзья России, потому что Россия за мир. О желаемом и возможном

"Друзья мира" — друзья России, потому что Россия за мир. О желаемом и возможном - 02.10.2024 Украина.ру

"Друзья мира" — друзья России, потому что Россия за мир. О желаемом и возможном

И "коллективный Запад", и "глобальный Юг" склоняют Россию и Украину к переговорам, а горячие головы с каждой из сторон конфликта считают это предательством союзников и "ударом в спину". Так ли это и почему желаемое не всегда совпадает с возможным, зато интересы соперников иногда могут совпадать?

2024-10-02T14:26

2024-10-02T14:26

2024-10-02T14:33

россия

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вооруженные силы украины

переговоры

мир

сво

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Высшее руководство России неоднократно заявляло, что участие РФ во втором саммите мире зависит от того, будут ли там рассматриваться альтернативные "формуле мира" Владимира Зеленского варианты. И вот, МИД Швейцарии (страны, где проходил первый саммит без России) говорит, что "формула мира" Зеленского не является единственной инициативой, которую можно обсуждать и поддерживать.Немаловажно и то, что, помимо не вызвавшего интерес "плана победы", лидер киевского режима свозил в Нью-Йорк и некий новый вариант "плана мира", который кардинально отличается от привычных требований Киева. О нем рассказал на YouTube-канале принадлежащего Петру Порошенко телеканала "Прямой" экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его, словам, в документе десять пунктов, но описал он только шесть:Если подвести предварительные итоги из того, что известно на сегодняшний день, можно предположить, что Украина (или тот, кто подготовил Украине этот план) предлагает ЛНР, ДНР и Крым отдать России, вернуть Киеву части Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, обеспечить для России сухопутный коридор в Крым, установить нейтральный статус Украины и демилитаризировать границу. Очевидно, что в нынешних условиях для России это слишком слабое предложение, и на него она не пойдет, но как нечто относительно приемлемое для начала обсуждений данные пункты вполне можно рассматривать. Как минимум потому, что они уже не столь радикальны. Предложения РФ были выдвинуты президентом Владимиром Путиным уже довольно давно и обсуждение двух инициатив гипотетически может привести к какому-то компромиссу.Кстати, здесь уместно будет напомнить пункты путинского плана:И ведь не сказать, что у двух планов (киевского и московского) нет уж совсем ничего общего. Луценко, скорее всего, не зря считает, что документ для Киева готовили "профессиональные дипломаты, и не только украинские". Также он уверен, что переговоры неизбежны, а вопросов по их началу только два — начнутся они до выборов в США или после, и где именно они пройдут.Демократам выгодно, чтобы переговоры состоялись до выборов, и администрация Байдена очевиднейшим образом толкает Украину к ускорению процесса. Что касается места, то европейские страны не устроят Россию, а Китай не устроит США. Поэтому заговорили об Индии как о стране, имеющей ровные отношения и с Россией, и с США. Но не с Китаем, которому усиление роли Индии совсем не нужно. Так что, учитывая особый интерес нынешней администрации Белого дома (из-за выборов и эскалации на Ближнем Востоке), возможно, Вашингтон все-таки согласиться с посредничеством Пекина.Немаловажную роль сейчас играет и венгерский лидер Орбан. Как пишет западная пресса, в кулуарах Ассамблеи ООН он провел интенсивные переговоры с Китаем и Бразилией и даже уладил свои разногласия с Лулой, пообещав, что Венгрия отойдет в процессе организации мирного саммита на второй план, передав первенство китайско-бразильской коалиции и поддержав "Друзей мира" — международную инициативу Китая и Бразилии, которую они создали на полях Генассамблеи ООН.Швейцария, о которой мы говорили в самом начале, их тоже поддержала. "Швейцария приветствует и поддерживает мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине, поскольку она основана на ценностях ООН", — заявил руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо.Шесть пунктов китайско-бразильского мирного плана, который уже поддержало больше сотни стран, выглядят так:Сила этого плана в том, что его условие начала переговоров — это среднее между тем, что хотят Украина и Россия, а значит реалистичное. А против остальных пунктов вряд ли вообще кто-то может публично выступать. Однако целый ряд российских экспертов, то ли в военном запале, но ли не вполне понимая весь политический и экономический контекст, заявил, что Китай и Бразилия чуть ли устроили России "удар в спину", и что они ведут себя так же "хищно", как и США.Один из их аргументов — Западу нужно заморозить военные действия в момент, когда Россия наступает, и сохранить контроль над Украиной. Да, наконец-то российские ЛОМы это поняли. Ведь еще чуть ли не вчера все уверенно утверждали, что Западу нужно поддерживать войну как можно дольше. Нет, не нужно. Все задачи, которые ставились, уже решены (например, захват Штатами европейских рынков энергоносителей), уничтожать Россию никто не собирался, а продолжение войны может привести к ядерной эскалации, при которой пострадает сам Запад.Теперь вопрос, что нужно России. Можно, конечно, твердить об "ударе в спину", если исходить из прогнозов безответственных экспертов о том, что Россия уже победила и в этом году будет устанавливать новые власти в Киеве и т.д. Погоня за быстрым хайпом приводит к большим разочарованиям, когда не происходит того, что радостно прогнозировалось. И если для журналиста и блогера это может обернуться потерей репутации, то общества и государства раскачивание эмоциональных качелей приводит к невозможности принимать рациональные и взвешенные решения, а значит — к поражению.Итак, мы говорим об интересах России. Если война продолжается в следующем году, военный бюджет РФ — это треть от общего. Т.е. он огромен, но при этом сопоставим с военным бюджетом Украины (если прибавить к нему обещанную Западом помощь). У Украины не хватает личного состава? Да. И поэтому там массово "бусифицируют" людей. А у России хватает? Сохранять текущую численность армии, возможно, да — путем увеличения выплат, на которые где-то надо брать деньги (предполагается падение нефтегазовых доходов, Цивилев даже предлагает Путину полную национализацию ТЭК, уже свернуты некоторые соцпрограммы вроде льготной ипотеки, встал рынок недвижимости, а это остановка строительства, а стройка потребляет металл и т.д.) У всего есть свои издержки, и заниматься шапкозакидательством в то время, когда на фронте и в других местах гибнут люди, просто неприлично.Даже сохранение текущей численности армии требует очень больших расходов, а если продолжать войну в следующем году с расчетом на штурмы крупных городов, скорее всего, придется проводить мобилизацию. И даже если не учитывать фактор социальной стабильности (а как его не учитывать?), людей надо будет вооружить. Есть чем?Далее, люди выпадут из экономики, а в России сейчас жуткий дефицит кадров во всех сферах. Завозить мигрантов? Это вызовет еще более мощный шквал социальных возмущений, которые очевидно подпитывают.Короче говоря, хорошо бы взять Киев за три дня, Львов за четыре, а Лондон — за неделю, но на третий год тяжелейшей войны обсуждать такие вещи всерьез уже не могут даже уважающие себя и свою аудиторию Z-блогеры.Следующий аргумент про "нож в спину" — это то, что работа "Друзей мира" даст Западу передышку, чтобы накопить силы и снова натравить Украину на Россию. Но дело в том, что Запад уже дал Украине все что мог и больше она не получит. Вооружения нужны для Ближнего Востока и Тайваня. Но даже если передышка даст Западу и Украине возможность нарастить силы, то почему она не должна дать возможность нарастить силы России? Россия будет просто ждать и ничего не делать? Где логика? Все западные СМИ повторяют тот же самый аргумент, только наоборот — если просто заморозить конфликт без компромиссного мирного договора, Россия нарастит силы и ударит снова. Мы опять плетемся в хвосте идей западных ястребов? А зачем?Да, остатки Украины превратятся в полигон для подготовки новой войны, но только если мы позволим. Мирный договор должен быть таким, чтобы обезопасить всех от военных действий в будущем. И он должен касаться не только непосредственно России и Украины, но и конфигурации сил в мире. Год назад звучали предложения по новой Конвенции ООН по невмешательству в дела суверенных государств. В этом направлении и следует двигаться.Самым убедительным аргументом сторонников идеи "ножа в спину" выглядит вопрос — что делать с Конституцией, согласно которой новые регионы входят в состав РФ целиком? Если Россия примет китайско-бразильский мирный план, она не сможет полностью занять свои конституционные территории. Но давайте спросим себя, может ли она их занять, не принимая китайско-бразильский план? Может взять город Запорожье, особенно его правобережную часть? А как переправиться в Херсон и затем его удерживать? Рассуждать легко, сделать — не очень.Кроме того, план "Друзей мира" — это не пункты мирного соглашения, это основа для начала переговоров. Не нужно путать эти две сущности. Принадлежность же территорий определится потом — может быть, в течение нескольких лет. А может быть стороны не признают ничего, и Украина будет считать новые регионы РФ оккупированными территориями, а РФ будет считать оккупированными территориями Херсон и Запорожье. Такого никогда не было в истории? Было. Голанские высоты в составе Израиля никем не признаны, но они там есть. А войны долгое время не было и началась она сейчас совсем не из-за принадлежности этих территорий.Помимо экономических факторов есть факторы внешнеполитические. Россия, конечно, для нас больше мира, но вообще-то в мире она не одна. У нее, слава Богу, есть союзники и партнеры, которые во многом обеспечили стабильность экономики РФ во время санкций. Давайте честно — как бы пошли военные действия, если бы не было поставок комплектующих из Китая, увеличения закупок энергоносителей Индией, параллельного импорта из стран Средней Азии, прямых военных поставок из Ирана и КНДР, банковских транзакций через ОАЭ и т.д.?Нашему главному союзнику — Китаю — не нужна большая война в Европе. Вообще никакая не нужна, а большая тем более. Ему нужно выбить США с европейского рынка, сохранить и преумножить прямые цепочки поставок. И развиваться, развиваться, развиваться. Китай преследует свои интересы? Вот это новость! Но штука в том, что сегодня интересы России пересекаются с интересами Китая если не на 100%, то очень значительно.Если бы российская экономика была сопоставима по мощи с американской или китайской, можно было бы попробовать пройти меж двух огней. Но она не сопоставима, а значит придется встроиться в чью-то орбиту. Только разница между двумя полюсами силы в том, что США требуют подчинения, а Китай готов к партнерству. И это партнерство — исторический шанс для России победить отсталость постсоветского периода и начать выстраивать качественно иную жизнь. А качественно иная жизнь в России приведет Украину к России безо всяких военных действий. Китай знает, как делаются такие вещи, нужно у него учиться.Если озвученный Луценко новый мирный план Киева имеет место, но на столе уже три плана. Плана не урегулирования как такового, но начала переговоров. Украина, предположительно, в качестве условия прекращения огня требует демилитаризации новых регионов РФ (ни российских войск, ни украинских с введением туда украинской гражданской администрации), Россия требует вывода ВСУ за административные границы указанных регионов, а Китай — прекращения огня по фактической линии фронта безо всяких условий. Украинские ястребы считают, что последнее плохо для Украины, российские — что плохо для России. Конечно, плохо. Хорошо было бы решить проблему Украины вообще без боевых действий, но не получилось. А теперь плохо все и выбирать приходится из плохого и худшего. Понятно, что выбирать не блогерам, которые ни за что не отвечают и могут с диванов гнать армии на убой хоть 100 лет подряд. Выбирать руководителям государств, которым всегда приходится выдерживать баланс между желаемым и возможным. А главный балансир — это сохранение жизни на планете Земля.Другая точка зрения по этой же проблеме - в статье Владимира Скачко ""Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность"

https://ukraina.ru/20231016/1050206294.html

https://ukraina.ru/20231003/1049877606.html

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