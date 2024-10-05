Выдрин: Стоит различать "евреев" и "израильтян" - 05.10.2024 Украина.ру
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Выдрин: Стоит различать "евреев" и "израильтян"
Выдрин: Стоит различать "евреев" и "израильтян" - 05.10.2024 Украина.ру
Выдрин: Стоит различать "евреев" и "израильтян"
Между жителями Израиля есть существенная разница. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин
2024-10-05T07:00
2024-10-05T07:00
новости
израиль
россия
европа
дмитрий выдрин
война
элита
армия
ливан
ближний восток
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Россиян, уехавших за границу и столкнувшихся с недружелюбным обращением, иногда сравнивали с еврееями, которые живут в окруждении враждебных стран. По мнению эксперта, в таких вопросах следует проявлять осмотрительность."Во-первых, стоит различать "евреев" и "израильтян". Первые ближе к торговым забавам, вторые — к воинским, - сказал Выдрин.Он припомнил, как ему довелось побывать на предыдущей израильско-ливанской войне."Кто-то там на самом верху понял, что настоящий воин рождается только на войне", - констатировал политтехнолог.По его мнению, Ливану не повезло, так как на этой стране практикуется будущая израильская элита. При этом, заметил Выдрин, руководство этой страны не понимает, что и будущая арабская элита занята тем же и это долгий процесс.Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: США увязли на Украине и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация
израиль
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новости, израиль, россия, европа, дмитрий выдрин, война, элита, армия, ливан, ближний восток, евреи
Новости, Израиль, Россия, Европа, Дмитрий Выдрин, война, элита, Армия, Ливан, Ближний Восток, евреи

Выдрин: Стоит различать "евреев" и "израильтян"

07:00 05.10.2024
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловДмитрий Выдрин
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Между жителями Израиля есть существенная разница. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин
Россиян, уехавших за границу и столкнувшихся с недружелюбным обращением, иногда сравнивали с еврееями, которые живут в окруждении враждебных стран. По мнению эксперта, в таких вопросах следует проявлять осмотрительность.
"Во-первых, стоит различать "евреев" и "израильтян". Первые ближе к торговым забавам, вторые — к воинским, - сказал Выдрин.
Он припомнил, как ему довелось побывать на предыдущей израильско-ливанской войне.
"Кто-то там на самом верху понял, что настоящий воин рождается только на войне", - констатировал политтехнолог.
По его мнению, Ливану не повезло, так как на этой стране практикуется будущая израильская элита. При этом, заметил Выдрин, руководство этой страны не понимает, что и будущая арабская элита занята тем же и это долгий процесс.
"В чем-то похожий процесс происходит и у нас. Российская новая элита может появиться только на поле брани. Грустно это констатировать, но так устроен современный мир", - рассказал Выдрин.
Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: США увязли на Украине и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке читайте на сайте Украина.ру
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация
 
НовостиИзраильРоссияЕвропаДмитрий ВыдринвойнаэлитаАрмияЛиванБлижний Востокевреи
 
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