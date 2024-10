https://ukraina.ru/20241002/1057847296.html

Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация

Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация - 02.10.2024 Украина.ру

Ракетная атака Ирана по Израилю: реальный ответ или имитация

На Ближнем Востоке снова неспокойно. После убийства лидера ливанской "Хезболлы" Хасана Насруллы в результате удара ЦАХАЛ, Иран вечером 1 октября устроил массированный ракетный удар по Израилю

2024-10-02T17:14

2024-10-02T17:14

2024-10-02T17:15

эксклюзив

израиль

иран

хезболла

ливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/13/1054606791_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_f8536bf2ef770af37127ede486f324d7.jpg

С чего все началосьТочкой отчета нового витка напряженности в регионе стал октябрь прошлого года, когда палестинцы из ХАМАС устроили рейд на израильскую территорию из сектора Газа. Этот эпизод стал частью длящегося уже не одно десятилетия конфликта, где палестинцы обвиняют Израиль в оккупации своей земли, а еврейское государство настаивает на своем праве на эти территории.Шиитская группировка "Хезболла", базирующаяся в Ливане, традиционно поддержала ХАМАС и начала обстрелы Израиля, на что последовали аналогичные ответы. Семнадцатого-восемнадцатого сентября израильские спецслужбы осуществили спецоперацию, дистанционно активировав взрывные устройства в пейджерах, которыми пользовались для конспирации члены "Хезболлы".В результате этих взрывов погибли несколько десятков человек, в том числе представители командного состава ливанской группировки. Спустя неделю власти Израиля объявили о военной операции на против Ливана, ЦАХАЛ начал наносить удары по объектам на территории этой страны.Как стало ясно позднее, одной из главных целей этих атак стала физическая ликвидация верхушки "Хезболлы". Так, в результате ударов по штабу этой организации в Бейруте погиб ее генеральный секретарь Хасан Насралла, командующий южным фронтом группировки Али Карки и прочие командиры.Также в результате этих обстрелов погиб командующий заместитель главнокомандующего иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Аббас Нилфорушан.В ночь на 1 октября израильская армия приступила к осуществлению ограниченной сухопутной операции на территории Ливана, а именно в ее пограничной части на юге этой страны. Ее заявленная цель – защита израильтян, которые живут на севере Израиля.МИД РФ осудил нападение Израиля на Ливан и призвал израильтян "немедленно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и заняться реальным поиском мирных путей урегулирования ближневосточного конфликта".Отвечать или нетВсе последние дни СМИ и эксперты гадали, каким будет ответ Ирана на действия Израиля, так как "Хезболла" считается одним из главных союзников Тегерана в этом регионе, а саму группировку часто и вовсе называют иранскими прокси. И главное, будет ли этот ответ вообще или риск глобальной эскалации заставит иранские власти ограничится сдержанной реакцией.Во-первых, в связи с последними событиями многие вспомнили первый удар Ирана по Израилю в апреле этого года. Тогда этот шаг стал ответом на израильскую атаку по иранскому консульству в Дамаске, в результате которой был убит Мохаммад Реза Захеди, старший командир сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции и другие офицеры.Апрельский ответ Ирана многие сочли заранее обреченным на неудачу. Причем обрек его на это… сам Иран. Тегеран якобы заранее предупредил оппонентов о предстоящем пуске ракет, подтверждений каких-либо результативных попаданий тогда также продемонстрировано не было.Во-вторых, нынешнее иранское руководство считается более ориентированным на переговоры, опасаясь втягивания страны в более масштабный и разрушительный конфликт. Новый президент республики Масуд Пезешкиан, например, ранее не раз высказывался в пользу диалога.Однако вчерашняя атака Ирана на Израиль показала, что Тегеран готов давать жесткий ответ на угрозы в свой адрес. Если верить источникам газеты The New York Times, представителям КСИР удалось убедить верховного лидера Ирана Али Хаменеи в необходимости более жесткого ответа на действия Израиля.Причина – если реакции на убийство ЦАХАЛ верхушки "Хезболлы" со стороны Ирана не последует, то это будет воспринято как слабость.По другой версии, которую распространило все тоже издание The New York Times, Пезешкиан мог и вовсе быть не в курсе готовящегося ответа, который был проведен по инициативе КСИР.Не как в апрелеОценивать мощь иранского удара затруднительно, так как израильская сторона отрицает какие-либо последствия этой атаки. По разным оценкам, в сторону Израиля в два захода было выпущено от нескольких сотен до полутысячи ракет или даже больше.Контраст с апрельским ударом очевиден."В этот раз было больше баллистических ракет. Мы видим, что они постарались, чтобы нас ударить сильно. Это им не удалось", - сказала в интервью телеканалу РБК посол Израиля в России Симона Гальперин.Судя по распространившемся в сети видео, часть ракет в любом случае смогла поразить объекты на израильской территории, пробив систему ПВО "Железный купол". Вопрос в том, какой реальный ущерб был ими причинен.Иран не раскрывает, какие объекты стали целями атаки. Иранское агентство Shafaqna передает, что ракетами якобы были уничтожены два десятка истребителей F-16, однако Израиль эти данные опровергает.Иранские СМИ также утверждают, что до целей долетело 80% пущенных ракет. Кроме того, утверждается, что впервые Тегеран применил гиперзвуковые ракеты.Как бы то ни было, власти Израиля уже пообещали, что Иран дорого заплатит за произошедшее. В Тегеране сыграли на опережение и пригрозили, что возможные теперь действия Израиля не останутся безнаказанными, а ответ будет сокрушительным.Подробнее по теме - в материале "Ближний Восток еще не прошел точку невозврата. Что ждёт Израиль в Южном Ливане?" на сайте Украина.ру.

израиль

иран

ливан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, израиль, иран, хезболла, ливан