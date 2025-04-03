https://ukraina.ru/20250403/1062252926.html

Пугает Россией и пытается "доить" европейцев. Чем занимается бывший министр обороны Алексей Резников

Пугает Россией и пытается "доить" европейцев. Чем занимается бывший министр обороны Алексей Резников - 03.04.2025 Украина.ру

Пугает Россией и пытается "доить" европейцев. Чем занимается бывший министр обороны Алексей Резников

В среду 2 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура Украина официально подтвердила масштабные хищения в Минобороны в 2022–2023 годах, когда его возглавлял Алексей Резников. Его самого не обвинили по этому делу, хотя именно его подчиненные проворачивали крупные схемы по закупкам продуктов питания по ценам, завышенным в несколько раз.

2025-04-03T04:45

2025-04-03T04:45

2025-04-03T04:45

эксклюзив

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россия

сша

алексей резников

владимир зеленский

богдан хмельницкий

вооруженные силы украины

минобороны

набу

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Именно тогда на Украине возник скандал с куриными яйцами, которые якобы закупали поштучно. За штуку платили 17 гривен, когда в рознице им красная цена была 3.50 гр.Как выяснило следствие, только за пять месяцев 2022 года через двух поставщиков из бюджета Минобороны было выведено более 733 млн грн. На закупке яиц по 17 гривен за штуку планировали украсть ещё 788 млн, но история просочилась в СМИ и сорвала сделку.На эти деньги, по версии следствия, позже приобреталась недвижимость за рубежом, в том числе отели в Хорватии.Подозрения уже получили бывшие подчиненные Резникова: бывший глава департамента Минобороны с громким именем Богдан Хмельницкий и владелец компании-поставщика Татьяна Глиняная.В 2023 году именно этот скандал стоил министерского поста Резникову. Американская NewYork Times тогда сообщала, что отставка главы министра обороны подчеркнула проблему коррупции на Украине, которая была "малоосвещённой областью" из-за благоприятного отношения к Зеленскому. Но Резников сумел обратить внимание на этот аспект. На Украине Резникова, бывшего львовского юриста, сравнивали с "голубым воришкой" Альхеном из романа "12 стульев", который крал всё, до чего мог дотянуться.Впрочем, после его смены коррупционные скандалы продолжали сотрясать минобороны Украины. Для борьбы с коррупцией на закупках был создан даже специальный "Государственный оператор тыла", но в прошлом году и это ведомство попалось на закупке пластиковых питьевых фляг для ВСУ по втрое завышенной цене.В феврале текущего года НАБУ и САП сообщили о разоблачении коррупционной схемы на разработке неэффективной системы управления Вооруженными силами Украины под названием "Колокол"."Колокол"— это коррупционный софт, на котором не просто воровали наши с вами деньги. Этой системой ВСУ фактически загоняли в каменный век и ослабляли на поле боя […]. Зато, судя по расследованиям журналистов и данным НАБУ, на нем очень удобно пилить бюджет. Несмотря на критические замечания, Минобороны продолжало тратить на "Колокол" огромные средства", - сообщал Центр противодействия коррупции (ЦПК).В ЦПК также отметили, что именно экс-министр обороны Украины Алексей Резников в конце 2022 года принял "Колокол" на вооружение, цинично назвав это "подарком" ко Дню ВСУ.Чтобы журналистам-расследователям было неповадно совать нос в эти аферы, некоторых из них с тех пор мобилизовали в ряды ВСУ.Сам же Алексей Резников вышел сухим из воды и сейчас регулярно разъезжает по международным конференциям и саммитам, призывая европейцев и американцев вступить в прямой конфликт с РФ. Именно такая политика позволяет украинским коррупционерам ходить на свободе даже после доказанных фактов воровства.Украинский журналист Мирослав Олешко пишет, что Резников продолжает входить в ближний круг Владимира Зеленского. На недавней Мюнхенской конференции он был замечен в делегации президента вместе с новым министром обороны Рустемом Умеровым. Также Олешко подчеркивает, что новое расследование украинских антикоррупционных органов стало возможным только после смены власти в США.Ранее в январе текущего года опальный депутат Александр Дубинский называл Резникова в числе тех, против кого новой администрации США необходимо проводить расследование за разворовывание американской помощи.В конце марта Резников рассказывал полякам и беглым белорусским "змагарам" на Youtube-канале, что у Украины есть чем воевать, но требовал больше вложений в "защиту Европы" от России."Европейцы осознали, что Украина таки да, является восточным щитом Европы, о чем говорил Владимир Зеленский неоднократно. И, соответственно, этот щит нужно укреплять. То есть лучшая инвестиция в безопасность Европы – это инвестиция в безопасность Украины", – рассказывал министр, знающий толк в коррупции.Прибалтов он пугает нападением российской армии на Сувалкский коридор. Путаясь в исторических периодах, Резников утверждает, что россияне якобы мечтают восстановить Российскую империю вплоть до построения новой Берлинской стены. "Соответственно, риски, в первую очередь, балтийским странам, Польше, а дальше уже смотря как будет развиваться сюжет", - пугает поляков и прибалтов Резников, не забывая просить денег на "защиту от РФ".В долгосрочной перспективе Резников требует от восточных европейцев создавать свои собственные вооруженные силы, вкладываться в ВПК, чтобы через пять лет воевать с Россией.В недавнем интервью британской The Times Резников сватает свою страну в качестве полигона для испытания вооружений. Украина стала крупнейшей военной лабораторией и готова воевать в одиночку, с гордостью рассказывал Резников, комментируя информацию о приостановке помощи от США."У нас есть своя Кремниевая долина. В гаражах по всей стране есть гениальные исследователи и инженеры, которые делают то, чего никто раньше не делал", - хвастался Резников, не забывая просить денег.Рассказывал он также о том, что Украина и без США сможет скоро наладить выпуск дальнобойных ракет, но для этого тоже нужны деньги, то есть, "инвестиции в безопасность Европы". Поскольку Резникова называли одним из тех, кто разворовывал американскую помощь, ему сейчас необходимо отстраниться от новой администрации США, уповая на европейских союзников.В окружении Зеленского давно поняли, что русофобию можно монетизировать. Главное – варьировать противоречащие мифы о стремлении Кремля поработить Европу и о слабости России, которую может разгромить ВСУ, если киевскому режиму подбросить еще денег.О том, чем в эти дни заняты остальные представители украинской элиты - в статье Дмитрия Ковалевича "Готовятся к выборам и "продают душу дьяволу". Чем занимаются украинские элиты"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, россия, сша, алексей резников, владимир зеленский, богдан хмельницкий, вооруженные силы украины, минобороны, набу