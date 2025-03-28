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Дворянский поворот Екатерины II. Как он повлиял на освоение Новороссии

Дворянский поворот Екатерины II. Как он повлиял на освоение Новороссии - 28.03.2025 Украина.ру

Дворянский поворот Екатерины II. Как он повлиял на освоение Новороссии

Правление Екатерины II часто называют "золотым веком" российского дворянства, а возглавляемое ею государство – дворянской монархией. Это не совсем так, первое десятилетие правления императрицы однозначно продворянским считать нельзя. Поворот в сторону интересов служилых "по отечеству" Екатерина совершила после Русско-турецкой войны 1768-74 годов

2025-03-28T08:00

2025-03-28T08:00

2025-03-28T08:00

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Важным элементом этого поворота стало издание законодательного акта от 28 марта 1775 года, который часто именуют Манифестом о свободе предпринимательства.Поскольку в тот период шло обустройство новосозданной Новороссийской губернии, эта реформа сильно повлияла на социально-экономический облик Северного Причерноморья.Согласно законодательству Петра I, дворянский статус определялся в основном служебным положением, а не происхождением. Единственным преимуществом русской шляхты в сравнении с другими свободными социальными группами было обладание наследственными владениями. Но и оно не было безусловным – помещики отвечали перед государем за надлежащее управление своими имениями и уплату налогов их крепостными.Царь-реформатор считал главным предназначением дворян государеву службу, причём службу пожизненную. Последняя фактически лишала благородное сословие возможности предпринимательской деятельности. Возможно, первый российский император считал такое положение вещей лишь временным, на период военного противостояния со Швецией. Однако оно сохранялось вплоть Манифеста о вольности дворянской Петра III от 1 марта 1762 года.Муж Екатерины II обязательную службу дворян отменил и закрепил за ним монопольное право покупки крепостных крестьян. Монарх предполагал предоставить шляхте возможность заниматься всеми видами коммерческой деятельности. Однако "Славная революция" 1762 года смела Петра III с престола и возвела на него Екатерину II ещё до формального наделения дворян широкими экономическими правами.В процессе подготовки к созыву Уложенной комиссии 1767 года дворянские собрания наделили своих депутатов наказами выступать за расширение экономических привилегий сословия. Но это вызывало противодействие со стороны купцов. Примечательно, что Екатерина II санкционировала численное преобладание в этом законосовещательном органе над депутатами от дворян представителей горожан (в том числе купечества).В своём "Большом наказе" императрица фактически поддержала позицию торгового сословия. "Противно существу торговли, чтобы дворянство оную в самодержавном правлении делало" – говорилось в документе. Вслед за Петром I Екатерина II настаивала на первостепенном значении для дворян службы государству и напоминала им о том, что земельные владения ими были получены в качестве награды за таковую. Критиковался даже широко распространённый обычай посылать крестьян в город на заработки для последующего взымания оброка. В нём автор "Большого наказа" видела причину замедления роста населения и неурядиц в сельском хозяйстве. Торговля, по мнению, самодержицы должна монопольно сосредотачиваться в руках "третьего рода людей" – купечества.Практическое воплощение такой традиционалистский взгляд на дворянство получил, к примеру, в указе 1765 года о винокурении. Он отнял у дворян право откупа в государственной розничной торговле вином. При этом те из них, кто воздерживался от государственной службы не могли производить вино даже для личных нужд.Манифест о свободе предпринимательства непосредственно о дворянах не упоминал. Он лишь дозволял "всем и каждому... заводить всякого рода станы и рукоделия производить, не требуя на то уже иного дозволения от вышнего или нижнего места". Тем не менее, как отмечал доктор экономических наук Пётр Лященко, создавалась форма поощрения дворянства и приспособления его поместного хозяйства к новым условиям.Интерес помещиков состоял не только в выходе со своей продукции на рынки сбыта, но и в увеличении сбыта товаров, произведённых крестьянами. "Дворянству было выгодно развитие крестьянской торговли, так как она повышала помещичьи доходы и оброки с крестьян" – полагал этот учёный, чей труд "История народного хозяйства СССР" удостоился в 1949 году Сталинской премии первой степени.Так что же побудило Екатерину II столь резко поменять своё отношение к экономической роли дворянства? Очевидно, что причин тому было несколько.После напряжённейшей "Румянцевской" войны с Турцией Россия нуждалась в быстром восстановлении и в мобилизации всех экономических ресурсов, в том числе и дворянских. Кроме того, императрица была признательна благородному сословию за консолидированную поддержку в ходе Пугачёвского бунта.Но был и фактор особенно значимый в контексте истории Новороссии. В 1760-х годах неудачей, как полагает кандидат исторических наук Ольга Котова, завершился широкомасштабный эксперимент по созданию передовых аграрных хозяйств иностранных колонистов на южных окраинах Российской империи. Речь идёт об переселенцах из Европы по манифесту 1762 года "О позволении иностранцам селиться в России".Им были обещаны беспрецедентные льготы: переезд за счёт казны, 30 десятин земли на семью, беспроцентная десятилетняя ссуда на обзаведение жильём, скотом, инструментами, 30-летнее освобождение от налогов, вечное освобождение от рекрутчены, право открывать фабрики, беспошлинная торговля в России и др.Помогать переселенцам должна была Канцелярия опекунства иностранных колонистов первым руководителем которой стал генерал-адъютант Григорий Орлов. Вероятно, императрица – противница "рабства" видела в создаваемых колониях альтернативу крепостническому хозяйству, господствовавшему в России. Однако эти надежды разбились главным образом о неспособность слабого административного аппарата осуществить столь амбициозный проект. По сути, это признавалось в "Объявлении" от ноября 1766 года:"Как нынешняго года летом выехало иностранцев в Россию такое множество, каковаго и ожидаемо не было... выход иностранцев в Россию прекратить до тех пор, пока все доныне выехавшие колонисты, получа домы, нужные инструменты, скот и все прочие потребности, действительно в работу не вступят собственного пропитания иметь не будут".Но была ещё и проблема недостаточной подготовленности к аграрному производству, а порой и авантюризма переселенцев, многие из которых прельстились на участие в данной программе исключительно получением денежных средств. Дабы выявить таковых правительство даже было вынуждено провести в середине 1770-х аттестацию иностранных колонистов. Въезд в Россию новых иностранных переселенцев из Европы был возобновлён только в 1782 году.Между тем в середине 1770-х годов начался "помещичий" этап колонизации причерноморских степей, находившихся на тот момент под контролем России. Доктор исторических наук Владимир Кабузан его описывал так:"Помещики получают в виде пожалований огромные массивы новороссийских земель, которые нужно было в кратчайший срок заселить".Если в 1775 году в Новороссийской губернии преобладали ещё государственные селения, то с 1776 года образовываются уже преимущественно частновладельческие населённые пункты. В 1782 году в регионе существовало 180 государственных и 530 частновладельческих поселений. Таким образом со второй половины 70-х годов XVIII века в Новороссии образовывались в основном помещичьи селения, где оседали крестьяне-переселенцы. В основном они были выходцами из малороссийских губерний Российской империи и польской Правобережной Украины.Единственной альтернативой "помещичьей" колонизации Новороссии вероятно являлось создание на её территории казачьих областей, чем активно занимался царский наместник и фаворит императрицы Григорий Потёмкин (по совместительству гетман Екатеринославского и Черноморского казачьих войск) в период Русско-турецкой войны 1787-91 годов. Однако по ряду обстоятельств эта деятельность не получила должного развития.Какая форма землевладения была в тех условиях более эффективной (частная или казачье-общинная) однозначного ответа не существует. В любом случае, Екатерина Великая проявила себя как очень прагматичный политик. Переступив через собственные представления о наиболее предпочтительном общественном устройстве и стимулировав дворянское землевладение она добилась весьма прочного контроля Российского государства над Северным Причерноморьем.Через три десятка лет после начала "помещичьей" колонизации региона дворяне-предприниматели обеспечивали быстрый рост зернового производства и весьма выгодный для империи хлебный экспорт. А ещё через полстолетия они создавали предпосылки для начала промышленного переворота и индустриализации.

https://ukraina.ru/20240502/1023471544.html

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Игорь Иваненко

история, история новороссии, россия, новороссия, российская империя, екатерина ii, григорий потемкин, xviii век, реформы