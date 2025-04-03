https://ukraina.ru/20250403/1062248143.html

Провокационный сценарий: Данилов о том, как действия США расшатывают международную систему в Арктике

Провокационный сценарий: Данилов о том, как действия США расшатывают международную систему в Арктике - 03.04.2025 Украина.ру

Провокационный сценарий: Данилов о том, как действия США расшатывают международную систему в Арктике

США никогда не рассматривали Европейский союз как потенциального конкурента в Арктике. И вместе с Канадой, и в Арктическом совете США делали все, чтобы ограничить влияние европейцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2025-04-03T04:00

2025-04-03T04:00

2025-04-03T04:00

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евросоюз

китай

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Американская сторона заявляла, что хочет "защитить" Гренландию от китайской и российской "экспансии". При этом президент России Владимир Путин заявляет, что вопрос Гренландии Москву не касается.Арктические ресурсы давно рассматриваются как тема, имеющая значение для всех государств этого региона, в том числе и для США, рассказал эксперт."США никогда не рассматривали Европейский союз как потенциального конкурента в Арктике. И вместе с Канадой, и в Арктическом совете США делали все, чтобы ограничить влияние европейцев", — отметил собеседник издания.Действия в отношении Гренландии будут расшатывать международную управляемую систему в Арктике, поскольку Дания является арктическим государством только потому, что Гренландия принадлежит к Арктике, подчеркнул Данилов.."Если она потеряет этот статус, как это повлияет на европейское сотрудничество в арктическом регионе? Эти провокационные сценарии, вне зависимости от их исхода, в любом случае ситуацию расшатывают", — считает он.По его мнению, подобная "тактика расшатывания" очень характерна для Трампа и позволяет ему извлекать дивиденды.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Бонусная игра" или первостепенная задача? Что известно о планах Трампа на Гренландию на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250331/1062158993.html

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новости, сша, арктика, канада, дональд трамп, гренландия, россия, владимир путин, евросоюз, китай, ресурсы, дания