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Путин напомнил убедившему Киев воевать Джонсону про российские атомные подлодки
Путин напомнил убедившему Киев воевать Джонсону про российские атомные подлодки - 28.03.2025 Украина.ру
Путин напомнил убедившему Киев воевать Джонсону про российские атомные подлодки
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, убедивший Киев продолжать войну до последнего украинца, вероятно, позабыл, что у России есть атомные подлодки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с моряками атомной подводной лодки "Архангельск"
2025-03-28T07:31
2025-03-28T07:31
2025-03-28T07:32
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Российский лидер напомнил, что Джонсон прибыл на Украину и отговорил главу киевского режима подписывать парафированное в Стамбуле мирное соглашение с Россией.Он отметил, что совсем недавно говорил, что российские военные "дожмут" Вооруженные силы Украины. "Но есть основания полагать, что мы их добьем", уточнил Путин.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Тяжелые бои в Дзержинске и активизация Запорожского фронта: Алехин рассказал про новые успехи ВС РФ на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Борис Джонсон, Геннадий Алехин
Путин напомнил убедившему Киев воевать Джонсону про российские атомные подлодки
07:31 28.03.2025 (обновлено: 07:32 28.03.2025)
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, убедивший Киев продолжать войну до последнего украинца, вероятно, позабыл, что у России есть атомные подлодки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с моряками атомной подводной лодки "Архангельск"
Российский лидер напомнил, что Джонсон прибыл на Украину и отговорил главу киевского режима подписывать парафированное в Стамбуле мирное соглашение с Россией.
"Но он, наверное, подзабыл, что у России есть такие коллективы, как ваши, и такие средства, как ваша подводная лодка. Он, видимо, подзабыл или вообще не очень понимает, что такое русский, российский народ, что у наших людей в душе и в сердце, когда речь идет о безопасности Отечества", - добавил глава государства.
Он отметил, что совсем недавно говорил, что российские военные "дожмут" Вооруженные силы Украины. "Но есть основания полагать, что мы их добьем", уточнил Путин.