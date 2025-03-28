Сергей Санакоев: США обвиняют председателя Си в коррупции, но этим лишь раздражают Китай - 28.03.2025 Украина.ру
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Сергей Санакоев: США обвиняют председателя Си в коррупции, но этим лишь раздражают Китай
Сергей Санакоев: США обвиняют председателя Си в коррупции, но этим лишь раздражают Китай - 28.03.2025 Украина.ру
Сергей Санакоев: США обвиняют председателя Си в коррупции, но этим лишь раздражают Китай
Убежденные марксисты, к коим можно, безусловно, причислить и самого председателя Си Цзиньпина, абсолютно уверены, что в любом случае столкновение Китая, который хоть и со своей спецификой, но развивает социалистическую систему, с оголтелой империалистической гегемонией США, неизбежно.
2025-03-28T06:30
2025-03-28T06:30
интервью
китай
сша
россия
си цзиньпин
брикс
шос
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев.Китайские власти поручили изучить подробности сделки по продаже гонконгской CK Hutchison Holdings миллиардера Ли Кашина двух портов по обе стороны Панамского канала консорциуму во главе с американским фондом BlackRock.- Сергей Феликсович, китайская пресса утверждает, что Ли Кашин, который продал порты Панамского канала американской компании, "открыл удобную дверь для американской гегемонии". Чем руководствовался бизнесмен, заключая сделку с американцами?- Cheung Kong Group, головная структура бизнеса Ли Кашина владеет инфраструктурой в разных портах мира. Детали сделки вряд ли кто-то знает до конца. Но сдуя по заявлению американцев о том, что BlackRock вступает в полноценные права на два порта Панамского канала, скорее всего, так оно и есть.Ли Кашин руководствовался бизнес-интересами. Это серьезная фигура в Китае, не только в Гонконге, но и для руководства Компартии КНР. Он знаком и с председателем Си Цзиньпином много десятков лет. Материковые компании, конечно, более зависимы от правительства Китая. Есть механизмы через Комитет по развитию и реформам контролировать внешние инвестиции, даже если это ваши частные инвестиции. Но таких больших возможностей у правительства Китая нет для гонконгских компаний. Тем более для таких крупных и известных.Стратегически эта сделка не совпадает с интересами доктрины Один пояс-один путь. Поэтому Пекин еще будет высказываться по этому поводу негативно и предпринимать контрмеры. Но в целом это коммерческая сделка, которая касается двух фигурантов.- Ли Кашин поставил свою репутацию под сомнение, учитывая волну критики, которая на него обрушилась.- У него слишком серьезная репутация, чтобы так легко ее можно было подвергнуть ударам. Пока речь о прямом противостоянии с руководством Компартии не идет. В серьезной ситуации они всегда найдут возможность поговорить, даже вдвоем, и найти те решения, которые бы устроили всех. Но пока мы не можем предположить, что так обязательно и будет. Посмотрим на действия Пекина.- Национальная разведка США опубликовала отчет о коррупции в семье Си Цзиньпина. Заставит ли это китайскую сторону быть сговорчивее на переговорах с США?- Встреча лидеров США и Китая ожидается начиная с апреля месяца, а крайний срок видится в июне. Каждая из сторон пытается наработать для себя больше козырей, чтобы чувствовать себя увереннее на этих переговорах. Если американцы доклад опубликовали из этих соображений, то это говорит о плохой компетенции его авторов по Китаю, плохих знаниях того, что действует на китайцев, что не действует. Эта публикация может иметь противоположный эффект.Это будет только раздражать председателя Си Цзиньпина, который в Китае известен как жесточайший борец с коррупцией, говорить о том, что он сам коррумпирован, глупо и однобоко.Олигархи и владельцы средств массовой информации, которые распространяют такие аналитические доклады судят по себе. Конечно же, коррупция в Китае есть, с ней идет жесточайшая борьба, но это все исключение. В целом руководство Компартии Китая руководствуется простой формулой: вэй женьминь фу, что означает нет выше цели, чем служить народу. Так что китайцев такой доклад никак не напугает, а вызовет только раздражение.- Есть ли в китай ском политикуме проамериканские группы влияния?- Вообще, группы влияния в Компартии Китая можно назвать внутрипартийной фракционной демократией. Хотя при Си Цзиньпине сформировалось понятие ядра партии, решения принимаются коллективно.Есть силы, которые обращают внимание на экономическую выгоду от торговли, от взаимодействия с западными странами, прежде всего с Соединенными Штатами.Это никто не отрицает, в том числе и твердые сторонники социалистического пути развития. Они тоже понимают, что, конечно, лучше торговать, чем ссориться или даже вести торговые войны.Но убежденные марксисты, к коим можно, безусловно, причислить и самого председателя Си Цзиньпина, абсолютно уверены, что в любом случае столкновение Китая, который хоть и со своей спецификой, но развивает социалистическую систему, с оголтелой империалистической гегемонией США, неизбежно.И эти силы в партии противостоят друг другу. Одна ведет политику того, чтобы более либерально сотрудничать с США, а другая, что надо готовиться к твердому противостоянию. Так как США все равно не отстанут, потому что Китай начинает лидировать в технологических сегментах, не говоря уже про борьбу с бедностью при собственном населении в 1,5 млрд человек.- Сейчас идет обсуждение прекращения огня в акватории Черного моря для беспрепятственного вывоза продовольствия. Насколько велики интересы Китая в черноморском регионе?- Китай заинтересован в мире в любом регионе, поскольку его интересуют логистические пути. Более полвины всех морских перевозок в мире осуществляют либо китайские компании, либо компании, которые перевозят китайские грузы.Поэтому Черное море имеет колоссальное значение для поставок как в Европу, так и в Россию, в Турцию. Китайские компании, которые серьезно обосновались в средиземноморских портах переживают за возможность мирного судоходства в этом регионе.Китай и Россия являются стратегическими партнерами, которые имеют одинаковые взгляды на будущее и одинаковую позицию в таких международных организациях, как БРИКС, ШОС, G20. Поэтому Китай не будет ставить под удар партнёрство с Россией.О заседании Совбеза ООН На Совбезе ООН окончательного стало понятно, кому нужен мир, а кому кровавый реванш
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, китай, сша, россия, си цзиньпин, брикс, шос
Интервью, Китай, США, Россия, Си Цзиньпин, БРИКС, ШОС

Сергей Санакоев: США обвиняют председателя Си в коррупции, но этим лишь раздражают Китай

06:30 28.03.2025
 
© russiancouncil.ruСергей Санакоев интервью
Сергей Санакоев интервью
© russiancouncil.ru
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Убежденные марксисты, к коим можно, безусловно, причислить и самого председателя Си Цзиньпина, абсолютно уверены, что в любом случае столкновение Китая, который хоть и со своей спецификой, но развивает социалистическую систему, с оголтелой империалистической гегемонией США, неизбежно.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев.
Китайские власти поручили изучить подробности сделки по продаже гонконгской CK Hutchison Holdings миллиардера Ли Кашина двух портов по обе стороны Панамского канала консорциуму во главе с американским фондом BlackRock.
- Сергей Феликсович, китайская пресса утверждает, что Ли Кашин, который продал порты Панамского канала американской компании, "открыл удобную дверь для американской гегемонии". Чем руководствовался бизнесмен, заключая сделку с американцами?
- Cheung Kong Group, головная структура бизнеса Ли Кашина владеет инфраструктурой в разных портах мира. Детали сделки вряд ли кто-то знает до конца. Но сдуя по заявлению американцев о том, что BlackRock вступает в полноценные права на два порта Панамского канала, скорее всего, так оно и есть.
Ли Кашин руководствовался бизнес-интересами. Это серьезная фигура в Китае, не только в Гонконге, но и для руководства Компартии КНР. Он знаком и с председателем Си Цзиньпином много десятков лет. Материковые компании, конечно, более зависимы от правительства Китая. Есть механизмы через Комитет по развитию и реформам контролировать внешние инвестиции, даже если это ваши частные инвестиции. Но таких больших возможностей у правительства Китая нет для гонконгских компаний. Тем более для таких крупных и известных.
Стратегически эта сделка не совпадает с интересами доктрины Один пояс-один путь. Поэтому Пекин еще будет высказываться по этому поводу негативно и предпринимать контрмеры. Но в целом это коммерческая сделка, которая касается двух фигурантов.
- Ли Кашин поставил свою репутацию под сомнение, учитывая волну критики, которая на него обрушилась.
- У него слишком серьезная репутация, чтобы так легко ее можно было подвергнуть ударам. Пока речь о прямом противостоянии с руководством Компартии не идет. В серьезной ситуации они всегда найдут возможность поговорить, даже вдвоем, и найти те решения, которые бы устроили всех. Но пока мы не можем предположить, что так обязательно и будет. Посмотрим на действия Пекина.
- Национальная разведка США опубликовала отчет о коррупции в семье Си Цзиньпина. Заставит ли это китайскую сторону быть сговорчивее на переговорах с США?
- Встреча лидеров США и Китая ожидается начиная с апреля месяца, а крайний срок видится в июне. Каждая из сторон пытается наработать для себя больше козырей, чтобы чувствовать себя увереннее на этих переговорах. Если американцы доклад опубликовали из этих соображений, то это говорит о плохой компетенции его авторов по Китаю, плохих знаниях того, что действует на китайцев, что не действует. Эта публикация может иметь противоположный эффект.
Это будет только раздражать председателя Си Цзиньпина, который в Китае известен как жесточайший борец с коррупцией, говорить о том, что он сам коррумпирован, глупо и однобоко.
Олигархи и владельцы средств массовой информации, которые распространяют такие аналитические доклады судят по себе. Конечно же, коррупция в Китае есть, с ней идет жесточайшая борьба, но это все исключение. В целом руководство Компартии Китая руководствуется простой формулой: вэй женьминь фу, что означает нет выше цели, чем служить народу. Так что китайцев такой доклад никак не напугает, а вызовет только раздражение.
- Есть ли в китай ском политикуме проамериканские группы влияния?
- Вообще, группы влияния в Компартии Китая можно назвать внутрипартийной фракционной демократией. Хотя при Си Цзиньпине сформировалось понятие ядра партии, решения принимаются коллективно.
Есть силы, которые обращают внимание на экономическую выгоду от торговли, от взаимодействия с западными странами, прежде всего с Соединенными Штатами.
Это никто не отрицает, в том числе и твердые сторонники социалистического пути развития. Они тоже понимают, что, конечно, лучше торговать, чем ссориться или даже вести торговые войны.
Но убежденные марксисты, к коим можно, безусловно, причислить и самого председателя Си Цзиньпина, абсолютно уверены, что в любом случае столкновение Китая, который хоть и со своей спецификой, но развивает социалистическую систему, с оголтелой империалистической гегемонией США, неизбежно.
И эти силы в партии противостоят друг другу. Одна ведет политику того, чтобы более либерально сотрудничать с США, а другая, что надо готовиться к твердому противостоянию. Так как США все равно не отстанут, потому что Китай начинает лидировать в технологических сегментах, не говоря уже про борьбу с бедностью при собственном населении в 1,5 млрд человек.
- Сейчас идет обсуждение прекращения огня в акватории Черного моря для беспрепятственного вывоза продовольствия. Насколько велики интересы Китая в черноморском регионе?
- Китай заинтересован в мире в любом регионе, поскольку его интересуют логистические пути. Более полвины всех морских перевозок в мире осуществляют либо китайские компании, либо компании, которые перевозят китайские грузы.
Поэтому Черное море имеет колоссальное значение для поставок как в Европу, так и в Россию, в Турцию. Китайские компании, которые серьезно обосновались в средиземноморских портах переживают за возможность мирного судоходства в этом регионе.
Китай и Россия являются стратегическими партнерами, которые имеют одинаковые взгляды на будущее и одинаковую позицию в таких международных организациях, как БРИКС, ШОС, G20. Поэтому Китай не будет ставить под удар партнёрство с Россией.
О заседании Совбеза ООН На Совбезе ООН окончательного стало понятно, кому нужен мир, а кому кровавый реванш
 
ИнтервьюКитайСШАРоссияСи ЦзиньпинБРИКСШОС
 
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