Путин предложил обсудить введение внешнего управления на Украине - 28.03.2025 Украина.ру
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Путин предложил обсудить введение внешнего управления на Украине
Путин предложил обсудить введение внешнего управления на Украине - 28.03.2025 Украина.ру
Путин предложил обсудить введение внешнего управления на Украине
Практика установления временного внешнего управления в работе ООН есть, ее можно применить на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в Мурманск
2025-03-28T07:15
2025-03-28T07:25
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"Практика идет по известному пути - в рамках миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций несколько раз уже было то, что называется внешним управлением, временной администрацией", - сказал Путин.Он пояснил, что подобное было в Восточном Тиморе в 1999 году, в некоторых частях бывшей Югославии, в Новой Гвинее.Путин уточнил, что это "только один из вариантов".Он подчеркнул, что Москва готова работать с любыми странами, которые стремятся к урегулированию первопричин украинского конфликта для мирного решения. Однако Россия больше не будет допускать ошибок, основанных на излишнем доверии к так называемым партнерам, заверил он.Накануне в ходе рабочей поездки в Мурманскую область он осмотрел атомный подводный крейсер "Архангельск" и пообщался с экипажем подлодки. Подробнее о будущем Владимира Зеленского - в материале В Британии выяснили, что Зеленский находится в "заключительном акте" пребывания у власти на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, мурманск, владимир путин, владимир зеленский, оон
Новости, Украина, Россия, Мурманск, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ООН

Путин предложил обсудить введение внешнего управления на Украине

07:15 28.03.2025 (обновлено: 07:25 28.03.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
© POOL
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Практика установления временного внешнего управления в работе ООН есть, ее можно применить на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в Мурманск
"Практика идет по известному пути - в рамках миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций несколько раз уже было то, что называется внешним управлением, временной администрацией", - сказал Путин.
Он пояснил, что подобное было в Восточном Тиморе в 1999 году, в некоторых частях бывшей Югославии, в Новой Гвинее.
"В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительства и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы", - добавил президент.
Путин уточнил, что это "только один из вариантов".
Он подчеркнул, что Москва готова работать с любыми странами, которые стремятся к урегулированию первопричин украинского конфликта для мирного решения. Однако Россия больше не будет допускать ошибок, основанных на излишнем доверии к так называемым партнерам, заверил он.
Накануне в ходе рабочей поездки в Мурманскую область он осмотрел атомный подводный крейсер "Архангельск" и пообщался с экипажем подлодки.
Подробнее о будущем Владимира Зеленского - в материале В Британии выяснили, что Зеленский находится в "заключительном акте" пребывания у власти на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияМурманскВладимир ПутинВладимир ЗеленскийООН
 
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