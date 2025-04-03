https://ukraina.ru/20250403/1062252359.html

Алехин рассказал, как ВС России "вбили гвоздь" в оборону ВСУ на Осколе и давят врага под Купянском

Алехин рассказал, как ВС России "вбили гвоздь" в оборону ВСУ на Осколе и давят врага под Купянском - 03.04.2025 Украина.ру

Алехин рассказал, как ВС России "вбили гвоздь" в оборону ВСУ на Осколе и давят врага под Купянском

На сегодняшний день самым большим гвоздем, вбитым в оборону ВСУ под Купянском, стали действия ВС РФ в районе Двуречной. Усиливается давление войск в районе Ковшаровки и Концедаловки. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-04-03T04:30

2025-04-03T04:30

2025-04-03T04:30

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В начале недели ВС РФ нанесли концентрированные удары по военным объектам в Харьковской области и в самом Харькове. Удары ВС РФ пришлись и по линии боевого соприкосновения Волчанск — Липцы — Казачья Лопань (к северо-западу от Харькова), рассказал эксперт.Массированные удары ВС РФ в сочетании с налетами беспилотников самолетного типа существенно нарушают логистику ВСУ на Харьковском направлении, указал он.Противнику все труднее перебрасывать резервы и производить ротацию, не говоря уже о попытках вести наступление, отметил Алехин."Фактически, на сегодняшний день самым большим гвоздем, вбитым в оборону ВСУ под Купянском, стали действия ВС РФ в районе Двуречной. Теперь в том районе уже стремятся объединиться два плацдарма российской армии", — сообщил полковник запаса.Алехин добавил, что усиливается давление ВС РФ в районе Ковшаровки и Концедаловки (Купянский район). Подразделения ВСУ зажимаются в тиски между Гороховаткой и Боровой. Захваченные плацдармы на правом берегу реки Оскол пополняются техникой, вооружением и личным составом, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия так накрыла Харьков, Золочев и Богодухов, что у ВСУ сломается логистика" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250402/1062233289.html

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харьков

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