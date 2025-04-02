Преступления Украины: Ищенко о том, почему на военном трибунале Британия и Франция оправдают подсудимых
Если поймают руководителей Украины, то проблем с доказательством вины Владимира Зеленского с точки зрения законов РФ не будет, потому что, как главнокомандующий, он несет полную ответственность за действия ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Международный трибунал возможен, если есть международная коалиция. А в случае с украинскими военными преступниками — Россия кого поймает, того и будет судить на основании своего законодательства, отметил эксперт.
"Тех, кто успеет убежать в Великобританию, не выдадут. Даже не всех нацистских преступников выдали после войны. Если мы соберем Международный трибунал, приедут англичане, французы, поляки и оправдают всех подсудимых. Нам такой трибунал нужен?" — подчеркнул Ищенко.
Если поймают руководителей Украины, то проблем с доказательством вины Владимира Зеленского с точки зрения законов РФ не будет, потому что, как главнокомандующий, он несет полную ответственность за действия ВСУ, указал политолог.
Ищенко добавил, что вменить что-то украинским гражданским чиновникам будет сложно, если они докажут, что не совершали преступлений против человечности, потому что они действовали в рамках своего законодательства, которое не они принимали, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.
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