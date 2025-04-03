Танковый парк уничтожен: Ераносян о том, как курская авантюра Зеленского обернулась катастрофой для ВСУ

Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены

Все разговоры о каком-то там пасхальном перемирии эфемерные. Европа на это не настроена. А если Европа этому противится, то и Трамп будет с ней соглашаться. Поэтому война продолжится минимум до конца 2025 года, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев