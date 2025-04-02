https://ukraina.ru/20250402/1062243113.html

"Ему нужны результаты": Данилов рассказал, как отсутствие достижений бьет по программным пунктам Трампа

"Ему нужны результаты": Данилов рассказал, как отсутствие достижений бьет по программным пунктам Трампа - 02.04.2025 Украина.ру

"Ему нужны результаты": Данилов рассказал, как отсутствие достижений бьет по программным пунктам Трампа

Сейчас Трамп воспринимает остро не только маневры Киева по поводу пересмотра условий ресурсной сделки, но и позицию Москвы, которая не воспринимает Зеленского как легитимного президента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2025-04-02T20:15

2025-04-02T20:15

2025-04-02T20:15

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По сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп был "зол и взбешен", когда узнал о словах президента РФ Владимира Путина о нелегитимности Зеленского и необходимости внешнего управления над Украиной. Затем он заговорил о "психологическом дедлайне" для России относительного мирного соглашения по Украине.По мнению эксперта, сейчас президент США воспринимает остро не только маневры Зеленского по поводу пересмотра условий сделки по ресурсам, но и позицию Москвы, которая означает, что, если она не воспринимает Зеленского как легитимного президента, то и условия сделки по ресурсам тоже не будут приняты.Этот новый нюанс имеет очень серьезное значение для Трампа, который, наверное, предполагал, что он сможет путем каких-то разменов договориться с Москвой, отметил Данилов."Москва показала, что мы ценим инициативу, направленную на мирное урегулирование. Но разменивать свои принципиальные установки по этому регулированию мы не будем ни на что", — подчеркнул собеседник издания.На Трампа давит время, ему необходимы результаты. Американский лидер мотивирован и внутренней ситуацией в Соединенных Штатах, и отношениями с партнерами, добавил он.Отсутствие краткосрочных достижений, "я приду и заключу мир", бьет по другим программным пунктам президента США. До выборов в Конгресс [в ноябре 2026 года] осталось не так много, а это ориентир для выполнения программных установок Трампа, заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.О сделке по редкоземельным металлам Украины — в материале Павла Котова: "Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250402/1062241715.html

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новости, сша, москва, россия, дональд трамп, владимир зеленский, конгресс сша, выборы, сделка, ресурсы, мир, украина