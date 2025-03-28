Путин напомнил убедившему Киев воевать Джонсону про российские атомные подлодки - 28.03.2025 Украина.ру
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Путин напомнил убедившему Киев воевать Джонсону про российские атомные подлодки
Путин напомнил убедившему Киев воевать Джонсону про российские атомные подлодки - 28.03.2025 Украина.ру
Путин напомнил убедившему Киев воевать Джонсону про российские атомные подлодки
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, убедивший Киев продолжать войну до последнего украинца, вероятно, позабыл, что у России есть атомные подлодки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с моряками атомной подводной лодки "Архангельск"
2025-03-28T07:31
2025-03-28T07:32
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Российский лидер напомнил, что Джонсон прибыл на Украину и отговорил главу киевского режима подписывать парафированное в Стамбуле мирное соглашение с Россией.Он отметил, что совсем недавно говорил, что российские военные "дожмут" Вооруженные силы Украины. "Но есть основания полагать, что мы их добьем", уточнил Путин.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Тяжелые бои в Дзержинске и активизация Запорожского фронта: Алехин рассказал про новые успехи ВС РФ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, украина, владимир путин, борис джонсон, геннадий алехин
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Борис Джонсон, Геннадий Алехин

Путин напомнил убедившему Киев воевать Джонсону про российские атомные подлодки

07:31 28.03.2025 (обновлено: 07:32 28.03.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин поздравил граждан РФ с Днем защитника Отечества
Президент Владимир Путин поздравил граждан РФ с Днем защитника Отечества
© POOL
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, убедивший Киев продолжать войну до последнего украинца, вероятно, позабыл, что у России есть атомные подлодки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с моряками атомной подводной лодки "Архангельск"
Российский лидер напомнил, что Джонсон прибыл на Украину и отговорил главу киевского режима подписывать парафированное в Стамбуле мирное соглашение с Россией.
"Но он, наверное, подзабыл, что у России есть такие коллективы, как ваши, и такие средства, как ваша подводная лодка. Он, видимо, подзабыл или вообще не очень понимает, что такое русский, российский народ, что у наших людей в душе и в сердце, когда речь идет о безопасности Отечества", - добавил глава государства.
Он отметил, что совсем недавно говорил, что российские военные "дожмут" Вооруженные силы Украины. "Но есть основания полагать, что мы их добьем", уточнил Путин.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Тяжелые бои в Дзержинске и активизация Запорожского фронта: Алехин рассказал про новые успехи ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКиевУкраинаВладимир ПутинБорис ДжонсонГеннадий Алехин
 
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