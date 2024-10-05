https://ukraina.ru/20241005/1057872743.html

Выдрин: Стоит различать "евреев" и "израильтян"

Выдрин: Стоит различать "евреев" и "израильтян" - 05.10.2024 Украина.ру

Выдрин: Стоит различать "евреев" и "израильтян"

Между жителями Израиля есть существенная разница. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин

2024-10-05T07:00

2024-10-05T07:00

2024-10-05T07:00

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дмитрий выдрин

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элита

армия

ливан

ближний восток

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Россиян, уехавших за границу и столкнувшихся с недружелюбным обращением, иногда сравнивали с еврееями, которые живут в окруждении враждебных стран. По мнению эксперта, в таких вопросах следует проявлять осмотрительность."Во-первых, стоит различать "евреев" и "израильтян". Первые ближе к торговым забавам, вторые — к воинским, - сказал Выдрин.Он припомнил, как ему довелось побывать на предыдущей израильско-ливанской войне."Кто-то там на самом верху понял, что настоящий воин рождается только на войне", - констатировал политтехнолог.По его мнению, Ливану не повезло, так как на этой стране практикуется будущая израильская элита. При этом, заметил Выдрин, руководство этой страны не понимает, что и будущая арабская элита занята тем же и это долгий процесс.Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: США увязли на Украине и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация

израиль

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европа

армия

ливан

ближний восток

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, израиль, россия, европа, дмитрий выдрин, война, элита, армия, ливан, ближний восток, евреи