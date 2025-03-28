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Зеленский рассказал, что хочет от Трампа

Зеленский рассказал, что хочет от Трампа - 28.03.2025 Украина.ру

Зеленский рассказал, что хочет от Трампа

Владимир Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал всеукраинский телемарафон, рассказал, что ему нужно от президента США Дональда Трампа

2025-03-28T07:56

2025-03-28T07:56

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"Чего нам хочется от Америки, что мне нужно от президента Трампа? Я ему об этом говорил с первого дня наших разговоров. Для меня важно, чтобы Украина была в сильной позиции на этих переговорах, чтобы у нас был шанс закончить войну переговорами и не просто закончить, а иметь справедливый, устойчивый мир… Я хочу этих гарантий от США", - сказал Зеленский.На этой же конференции он посетовал, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot.Он также предупредил, что не будет доверять президенту США, если Вашингтон не будет фиксировать "нарушения" со стороны России, а начнет обсуждать ослабление антироссийских санкций.Трамп ранее заявил, что Вашингтон не намерен предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, переложив эту ответственность на Европу, но он рассчитывает на сотрудничество с Киевом в сфере редкоземельных металлов.О жалобах Зеленского на американского лидера - в материале "Трамп верит Путину на слово": Зеленский пожаловался на президента США на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин