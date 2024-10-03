https://ukraina.ru/20241003/1057851504.html

Дмитрий Выдрин: США увязли на Украине, и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке

Дмитрий Выдрин: США увязли на Украине, и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке - 03.10.2024 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: США увязли на Украине, и получили "бум" по голове на Ближнем Востоке

Известный политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин предположил, что операция Ирана против Израиля могла носить тайное название "трепетная ночь". С чем это связано, он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

2024-10-03T06:18

2024-10-03T06:18

2024-10-03T06:18

интервью

иран

израиль

украина

дмитрий выдрин

эрдоган

ближний восток

запад

турция

ливан

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал ракетный удар Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по Израилю защитой национальных интересов от агрессивных действий еврейского государства. Об этом он написал 1 октября в соцсети Х.Ранее издание The New York Times сообщило, что Пезешкиан якобы не был проинформирован о планируемом атаке по территории Израиля до её начала, удары нанесли военно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а не регулярная армия.— Дмитрий Игнатьевич, с чем связаны такие сообщения и что происходит в Иране?— Мне доводилась бывать в Иране. Сложилось впечатление, что это не та страна, где президент не в курсе важнейших событий.Слепо-глухо-немые капитаны дальнего плавания хороши в анекдотах, но не на высших государственных постах. Тем более, если речь идет о залпах баллистических ракет. Это прерогатива регулярной армии и политического руководства.Не знал... Вероятность подобной ситуации, на мой взгляд, крайне маловероятна. А смыслов в таком шаге можно найти не мало.Во-первых, персы любят поэтическую красоту даже в крайних, зловещих и мистических формах. Удар был нанесен в канун еврейского Нового года, который имеет метафорическое название "трепетные дни".В этот период принято не радоваться как у нас, а вспоминать свои былые грехи и каяться. Поэтому не удивлюсь, если узнаю, что операция носила тайное название "трепетная ночь".Во-вторых, Иран проходит мучительную для себя фазу реинкарнации: его элита скрепя зубами превращается — из торговой в воинскую. Они этого не хотят, но принимают как неизбежное: выжить в наступающем новом мире купцу нельзя. Только — воину.В-третьих, сложно не воспользоваться ситуацией, когда главные покровители Израиля чрезмерно отвлеклись на Украину.Помните, старый анекдот про злого мужа? Это когда вроде бы покладистый муж бьет свою дорогую женушку посудой по голове. На суде он объясняет: "Господин судья, жена стояла ко мне спиной, сзади была открытая дверь, в руках сковорода. Я и подумал, что подобного стечения обстоятельств более может и не быть".Случилось нечто подобное, только в ближневосточной геополитике.— Президент Турции одобрил ракетную атаку Ирана против Израиля, сообщают СМИ. Ранее Реджеп Эрдоган заявил, что Израиль после Палестины и Ливана может обратить свой взгляд на турецкие земли. Каких действий мы можем ожидать от Турции в свете последних событий?— От Турции можно многого ожидать. Другое дело, что эти ожидания частенько не оправдываются.Президент Эрдоган всегда знает, что хочет его избиратель. Но и он же знает, как избиратель быстро меняет свои предпочтения. Поэтому, мне видится, что не стоит переоценивать его заявления. Надо ждать его конкретные дела, и судить уже по ним.— В России ранее часто любили себя сравнивать с Израилем, потому что русские в Европе превращаются в евреев, которых все обижают, и потому что России тоже приходится жить в кольце врагов. Надо ли нам теперь быть на Израиль похожими?— Во-первых, стоит различать "евреев" и "израильтян". Первые ближе к торговым забавам, вторые — к воинским.Мне довелось побывать на предыдущей израильско-ливанской войне. Запомнились барышни из израильского спецназа: часто неуклюжие, с лишним весом и лишними "понтами". Кто-то там на самом верху понял, что настоящий воин рождается только на войне.Ливану не повезло: об него сегодня обтачивается израильская будущая элита. Только вот, руководство этой страны не понимает, что и будущая арабская элита "правится" об страну обетованную. И это надолго.В чем-то похожий процесс происходит и у нас. Российская новая элита может появиться только на поле брани. Грустно это констатировать, но так устроен современный мир.— И, кстати, почему мы по образу и подобию Израиля не можем уничтожить террористов на Украине?— Православие имеет совсем другой потенциал терпения, чем другие канонические религии. В наших храмах терпеливо стоят на ногах даже всенощную. Во многих других — комфортно сидят.Но ведь православное терпение не безгранично. Причем отложенное наказание, как правило, круче сиюминутного.— Иран пытается выстраивать отношения с Западом, потому что экономика, видимо, важнее политики. Повлечет ли, по-вашему, это потерю авторитета Ирана на Ближнем Востоке?— Этой, как вы говорите, "потери авторитета" не произойдет лишь в случае победы Ирана.Победы в экзистенциальном смысле. Как известно Восток цивилизационно древнее Запада. То есть здесь срабатывает правило: девушки любят героев, а зрелые женщины — победителей.Это на Западе любят героев, а на Востоке любят победителей. Так, что отступать руководству персов и поздно, и не куда, и не рентабельно.— Готовы ли страны Ближнего Востока участвовать в большой войне, если она разгорится, как считаете?Ни какая страна не готова участвовать в большой войне. Но все рано или поздно участвует.О том, почему Западу выгодно выставлять Иран в невыгодном свете в конфликте с Израилем в интервью Анны Черкасовой с экспертом Елена Супонина: Израиль и Иран перешли все "красные линии", кроме ядерной.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, иран, израиль, украина, дмитрий выдрин, эрдоган, ближний восток, запад, турция, ливан