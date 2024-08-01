История одной встречи накануне начала СВО: почему отношения Зеленского и Харрис не отличаются теплотой - 01.08.2024 Украина.ру
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История одной встречи накануне начала СВО: почему отношения Зеленского и Харрис не отличаются теплотой
История одной встречи накануне начала СВО: почему отношения Зеленского и Харрис не отличаются теплотой - 01.08.2024 Украина.ру
История одной встречи накануне начала СВО: почему отношения Зеленского и Харрис не отличаются теплотой
Журнал The Time рассказал со ссылкой на источники о встрече без пяти минут кандидата в президенты США Камалы Харрис и лидера киевского режима Владимира Зеленского накануне начала СВО, определившей непростой характер их отношений
2024-08-01T15:09
2024-08-01T15:23
эксклюзив
сша
украина
камала харрис
владимир зеленский
джо байден
спецоперация
оружие
россия
the times
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Неоднозначное впечатление украинцев и отказ Харрис в просьбах ЗеленскогоВ феврале 2022 года за несколько дней до начала Россией специальной военной операции вице-президент США Камала Харрис отправилась в Европу с важной миссией – передать президенту Украины Владимиру Зеленскому данные американской разведки о планах РФ ввести войска на территорию его страны и объяснить, какая "подготовка необходима для достижения успеха на поле боя", а также рассказать о шагах, которые Соединённые Штаты предпримут и не предпримут, если вооружённый конфликт всё же начнется."Посыл, с которым она выступила, был малоприятным, а произведённое на украинцев впечатление — неоднозначным", - отмечает TheTime.По словам присутствовавшего на той встрече Алексея Резникова, бывшего тогда министром обороны Украины, Харрис констатировала, что нападения не избежать. Зеленский сказал, что понимает это, и украинская разведка тоже всё видит. Однако договориться о скоординированном ответе политикам не удалось.Украинский лидер призвал американцев ввести против РФ превентивные санкции, которые, по его мнению, заставили бы президента Владимира Путина пересмотреть решение о проведении СВО, и раз уж военная операция действительно неизбежна, то США, как утверждал Зеленский, должны направить Киеву оружие, в т.ч. зенитные комплексы, истребители и тяжёлую артиллерию. Харрис отвергла обе просьбы. Отказ расширить ограничительные меры она аргументировала тем, что "наказание может последовать только после совершения преступления", а вместо обещания прислать современное вооружение, по словам Резникова, американская сторона надавила на Зеленского, заставляя публично заявить о неизбежности конфликта."Зеленский задал Камале Харрис чёткий вопрос: "Вы хотите, чтобы я признал это, но что это вам даст? Если я признаю это здесь, вы введёте санкции?" Ответа он не получил", - пишет The Time.На конференции по безопасности перед вице-президентом США стояла ещё одна задача – сплотить европейских лидеров для единого ответа на случай российской военной операции и изложить позицию Вашингтона."То послание, что она передала Зеленскому в Мюнхене, усилило его недовольство союзниками и задало тон отношениям с самой Харрис, которые и до этого особой теплотой не отличались", - говорится в публикации.Харрис и УкраинаЗа весь период проведения СВО вице-президент США, в отличие от остальных высокопоставленных чиновников администрации - советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, госсекретаря Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина – ни разу не посетила Украину.Харрис играла вспомогательную роль, посещая важные встречи, связанные с тематикой украинского конфликта, на которых не мог присутствовать Байден. В середине июня она представляла США на конференции в Швейцарии. Узнав о том, что американский президент сам не прилетит, отдав предпочтение мероприятию в Голливуде по сбору средств для своего предвыборного штаба, Зеленский, рассчитывавший собрать в Бюргенштоке как можно больше мировых лидеров и заручиться их поддержкой, публично раскритиковал Байдена, заявив, что Путин наверняка "аплодирует" такому решению."Когда вместо президента на саммит прибыла Харрис, её встреча с Зеленским прошла на том же формальном уровне, что и все предыдущие. Лидеры двух стран сидели друг напротив друга за столом переговоров в окружении журналистов. Зеленский с трудом зачитал подготовленные заметки и поблагодарил президента Байдена и Конгресс США за поддержку", - говорится в статье.Как отмечает The Times, инициативу в отношениях с Банковой Байден, как правило, брал в собственные руки, отчасти благодаря прошлому опыту взаимодействия с Украиной. А опыт у него действительно огромный: сам будучи вице-президентом США, он курировал украинское направление в администрации 44-го президента США Барака Обамы, неоднократно посещал Киев, бывал на Майдане и выступал с речью в Верховной Раде.Давние отношения с Украиной имеет не только нынешний американский лидер, но и его сын Хантер, который входил в совет директоров энергетической компании Burisma. Виктор Шокин как генеральный прокурор Украины хотел вызвать Байдена-младшего на допрос, но отец заставил тогдашнего президента страны Петра Порошенко уволить главу ГПУ, пригрозив не выдать Киеву кредит на $1 млрд.Харрис в публичных выступлениях всегда высказывалась в поддержку Украины, начиная с предвыборных дебатов четыре года назад, когда боролась с Байденом на внутрипартийных праймериз за право представлять демократов на президентских выборах-2020. Тогда она осуждала вхождение Крыма в состав РФ.После начала СВО она заявляла, что "украинцы борются не только за защиту своих домов и семей, но и за защиту своей демократии, свободы, суверенитета и территориальной целостности", выразив уверенность в их победе. Незадолго до этого отказав Зеленскому в поставке современных вооружений, как мы помним.Критически Харрис высказывалась в адрес американских конгрессменов, которые на протяжении нескольких месяцев не могли согласовать возобновление военной помощи Украине."Когда мы говорим о роли Америки в поддержке Украины, мы должны быть непоколебимы и не можем позволить себе играть в политические игры. Сейчас для них нет места", - говорила она.И в дальнейшем вице-президент подчёркивала, что США поддерживают Украину, а Россию нужно наказать. Однако в личных разговорах Харрис была не столь воодушевлённой, как выяснилось."На встречах с украинскими чиновниками она действительно проявляла сочувствие к их бедственному положению, но, как сказал один из них, "то была формальность ради протокола", - пишет The Times.Банковой, конечно, было бы удобнее иметь дело с Байденом – хотя утверждения, что он управляет государством, вызывает большие сомнения. Но 20 января хозяин Белого дома неизбежно сменится.О том, как deep state в США использует вице-президента, читайте в интервью специалиста по международным отношениям Максима Бардина Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешается
https://ukraina.ru/20240723/1056422062.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сша, украина, камала харрис, владимир зеленский, джо байден, спецоперация, оружие, россия, the times, цру, пентагон
Эксклюзив, США, Украина, Камала Харрис, Владимир Зеленский, Джо Байден, Спецоперация, оружие, Россия, The Times, ЦРУ, Пентагон

История одной встречи накануне начала СВО: почему отношения Зеленского и Харрис не отличаются теплотой

15:09 01.08.2024 (обновлено: 15:23 01.08.2024)
 
© AP / Tobias Schwarz
- РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP / Tobias Schwarz
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Журнал The Time рассказал со ссылкой на источники о встрече без пяти минут кандидата в президенты США Камалы Харрис и лидера киевского режима Владимира Зеленского накануне начала СВО, определившей непростой характер их отношений
Неоднозначное впечатление украинцев и отказ Харрис в просьбах Зеленского
В феврале 2022 года за несколько дней до начала Россией специальной военной операции вице-президент США Камала Харрис отправилась в Европу с важной миссией – передать президенту Украины Владимиру Зеленскому данные американской разведки о планах РФ ввести войска на территорию его страны и объяснить, какая "подготовка необходима для достижения успеха на поле боя", а также рассказать о шагах, которые Соединённые Штаты предпримут и не предпримут, если вооружённый конфликт всё же начнется.
"Посыл, с которым она выступила, был малоприятным, а произведённое на украинцев впечатление — неоднозначным", - отмечает TheTime.
По словам присутствовавшего на той встрече Алексея Резникова, бывшего тогда министром обороны Украины, Харрис констатировала, что нападения не избежать. Зеленский сказал, что понимает это, и украинская разведка тоже всё видит. Однако договориться о скоординированном ответе политикам не удалось.
Украинский лидер призвал американцев ввести против РФ превентивные санкции, которые, по его мнению, заставили бы президента Владимира Путина пересмотреть решение о проведении СВО, и раз уж военная операция действительно неизбежна, то США, как утверждал Зеленский, должны направить Киеву оружие, в т.ч. зенитные комплексы, истребители и тяжёлую артиллерию.
Харрис отвергла обе просьбы. Отказ расширить ограничительные меры она аргументировала тем, что "наказание может последовать только после совершения преступления", а вместо обещания прислать современное вооружение, по словам Резникова, американская сторона надавила на Зеленского, заставляя публично заявить о неизбежности конфликта.
"Зеленский задал Камале Харрис чёткий вопрос: "Вы хотите, чтобы я признал это, но что это вам даст? Если я признаю это здесь, вы введёте санкции?" Ответа он не получил", - пишет The Time.
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На конференции по безопасности перед вице-президентом США стояла ещё одна задача – сплотить европейских лидеров для единого ответа на случай российской военной операции и изложить позицию Вашингтона.
"То послание, что она передала Зеленскому в Мюнхене, усилило его недовольство союзниками и задало тон отношениям с самой Харрис, которые и до этого особой теплотой не отличались", - говорится в публикации.
Харрис и Украина
За весь период проведения СВО вице-президент США, в отличие от остальных высокопоставленных чиновников администрации - советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, госсекретаря Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина – ни разу не посетила Украину.
Харрис играла вспомогательную роль, посещая важные встречи, связанные с тематикой украинского конфликта, на которых не мог присутствовать Байден. В середине июня она представляла США на конференции в Швейцарии. Узнав о том, что американский президент сам не прилетит, отдав предпочтение мероприятию в Голливуде по сбору средств для своего предвыборного штаба, Зеленский, рассчитывавший собрать в Бюргенштоке как можно больше мировых лидеров и заручиться их поддержкой, публично раскритиковал Байдена, заявив, что Путин наверняка "аплодирует" такому решению.
"Когда вместо президента на саммит прибыла Харрис, её встреча с Зеленским прошла на том же формальном уровне, что и все предыдущие. Лидеры двух стран сидели друг напротив друга за столом переговоров в окружении журналистов. Зеленский с трудом зачитал подготовленные заметки и поблагодарил президента Байдена и Конгресс США за поддержку", - говорится в статье.
Как отмечает The Times, инициативу в отношениях с Банковой Байден, как правило, брал в собственные руки, отчасти благодаря прошлому опыту взаимодействия с Украиной. А опыт у него действительно огромный: сам будучи вице-президентом США, он курировал украинское направление в администрации 44-го президента США Барака Обамы, неоднократно посещал Киев, бывал на Майдане и выступал с речью в Верховной Раде.
Давние отношения с Украиной имеет не только нынешний американский лидер, но и его сын Хантер, который входил в совет директоров энергетической компании Burisma. Виктор Шокин как генеральный прокурор Украины хотел вызвать Байдена-младшего на допрос, но отец заставил тогдашнего президента страны Петра Порошенко уволить главу ГПУ, пригрозив не выдать Киеву кредит на $1 млрд.
- РИА Новости, 1920, 28.08.2023
28 августа 2023, 16:24
"История уже вышла из-под контроля и может потопить всю семью". Украина очень подставляет БайденаБлизится сентябрь, а вместе с ним не только новый пакет военной помощи Киеву, но и, возможно, громкий "украинский" скандал вокруг президента США Джо Байдена
Харрис в публичных выступлениях всегда высказывалась в поддержку Украины, начиная с предвыборных дебатов четыре года назад, когда боролась с Байденом на внутрипартийных праймериз за право представлять демократов на президентских выборах-2020. Тогда она осуждала вхождение Крыма в состав РФ.
После начала СВО она заявляла, что "украинцы борются не только за защиту своих домов и семей, но и за защиту своей демократии, свободы, суверенитета и территориальной целостности", выразив уверенность в их победе. Незадолго до этого отказав Зеленскому в поставке современных вооружений, как мы помним.
Критически Харрис высказывалась в адрес американских конгрессменов, которые на протяжении нескольких месяцев не могли согласовать возобновление военной помощи Украине.
"Когда мы говорим о роли Америки в поддержке Украины, мы должны быть непоколебимы и не можем позволить себе играть в политические игры. Сейчас для них нет места", - говорила она.
И в дальнейшем вице-президент подчёркивала, что США поддерживают Украину, а Россию нужно наказать. Однако в личных разговорах Харрис была не столь воодушевлённой, как выяснилось.
"На встречах с украинскими чиновниками она действительно проявляла сочувствие к их бедственному положению, но, как сказал один из них, "то была формальность ради протокола", - пишет The Times.
Банковой, конечно, было бы удобнее иметь дело с Байденом – хотя утверждения, что он управляет государством, вызывает большие сомнения. Но 20 января хозяин Белого дома неизбежно сменится.
О том, как deep state в США использует вице-президента, читайте в интервью специалиста по международным отношениям Максима Бардина Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешается
 
ЭксклюзивСШАУкраинаКамала ХаррисВладимир ЗеленскийДжо БайденСпецоперацияоружиеРоссияThe TimesЦРУПентагон
 
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