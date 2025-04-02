https://ukraina.ru/20250402/1062230957.html

Преступления Украины: Ищенко о том, почему на военном трибунале Британия и Франция оправдают подсудимых

Преступления Украины: Ищенко о том, почему на военном трибунале Британия и Франция оправдают подсудимых - 02.04.2025 Украина.ру

Преступления Украины: Ищенко о том, почему на военном трибунале Британия и Франция оправдают подсудимых

Если поймают руководителей Украины, то проблем с доказательством вины Владимира Зеленского с точки зрения законов РФ не будет, потому что, как главнокомандующий, он несет полную ответственность за действия ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-02T20:00

2025-04-02T20:00

2025-04-02T20:00

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преступления

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Международный трибунал возможен, если есть международная коалиция. А в случае с украинскими военными преступниками — Россия кого поймает, того и будет судить на основании своего законодательства, отметил эксперт."Тех, кто успеет убежать в Великобританию, не выдадут. Даже не всех нацистских преступников выдали после войны. Если мы соберем Международный трибунал, приедут англичане, французы, поляки и оправдают всех подсудимых. Нам такой трибунал нужен?" — подчеркнул Ищенко.Если поймают руководителей Украины, то проблем с доказательством вины Владимира Зеленского с точки зрения законов РФ не будет, потому что, как главнокомандующий, он несет полную ответственность за действия ВСУ, указал политолог.Ищенко добавил, что вменить что-то украинским гражданским чиновникам будет сложно, если они докажут, что не совершали преступлений против человечности, потому что они действовали в рамках своего законодательства, которое не они принимали, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских переговоров: "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250401/1062214928.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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