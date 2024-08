https://ukraina.ru/20240801/1056618485.html

История одной встречи накануне начала СВО: почему отношения Зеленского и Харрис не отличаются теплотой

История одной встречи накануне начала СВО: почему отношения Зеленского и Харрис не отличаются теплотой - 01.08.2024 Украина.ру

История одной встречи накануне начала СВО: почему отношения Зеленского и Харрис не отличаются теплотой

Журнал The Time рассказал со ссылкой на источники о встрече без пяти минут кандидата в президенты США Камалы Харрис и лидера киевского режима Владимира Зеленского накануне начала СВО, определившей непростой характер их отношений

2024-08-01T15:09

2024-08-01T15:09

2024-08-01T15:23

эксклюзив

сша

украина

камала харрис

владимир зеленский

джо байден

спецоперация

оружие

россия

the times

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/01/1056619167_0:269:3162:2048_1920x0_80_0_0_8e29b7b16c964527863b9381e698da44.jpg

Неоднозначное впечатление украинцев и отказ Харрис в просьбах ЗеленскогоВ феврале 2022 года за несколько дней до начала Россией специальной военной операции вице-президент США Камала Харрис отправилась в Европу с важной миссией – передать президенту Украины Владимиру Зеленскому данные американской разведки о планах РФ ввести войска на территорию его страны и объяснить, какая "подготовка необходима для достижения успеха на поле боя", а также рассказать о шагах, которые Соединённые Штаты предпримут и не предпримут, если вооружённый конфликт всё же начнется."Посыл, с которым она выступила, был малоприятным, а произведённое на украинцев впечатление — неоднозначным", - отмечает TheTime.По словам присутствовавшего на той встрече Алексея Резникова, бывшего тогда министром обороны Украины, Харрис констатировала, что нападения не избежать. Зеленский сказал, что понимает это, и украинская разведка тоже всё видит. Однако договориться о скоординированном ответе политикам не удалось.Украинский лидер призвал американцев ввести против РФ превентивные санкции, которые, по его мнению, заставили бы президента Владимира Путина пересмотреть решение о проведении СВО, и раз уж военная операция действительно неизбежна, то США, как утверждал Зеленский, должны направить Киеву оружие, в т.ч. зенитные комплексы, истребители и тяжёлую артиллерию. Харрис отвергла обе просьбы. Отказ расширить ограничительные меры она аргументировала тем, что "наказание может последовать только после совершения преступления", а вместо обещания прислать современное вооружение, по словам Резникова, американская сторона надавила на Зеленского, заставляя публично заявить о неизбежности конфликта."Зеленский задал Камале Харрис чёткий вопрос: "Вы хотите, чтобы я признал это, но что это вам даст? Если я признаю это здесь, вы введёте санкции?" Ответа он не получил", - пишет The Time.На конференции по безопасности перед вице-президентом США стояла ещё одна задача – сплотить европейских лидеров для единого ответа на случай российской военной операции и изложить позицию Вашингтона."То послание, что она передала Зеленскому в Мюнхене, усилило его недовольство союзниками и задало тон отношениям с самой Харрис, которые и до этого особой теплотой не отличались", - говорится в публикации.Харрис и УкраинаЗа весь период проведения СВО вице-президент США, в отличие от остальных высокопоставленных чиновников администрации - советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, госсекретаря Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина – ни разу не посетила Украину.Харрис играла вспомогательную роль, посещая важные встречи, связанные с тематикой украинского конфликта, на которых не мог присутствовать Байден. В середине июня она представляла США на конференции в Швейцарии. Узнав о том, что американский президент сам не прилетит, отдав предпочтение мероприятию в Голливуде по сбору средств для своего предвыборного штаба, Зеленский, рассчитывавший собрать в Бюргенштоке как можно больше мировых лидеров и заручиться их поддержкой, публично раскритиковал Байдена, заявив, что Путин наверняка "аплодирует" такому решению."Когда вместо президента на саммит прибыла Харрис, её встреча с Зеленским прошла на том же формальном уровне, что и все предыдущие. Лидеры двух стран сидели друг напротив друга за столом переговоров в окружении журналистов. Зеленский с трудом зачитал подготовленные заметки и поблагодарил президента Байдена и Конгресс США за поддержку", - говорится в статье.Как отмечает The Times, инициативу в отношениях с Банковой Байден, как правило, брал в собственные руки, отчасти благодаря прошлому опыту взаимодействия с Украиной. А опыт у него действительно огромный: сам будучи вице-президентом США, он курировал украинское направление в администрации 44-го президента США Барака Обамы, неоднократно посещал Киев, бывал на Майдане и выступал с речью в Верховной Раде.Давние отношения с Украиной имеет не только нынешний американский лидер, но и его сын Хантер, который входил в совет директоров энергетической компании Burisma. Виктор Шокин как генеральный прокурор Украины хотел вызвать Байдена-младшего на допрос, но отец заставил тогдашнего президента страны Петра Порошенко уволить главу ГПУ, пригрозив не выдать Киеву кредит на $1 млрд.Харрис в публичных выступлениях всегда высказывалась в поддержку Украины, начиная с предвыборных дебатов четыре года назад, когда боролась с Байденом на внутрипартийных праймериз за право представлять демократов на президентских выборах-2020. Тогда она осуждала вхождение Крыма в состав РФ.После начала СВО она заявляла, что "украинцы борются не только за защиту своих домов и семей, но и за защиту своей демократии, свободы, суверенитета и территориальной целостности", выразив уверенность в их победе. Незадолго до этого отказав Зеленскому в поставке современных вооружений, как мы помним.Критически Харрис высказывалась в адрес американских конгрессменов, которые на протяжении нескольких месяцев не могли согласовать возобновление военной помощи Украине."Когда мы говорим о роли Америки в поддержке Украины, мы должны быть непоколебимы и не можем позволить себе играть в политические игры. Сейчас для них нет места", - говорила она.И в дальнейшем вице-президент подчёркивала, что США поддерживают Украину, а Россию нужно наказать. Однако в личных разговорах Харрис была не столь воодушевлённой, как выяснилось."На встречах с украинскими чиновниками она действительно проявляла сочувствие к их бедственному положению, но, как сказал один из них, "то была формальность ради протокола", - пишет The Times.Банковой, конечно, было бы удобнее иметь дело с Байденом – хотя утверждения, что он управляет государством, вызывает большие сомнения. Но 20 января хозяин Белого дома неизбежно сменится.О том, как deep state в США использует вице-президента, читайте в интервью специалиста по международным отношениям Максима Бардина Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешается

https://ukraina.ru/20240723/1056422062.html

https://ukraina.ru/20230828/1048987072.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, камала харрис, владимир зеленский, джо байден, спецоперация, оружие, россия, the times, цру, пентагон