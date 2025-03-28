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Путин напомнил убедившему Киев воевать Джонсону про российские атомные подлодки

Путин напомнил убедившему Киев воевать Джонсону про российские атомные подлодки - 28.03.2025 Украина.ру

Путин напомнил убедившему Киев воевать Джонсону про российские атомные подлодки

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, убедивший Киев продолжать войну до последнего украинца, вероятно, позабыл, что у России есть атомные подлодки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с моряками атомной подводной лодки "Архангельск"

2025-03-28T07:31

2025-03-28T07:31

2025-03-28T07:32

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Российский лидер напомнил, что Джонсон прибыл на Украину и отговорил главу киевского режима подписывать парафированное в Стамбуле мирное соглашение с Россией.Он отметил, что совсем недавно говорил, что российские военные "дожмут" Вооруженные силы Украины. "Но есть основания полагать, что мы их добьем", уточнил Путин.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Тяжелые бои в Дзержинске и активизация Запорожского фронта: Алехин рассказал про новые успехи ВС РФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, украина, владимир путин, борис джонсон, геннадий алехин