https://ukraina.ru/20250403/1062209029.html

Фотоальбом Победы: Артиллерийский расчет у боевого орудия гвардии старшего сержанта Куспана Нурпеисова

Фотоальбом Победы: Артиллерийский расчет у боевого орудия гвардии старшего сержанта Куспана Нурпеисова - 03.04.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: Артиллерийский расчет у боевого орудия гвардии старшего сержанта Куспана Нурпеисова

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.

2025-04-03T04:17

2025-04-03T04:17

2025-04-03T04:17

80 лет победы

великая отечественная война

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/01/1062210076_0:676:1931:1762_1920x0_80_0_0_ab1ef87f00d754fb189392705e52939a.jpg

На главном фото — артиллерийский расчет у боевого орудия гвардии старшего сержанта Куспана Нурпеисова. 3-й Украинский фронт, 103-й пулеметный полк. Куспан Нурпеисов — гв. ст. сержант, участник Великой Отечественной войны. Родился 5 января 1916 года в селе Топайлы Баксайского района Гурьевской области. В годы войны воевал на первом Белорусском и 3-м Украинском фронтах. Участвовал в сражениях за освобождение многих европейских городов и населённых пунктов, в том числе Украины, Белоруссии, Молдавии, Польши, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии и Германии. "В годы войны люди разных национальностей воевали вместе против захватчиков, жили одной семьёй. Примером тому может служить случай, когда мой отец спас воина-армянина, которого засыпало землей после взрыва снаряда. Солдата звали Арсен Хачатурян. Отец сумел его откопать и доставить в полевой госпиталь. После войны долгие годы они переписывались" – пишет в воспоминаниях о своем отце дочь Светлана.В 1943 году в сражениях за освобождение сёл и деревень Украины вместе со своими однополчанами Куспан Нурпеисов уничтожил несколько вражеских танков, за смелость и героизм был награждён медалью "За отвагу". В 1943–1945 годы он 6 раз получал благодарность от Главнокомандующего И. В. Сталина.

https://ukraina.ru/20250401/1062176533.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, великая отечественная война, история