Провокационный сценарий: Данилов о том, как действия США расшатывают международную систему в Арктике - 03.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250403/1062248143.html
Провокационный сценарий: Данилов о том, как действия США расшатывают международную систему в Арктике
Провокационный сценарий: Данилов о том, как действия США расшатывают международную систему в Арктике - 03.04.2025 Украина.ру
Провокационный сценарий: Данилов о том, как действия США расшатывают международную систему в Арктике
США никогда не рассматривали Европейский союз как потенциального конкурента в Арктике. И вместе с Канадой, и в Арктическом совете США делали все, чтобы ограничить влияние европейцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2025-04-03T04:00
2025-04-03T04:00
новости
сша
арктика
канада
дональд трамп
гренландия
россия
владимир путин
евросоюз
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060293363_0:68:3001:1756_1920x0_80_0_0_19ca57b854aee3bee329504c8ac9b01a.jpg
Американская сторона заявляла, что хочет "защитить" Гренландию от китайской и российской "экспансии". При этом президент России Владимир Путин заявляет, что вопрос Гренландии Москву не касается.Арктические ресурсы давно рассматриваются как тема, имеющая значение для всех государств этого региона, в том числе и для США, рассказал эксперт."США никогда не рассматривали Европейский союз как потенциального конкурента в Арктике. И вместе с Канадой, и в Арктическом совете США делали все, чтобы ограничить влияние европейцев", — отметил собеседник издания.Действия в отношении Гренландии будут расшатывать международную управляемую систему в Арктике, поскольку Дания является арктическим государством только потому, что Гренландия принадлежит к Арктике, подчеркнул Данилов.."Если она потеряет этот статус, как это повлияет на европейское сотрудничество в арктическом регионе? Эти провокационные сценарии, вне зависимости от их исхода, в любом случае ситуацию расшатывают", — считает он.По его мнению, подобная "тактика расшатывания" очень характерна для Трампа и позволяет ему извлекать дивиденды.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Бонусная игра" или первостепенная задача? Что известно о планах Трампа на Гренландию на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250331/1062158993.html
сша
арктика
канада
россия
китай
дания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060293363_164:0:2825:1996_1920x0_80_0_0_edd12845c7fa80f1326088efdbd5f558.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, арктика, канада, дональд трамп, гренландия, россия, владимир путин, евросоюз, китай, ресурсы, дания
Новости, США, Арктика, Канада, Дональд Трамп, Гренландия, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, Китай, ресурсы, Дания

Провокационный сценарий: Данилов о том, как действия США расшатывают международную систему в Арктике

04:00 03.04.2025
 
© flickr.com / U.S. Army Alaska
- РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© flickr.com / U.S. Army Alaska
Читать в
ДзенTelegram
США никогда не рассматривали Европейский союз как потенциального конкурента в Арктике. И вместе с Канадой, и в Арктическом совете США делали все, чтобы ограничить влияние европейцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Американская сторона заявляла, что хочет "защитить" Гренландию от китайской и российской "экспансии". При этом президент России Владимир Путин заявляет, что вопрос Гренландии Москву не касается.
Арктические ресурсы давно рассматриваются как тема, имеющая значение для всех государств этого региона, в том числе и для США, рассказал эксперт.
"США никогда не рассматривали Европейский союз как потенциального конкурента в Арктике. И вместе с Канадой, и в Арктическом совете США делали все, чтобы ограничить влияние европейцев", — отметил собеседник издания.
Действия в отношении Гренландии будут расшатывать международную управляемую систему в Арктике, поскольку Дания является арктическим государством только потому, что Гренландия принадлежит к Арктике, подчеркнул Данилов..
"Если она потеряет этот статус, как это повлияет на европейское сотрудничество в арктическом регионе? Эти провокационные сценарии, вне зависимости от их исхода, в любом случае ситуацию расшатывают", — считает он.
По его мнению, подобная "тактика расшатывания" очень характерна для Трампа и позволяет ему извлекать дивиденды.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале "Бонусная игра" или первостепенная задача? Что известно о планах Трампа на Гренландию на сайте Украина.ру.
Мурманск, март 2025 года
31 марта, 04:30
Один день в Мурманске или почему Путин взял Арктику в свои рукиОт Симферополя до Мурманска по прямой около 2600 километров. Через Карелию проходит северный полярный круг, и все, что выше, называется Заполярьем, Арктикой, или Арктической зоной. О том, как живет Мурманск - в репортаже Украина.ру
 
НовостиСШААрктикаКанадаДональд ТрампГренландияРоссияВладимир ПутинЕвросоюзКитайресурсыДания
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30Алехин рассказал, как ВС России "вбили гвоздь" в оборону ВСУ на Осколе и давят врага под Купянском
04:29Москва и Киев выбрали одну и ту же тактику, "трампизм" грозит Европе. Украина в международном контексте
04:17Фотоальбом Победы: Артиллерийский расчет у боевого орудия гвардии старшего сержанта Куспана Нурпеисова
04:14"Зеленский страшнее Гитлера". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
04:00Провокационный сценарий: Данилов о том, как действия США расшатывают международную систему в Арктике
03:30Ищенко объяснил, как борьба властей Молдавии против Гуцул может вылиться в столкновение с Россией
21:15"Многие погибли на месте": Алехин рассказал, как "Герани" размолотили цели ВСУ в Харьковской области
20:30"Их будут ловить и судить": Ищенко рассказал, что ждет солдат ВСУ за преступления в Курской области
20:17"Мы находимся на грани прекращения огня": спецпосланник президента США высказался об СВО
20:15"Ему нужны результаты": Данилов рассказал, как отсутствие достижений бьет по программным пунктам Трампа
20:00Преступления Украины: Ищенко о том, почему на военном трибунале Британия и Франция оправдают подсудимых
19:45Психологический дедлайн: Данилов о том, зачем Трамп "торпедирует" позицию Москвы и давит на Зеленского
19:38Правительство Украины запросило внешнее финансирование на почти $40 млрд
19:30Василий Стоякин: Сейчас на Украине наступает время формирования новой политической элиты
19:30Арест башкана. Эксперт объяснил, как власти Молдавии пытаются выбить Гуцул из политической жизни
19:08Всемирный банк выделит $432 млн правительству Украины
18:54СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта против мирного населения Курска
18:26Украинские солдаты 1,5 года строили дом командиру, получая "боевые"
18:25Сон разума тревожит покой императора. Как в Полтаве избавляются от Петра Первого и России
18:17Киев нарушает договорённости, СМИ пророчат переговоры, ВСУ несут потери. Итоги 2 апреля
Лента новостейМолния