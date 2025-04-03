Танковый парк уничтожен: Ераносян о том, как курская авантюра Зеленского обернулась катастрофой для ВСУ - 03.04.2025 Украина.ру
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Танковый парк уничтожен: Ераносян о том, как курская авантюра Зеленского обернулась катастрофой для ВСУ
Танковый парк уничтожен: Ераносян о том, как курская авантюра Зеленского обернулась катастрофой для ВСУ - 03.04.2025 Украина.ру
Танковый парк уничтожен: Ераносян о том, как курская авантюра Зеленского обернулась катастрофой для ВСУ
Под Суджей ВС РФ сожгли поставленные Германией и Великобританией танки, находившиеся в распоряжении 82-й, 80-й и 41-й бригад ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
2025-04-03T05:30
2025-04-03T05:30
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польша
владимир ераносян
т-72 "урал"
всу
суджа
курская область
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Курская авантюра Зеленского обернулась катастрофой для ВСУ, танковый парк противника фактически был уничтожен, сообщил эксперт. Цифры потерь киевского режима в технике сопоставимы с первой волной поставок из Польши, которая отправила на Украину 245 танков Т-72 "Твёрдый" (основной польский боевой танк PT-91 Twardy. — Ред.), уточнил Ераносян.Российские военные наносили потери врагу при его отступлении и во время установления огневого контроля над трассой "Юнаковка-Суджа". Все это происходило систематически, указал Ераносян.Сам факт уничтожения такого количества техники говорит о том, что сегодняшние потуги Украины в Белгородской области для отвлечения внимания подразделений ВС РФ, которые вычищают противника с остатков курского плацдарма (Гуево, Горналь, Олешня), ничего ей не принесут, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.О ситуации в Харьковской области — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия так накрыла Харьков, Золочев и Богодухов, что у ВСУ сломается логистика" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, польша, владимир ераносян, т-72 "урал", всу, суджа, курская область, белгородская область, сво, спецоперация, танки, мины, военная техника, война
Новости, Украина, Россия, Польша, Владимир Ераносян, Т-72 "Урал", ВСУ, Суджа, Курская область, Белгородская область, СВО, Спецоперация, танки, мины, военная техника, война

Танковый парк уничтожен: Ераносян о том, как курская авантюра Зеленского обернулась катастрофой для ВСУ

05:30 03.04.2025
 
Фото: украинские CМИ, горящий Bradley
Фото: украинские CМИ, горящий Bradley
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Под Суджей ВС РФ сожгли поставленные Германией и Великобританией танки, находившиеся в распоряжении 82-й, 80-й и 41-й бригад ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
Курская авантюра Зеленского обернулась катастрофой для ВСУ, танковый парк противника фактически был уничтожен, сообщил эксперт.
Цифры потерь киевского режима в технике сопоставимы с первой волной поставок из Польши, которая отправила на Украину 245 танков Т-72 "Твёрдый" (основной польский боевой танк PT-91 Twardy. — Ред.), уточнил Ераносян.
"Мы под Суджей сожгли поставленные Германией и Великобританией танки, находившиеся в распоряжении 82-й, 80-й и 41-й бригад ВСУ. Все это уничтожено. Не только нашими минами, которые были расставлены по периметру лесополос, где прятались ВСУшники", — подчеркнул собеседник издания.
Российские военные наносили потери врагу при его отступлении и во время установления огневого контроля над трассой "Юнаковка-Суджа". Все это происходило систематически, указал Ераносян.
Сам факт уничтожения такого количества техники говорит о том, что сегодняшние потуги Украины в Белгородской области для отвлечения внимания подразделений ВС РФ, которые вычищают противника с остатков курского плацдарма (Гуево, Горналь, Олешня), ничего ей не принесут, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.
О ситуации в Харьковской области — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия так накрыла Харьков, Золочев и Богодухов, что у ВСУ сломается логистика" на сайте Украина.ру.
Владимир Евсеев интервью
Вчера, 07:00
Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окруженыВсе разговоры о каком-то там пасхальном перемирии эфемерные. Европа на это не настроена. А если Европа этому противится, то и Трамп будет с ней соглашаться. Поэтому война продолжится минимум до конца 2025 года, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
НовостиУкраинаРоссияПольшаВладимир ЕраносянТ-72 "Урал"ВСУСуджаКурская областьБелгородская областьСВОСпецоперациятанкиминывоенная техникавойна
 
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