Преступления Украины: Ищенко о том, почему на военном трибунале Британия и Франция оправдают подсудимых - 02.04.2025 Украина.ру
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Преступления Украины: Ищенко о том, почему на военном трибунале Британия и Франция оправдают подсудимых
Преступления Украины: Ищенко о том, почему на военном трибунале Британия и Франция оправдают подсудимых - 02.04.2025 Украина.ру
Преступления Украины: Ищенко о том, почему на военном трибунале Британия и Франция оправдают подсудимых
Если поймают руководителей Украины, то проблем с доказательством вины Владимира Зеленского с точки зрения законов РФ не будет, потому что, как главнокомандующий, он несет полную ответственность за действия ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-02T20:00
2025-04-02T20:00
новости
россия
украина
британия
ростислав ищенко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
преступления
великобритания
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Международный трибунал возможен, если есть международная коалиция. А в случае с украинскими военными преступниками — Россия кого поймает, того и будет судить на основании своего законодательства, отметил эксперт."Тех, кто успеет убежать в Великобританию, не выдадут. Даже не всех нацистских преступников выдали после войны. Если мы соберем Международный трибунал, приедут англичане, французы, поляки и оправдают всех подсудимых. Нам такой трибунал нужен?" — подчеркнул Ищенко.Если поймают руководителей Украины, то проблем с доказательством вины Владимира Зеленского с точки зрения законов РФ не будет, потому что, как главнокомандующий, он несет полную ответственность за действия ВСУ, указал политолог.Ищенко добавил, что вменить что-то украинским гражданским чиновникам будет сложно, если они докажут, что не совершали преступлений против человечности, потому что они действовали в рамках своего законодательства, которое не они принимали, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему российско-американских переговоров: "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, британия, ростислав ищенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, преступления, великобритания, франция, суд, трибунал, закон
Новости, Россия, Украина, Британия, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, преступления, Великобритания, Франция, Суд, трибунал, Закон

Преступления Украины: Ищенко о том, почему на военном трибунале Британия и Франция оправдают подсудимых

20:00 02.04.2025
 
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Если поймают руководителей Украины, то проблем с доказательством вины Владимира Зеленского с точки зрения законов РФ не будет, потому что, как главнокомандующий, он несет полную ответственность за действия ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Международный трибунал возможен, если есть международная коалиция. А в случае с украинскими военными преступниками — Россия кого поймает, того и будет судить на основании своего законодательства, отметил эксперт.
"Тех, кто успеет убежать в Великобританию, не выдадут. Даже не всех нацистских преступников выдали после войны. Если мы соберем Международный трибунал, приедут англичане, французы, поляки и оправдают всех подсудимых. Нам такой трибунал нужен?" — подчеркнул Ищенко.
Если поймают руководителей Украины, то проблем с доказательством вины Владимира Зеленского с точки зрения законов РФ не будет, потому что, как главнокомандующий, он несет полную ответственность за действия ВСУ, указал политолог.
Ищенко добавил, что вменить что-то украинским гражданским чиновникам будет сложно, если они докажут, что не совершали преступлений против человечности, потому что они действовали в рамках своего законодательства, которое не они принимали, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему российско-американских переговоров: "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.
Лариса Шеслер интервью - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Вчера, 14:37
Лариса Шеслер: До конца лета все украинцы в России либо станут россиянами, либо будут жить как иностранцыНекоторые граждане Украины на РФ продолжают витать в облаках ("Я политикой не интересуюсь, никого не трогаю и вы меня не трогайте"), а потом удивляются, почему с ними неправильно обошлись. На самом деле каждый из них должен понимать, в каком государстве он живет, считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
 
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20:00Преступления Украины: Ищенко о том, почему на военном трибунале Британия и Франция оправдают подсудимых
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