Танковый парк уничтожен: Ераносян о том, как курская авантюра Зеленского обернулась катастрофой для ВСУ
Фото: украинские CМИ, горящий Bradley
Под Суджей ВС РФ сожгли поставленные Германией и Великобританией танки, находившиеся в распоряжении 82-й, 80-й и 41-й бригад ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян
Курская авантюра Зеленского обернулась катастрофой для ВСУ, танковый парк противника фактически был уничтожен, сообщил эксперт.
"Мы под Суджей сожгли поставленные Германией и Великобританией танки, находившиеся в распоряжении 82-й, 80-й и 41-й бригад ВСУ. Все это уничтожено. Не только нашими минами, которые были расставлены по периметру лесополос, где прятались ВСУшники", — подчеркнул собеседник издания.
Российские военные наносили потери врагу при его отступлении и во время установления огневого контроля над трассой "Юнаковка-Суджа". Все это происходило систематически, указал Ераносян.
Сам факт уничтожения такого количества техники говорит о том, что сегодняшние потуги Украины в Белгородской области для отвлечения внимания подразделений ВС РФ, которые вычищают противника с остатков курского плацдарма (Гуево, Горналь, Олешня), ничего ей не принесут, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.
О ситуации в Харьковской области — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия так накрыла Харьков, Золочев и Богодухов, что у ВСУ сломается логистика" на сайте Украина.ру.
Вчера, 07:00Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окруженыВсе разговоры о каком-то там пасхальном перемирии эфемерные. Европа на это не настроена. А если Европа этому противится, то и Трамп будет с ней соглашаться. Поэтому война продолжится минимум до конца 2025 года, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев