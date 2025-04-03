Фотоальбом Победы: Артиллерийский расчет у боевого орудия гвардии старшего сержанта Куспана Нурпеисова
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
На главном фото — артиллерийский расчет у боевого орудия гвардии старшего сержанта Куспана Нурпеисова. 3-й Украинский фронт, 103-й пулеметный полк.
Куспан Нурпеисов — гв. ст. сержант, участник Великой Отечественной войны. Родился 5 января 1916 года в селе Топайлы Баксайского района Гурьевской области. В годы войны воевал на первом Белорусском и 3-м Украинском фронтах.
"В годы войны люди разных национальностей воевали вместе против захватчиков, жили одной семьёй. Примером тому может служить случай, когда мой отец спас воина-армянина, которого засыпало землей после взрыва снаряда. Солдата звали Арсен Хачатурян. Отец сумел его откопать и доставить в полевой госпиталь. После войны долгие годы они переписывались" – пишет в воспоминаниях о своем отце дочь Светлана.
В 1943 году в сражениях за освобождение сёл и деревень Украины вместе со своими однополчанами Куспан Нурпеисов уничтожил несколько вражеских танков, за смелость и героизм был награждён медалью "За отвагу". В 1943–1945 годы он 6 раз получал благодарность от Главнокомандующего И. В. Сталина.
© РИА Новости . Владимир Иванов / Перейти в фотобанк13-го марта 1944 года город Херсон был освобожден войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Яковлевича Малиновского. Это был последний контролируемый противником город на берегах Днепра.
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13-го марта 1944 года город Херсон был освобожден войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Яковлевича Малиновского. Это был последний контролируемый противником город на берегах Днепра.
© РИА Новости . Георгий Хомзор / Перейти в фотобанкПроскуровско-Черновицкая наступательная операция войск 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Войска 1-го Украинского фронта вступают в город Черновцы.
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Проскуровско-Черновицкая наступательная операция войск 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Войска 1-го Украинского фронта вступают в город Черновцы.
© РИА Новости . Владимир Иванов / Перейти в фотобанкОдесская наступательная операция войск 3-го Украинского фронта при содействии сил Черноморского флота (26 марта - 14 апреля 1944 года). Бойцы 3-го Украинского фронта во время боев у противотанковых заграждений под Одессой.
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Одесская наступательная операция войск 3-го Украинского фронта при содействии сил Черноморского флота (26 марта - 14 апреля 1944 года). Бойцы 3-го Украинского фронта во время боев у противотанковых заграждений под Одессой.
© РИА Новости . Владислав Микоша / Перейти в фотобанкСоветские солдаты на Приморском бульваре в освобожденном от фашистов Севастополе. Весна 1944 года.
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Советские солдаты на Приморском бульваре в освобожденном от фашистов Севастополе. Весна 1944 года.
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13-го марта 1944 года город Херсон был освобожден войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Яковлевича Малиновского. Это был последний контролируемый противником город на берегах Днепра.
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Проскуровско-Черновицкая наступательная операция войск 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Войска 1-го Украинского фронта вступают в город Черновцы.
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Одесская наступательная операция войск 3-го Украинского фронта при содействии сил Черноморского флота (26 марта - 14 апреля 1944 года). Бойцы 3-го Украинского фронта во время боев у противотанковых заграждений под Одессой.
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Советские солдаты на Приморском бульваре в освобожденном от фашистов Севастополе. Весна 1944 года.