"Ему нужны результаты": Данилов рассказал, как отсутствие достижений бьет по программным пунктам Трампа
© Win McNamee/Getty Images Фото: дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий — Камалой Харрис и Дональдом Трампом
© Win McNamee/Getty Images
Сейчас Трамп воспринимает остро не только маневры Киева по поводу пересмотра условий ресурсной сделки, но и позицию Москвы, которая не воспринимает Зеленского как легитимного президента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
По сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп был "зол и взбешен", когда узнал о словах президента РФ Владимира Путина о нелегитимности Зеленского и необходимости внешнего управления над Украиной. Затем он заговорил о "психологическом дедлайне" для России относительного мирного соглашения по Украине.
По мнению эксперта, сейчас президент США воспринимает остро не только маневры Зеленского по поводу пересмотра условий сделки по ресурсам, но и позицию Москвы, которая означает, что, если она не воспринимает Зеленского как легитимного президента, то и условия сделки по ресурсам тоже не будут приняты.
"Москва показала, что мы ценим инициативу, направленную на мирное урегулирование. Но разменивать свои принципиальные установки по этому регулированию мы не будем ни на что", — подчеркнул собеседник издания.
На Трампа давит время, ему необходимы результаты. Американский лидер мотивирован и внутренней ситуацией в Соединенных Штатах, и отношениями с партнерами, добавил он.
Отсутствие краткосрочных достижений, "я приду и заключу мир", бьет по другим программным пунктам президента США. До выборов в Конгресс [в ноябре 2026 года] осталось не так много, а это ориентир для выполнения программных установок Трампа, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.
О сделке по редкоземельным металлам Украины — в материале Павла Котова: "Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка" на сайте Украина.ру.