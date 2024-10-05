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Выдрин: Стоит различать "евреев" и "израильтян"
Выдрин: Стоит различать "евреев" и "израильтян" - 05.10.2024 Украина.ру
Выдрин: Стоит различать "евреев" и "израильтян"
Между жителями Израиля есть существенная разница. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин
2024-10-05T07:00
2024-10-05T07:00
2024-10-05T07:00
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Россиян, уехавших за границу и столкнувшихся с недружелюбным обращением, иногда сравнивали с еврееями, которые живут в окруждении враждебных стран. По мнению эксперта, в таких вопросах следует проявлять осмотрительность."Во-первых, стоит различать "евреев" и "израильтян". Первые ближе к торговым забавам, вторые — к воинским, - сказал Выдрин.Он припомнил, как ему довелось побывать на предыдущей израильско-ливанской войне."Кто-то там на самом верху понял, что настоящий воин рождается только на войне", - констатировал политтехнолог.По его мнению, Ливану не повезло, так как на этой стране практикуется будущая израильская элита. При этом, заметил Выдрин, руководство этой страны не понимает, что и будущая арабская элита занята тем же и это долгий процесс.Полный текст интервью Дмитрий Выдрин: США увязли на Украине и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация
израиль
россия
европа
армия
ливан
ближний восток
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, россия, европа, дмитрий выдрин, война, элита, армия, ливан, ближний восток, евреи
Новости, Израиль, Россия, Европа, Дмитрий Выдрин, война, элита, Армия, Ливан, Ближний Восток, евреи
Выдрин: Стоит различать "евреев" и "израильтян"
Между жителями Израиля есть существенная разница. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин
Россиян, уехавших за границу и столкнувшихся с недружелюбным обращением, иногда сравнивали с еврееями, которые живут в окруждении враждебных стран. По мнению эксперта, в таких вопросах следует проявлять осмотрительность.
"Во-первых, стоит различать "евреев" и "израильтян". Первые ближе к торговым забавам, вторые — к воинским, - сказал Выдрин.
Он припомнил, как ему довелось побывать на предыдущей израильско-ливанской войне.
"Кто-то там на самом верху понял, что настоящий воин рождается только на войне", - констатировал политтехнолог.
По его мнению, Ливану
не повезло, так как на этой стране практикуется будущая израильская элита. При этом, заметил Выдрин, руководство этой страны не понимает, что и будущая арабская элита занята тем же и это долгий процесс.
"В чем-то похожий процесс происходит и у нас. Российская новая элита может появиться только на поле брани. Грустно это констатировать, но так устроен современный мир", - рассказал Выдрин.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация