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Путин предложил обсудить введение внешнего управления на Украине

Путин предложил обсудить введение внешнего управления на Украине - 28.03.2025 Украина.ру

Путин предложил обсудить введение внешнего управления на Украине

Практика установления временного внешнего управления в работе ООН есть, ее можно применить на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в Мурманск

2025-03-28T07:15

2025-03-28T07:15

2025-03-28T07:25

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"Практика идет по известному пути - в рамках миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций несколько раз уже было то, что называется внешним управлением, временной администрацией", - сказал Путин.Он пояснил, что подобное было в Восточном Тиморе в 1999 году, в некоторых частях бывшей Югославии, в Новой Гвинее.Путин уточнил, что это "только один из вариантов".Он подчеркнул, что Москва готова работать с любыми странами, которые стремятся к урегулированию первопричин украинского конфликта для мирного решения. Однако Россия больше не будет допускать ошибок, основанных на излишнем доверии к так называемым партнерам, заверил он.Накануне в ходе рабочей поездки в Мурманскую область он осмотрел атомный подводный крейсер "Архангельск" и пообщался с экипажем подлодки. Подробнее о будущем Владимира Зеленского - в материале В Британии выяснили, что Зеленский находится в "заключительном акте" пребывания у власти на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, мурманск, владимир путин, владимир зеленский, оон