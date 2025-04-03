Фотоальбом Победы: Артиллерийский расчет у боевого орудия гвардии старшего сержанта Куспана Нурпеисова - 03.04.2025 Украина.ру
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Фотоальбом Победы: Артиллерийский расчет у боевого орудия гвардии старшего сержанта Куспана Нурпеисова
Фотоальбом Победы: Артиллерийский расчет у боевого орудия гвардии старшего сержанта Куспана Нурпеисова - 03.04.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: Артиллерийский расчет у боевого орудия гвардии старшего сержанта Куспана Нурпеисова
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
2025-04-03T04:17
2025-04-03T04:17
80 лет победы
великая отечественная война
история
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На главном фото — артиллерийский расчет у боевого орудия гвардии старшего сержанта Куспана Нурпеисова. 3-й Украинский фронт, 103-й пулеметный полк. Куспан Нурпеисов — гв. ст. сержант, участник Великой Отечественной войны. Родился 5 января 1916 года в селе Топайлы Баксайского района Гурьевской области. В годы войны воевал на первом Белорусском и 3-м Украинском фронтах. Участвовал в сражениях за освобождение многих европейских городов и населённых пунктов, в том числе Украины, Белоруссии, Молдавии, Польши, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии и Германии. "В годы войны люди разных национальностей воевали вместе против захватчиков, жили одной семьёй. Примером тому может служить случай, когда мой отец спас воина-армянина, которого засыпало землей после взрыва снаряда. Солдата звали Арсен Хачатурян. Отец сумел его откопать и доставить в полевой госпиталь. После войны долгие годы они переписывались" – пишет в воспоминаниях о своем отце дочь Светлана.В 1943 году в сражениях за освобождение сёл и деревень Украины вместе со своими однополчанами Куспан Нурпеисов уничтожил несколько вражеских танков, за смелость и героизм был награждён медалью "За отвагу". В 1943–1945 годы он 6 раз получал благодарность от Главнокомандующего И. В. Сталина.
https://ukraina.ru/20250401/1062176533.html
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, великая отечественная война, история
80 лет Победы, Великая Отечественная война, История

Фотоальбом Победы: Артиллерийский расчет у боевого орудия гвардии старшего сержанта Куспана Нурпеисова

04:17 03.04.2025
 
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанкФотоальбом Победы
Фотоальбом Победы - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Ольга Ландер
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Сергей Зуев
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В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
На главном фото — артиллерийский расчет у боевого орудия гвардии старшего сержанта Куспана Нурпеисова. 3-й Украинский фронт, 103-й пулеметный полк.
Куспан Нурпеисов — гв. ст. сержант, участник Великой Отечественной войны. Родился 5 января 1916 года в селе Топайлы Баксайского района Гурьевской области. В годы войны воевал на первом Белорусском и 3-м Украинском фронтах.
Участвовал в сражениях за освобождение многих европейских городов и населённых пунктов, в том числе Украины, Белоруссии, Молдавии, Польши, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии и Германии.
"В годы войны люди разных национальностей воевали вместе против захватчиков, жили одной семьёй. Примером тому может служить случай, когда мой отец спас воина-армянина, которого засыпало землей после взрыва снаряда. Солдата звали Арсен Хачатурян. Отец сумел его откопать и доставить в полевой госпиталь. После войны долгие годы они переписывались" – пишет в воспоминаниях о своем отце дочь Светлана.
В 1943 году в сражениях за освобождение сёл и деревень Украины вместе со своими однополчанами Куспан Нурпеисов уничтожил несколько вражеских танков, за смелость и героизм был награждён медалью "За отвагу". В 1943–1945 годы он 6 раз получал благодарность от Главнокомандующего И. В. Сталина.
© РИА Новости . Владимир Иванов / Перейти в фотобанк13-го марта 1944 года город Херсон был освобожден войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Яковлевича Малиновского. Это был последний контролируемый противником город на берегах Днепра.
Фотоальбом Победы
1 из 4
13-го марта 1944 года город Херсон был освобожден войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Яковлевича Малиновского. Это был последний контролируемый противником город на берегах Днепра.
© РИА Новости . Владимир Иванов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Георгий Хомзор / Перейти в фотобанкПроскуровско-Черновицкая наступательная операция войск 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Войска 1-го Украинского фронта вступают в город Черновцы.
Фотоальбом Победы
2 из 4
Проскуровско-Черновицкая наступательная операция войск 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Войска 1-го Украинского фронта вступают в город Черновцы.
© РИА Новости . Георгий Хомзор
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Владимир Иванов / Перейти в фотобанкОдесская наступательная операция войск 3-го Украинского фронта при содействии сил Черноморского флота (26 марта - 14 апреля 1944 года). Бойцы 3-го Украинского фронта во время боев у противотанковых заграждений под Одессой.
Фотоальбом Победы
3 из 4
Одесская наступательная операция войск 3-го Украинского фронта при содействии сил Черноморского флота (26 марта - 14 апреля 1944 года). Бойцы 3-го Украинского фронта во время боев у противотанковых заграждений под Одессой.
© РИА Новости . Владимир Иванов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Владислав Микоша / Перейти в фотобанкСоветские солдаты на Приморском бульваре в освобожденном от фашистов Севастополе. Весна 1944 года.
Фотоальбом Победы
4 из 4
Советские солдаты на Приморском бульваре в освобожденном от фашистов Севастополе. Весна 1944 года.
© РИА Новости . Владислав Микоша
Перейти в фотобанк
1 из 4
13-го марта 1944 года город Херсон был освобожден войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Яковлевича Малиновского. Это был последний контролируемый противником город на берегах Днепра.
© РИА Новости . Владимир Иванов
Перейти в фотобанк
2 из 4
Проскуровско-Черновицкая наступательная операция войск 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Войска 1-го Украинского фронта вступают в город Черновцы.
© РИА Новости . Георгий Хомзор
Перейти в фотобанк
3 из 4
Одесская наступательная операция войск 3-го Украинского фронта при содействии сил Черноморского флота (26 марта - 14 апреля 1944 года). Бойцы 3-го Украинского фронта во время боев у противотанковых заграждений под Одессой.
© РИА Новости . Владимир Иванов
Перейти в фотобанк
4 из 4
Советские солдаты на Приморском бульваре в освобожденном от фашистов Севастополе. Весна 1944 года.
© РИА Новости . Владислав Микоша
Перейти в фотобанк
Фотоальбом Победы - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
1 апреля, 09:45
Фотоальбом Победы: Командующий фронтом генерал-полковник Фёдор Толбухин В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
 
80 лет ПобедыВеликая Отечественная войнаИстория
 
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