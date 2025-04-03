Алехин рассказал, как ВС России "вбили гвоздь" в оборону ВСУ на Осколе и давят врага под Купянском - 03.04.2025 Украина.ру
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Алехин рассказал, как ВС России "вбили гвоздь" в оборону ВСУ на Осколе и давят врага под Купянском
Алехин рассказал, как ВС России "вбили гвоздь" в оборону ВСУ на Осколе и давят врага под Купянском - 03.04.2025 Украина.ру
Алехин рассказал, как ВС России "вбили гвоздь" в оборону ВСУ на Осколе и давят врага под Купянском
На сегодняшний день самым большим гвоздем, вбитым в оборону ВСУ под Купянском, стали действия ВС РФ в районе Двуречной. Усиливается давление войск в районе Ковшаровки и Концедаловки. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-04-03T04:30
2025-04-03T04:30
новости
россия
купянск
харьков
геннадий алехин
всу
вс рф
купянское направление
харьковская область
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В начале недели ВС РФ нанесли концентрированные удары по военным объектам в Харьковской области и в самом Харькове. Удары ВС РФ пришлись и по линии боевого соприкосновения Волчанск — Липцы — Казачья Лопань (к северо-западу от Харькова), рассказал эксперт.Массированные удары ВС РФ в сочетании с налетами беспилотников самолетного типа существенно нарушают логистику ВСУ на Харьковском направлении, указал он.Противнику все труднее перебрасывать резервы и производить ротацию, не говоря уже о попытках вести наступление, отметил Алехин."Фактически, на сегодняшний день самым большим гвоздем, вбитым в оборону ВСУ под Купянском, стали действия ВС РФ в районе Двуречной. Теперь в том районе уже стремятся объединиться два плацдарма российской армии", — сообщил полковник запаса.Алехин добавил, что усиливается давление ВС РФ в районе Ковшаровки и Концедаловки (Купянский район). Подразделения ВСУ зажимаются в тиски между Гороховаткой и Боровой. Захваченные плацдармы на правом берегу реки Оскол пополняются техникой, вооружением и личным составом, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия так накрыла Харьков, Золочев и Богодухов, что у ВСУ сломается логистика" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.
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россия
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харьков
купянское направление
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Новости
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новости, россия, купянск, харьков, геннадий алехин, всу, вс рф, купянское направление, харьковская область, сво, наступление, спецоперация, плацдарм, оскол, река
Новости, Россия, Купянск, Харьков, Геннадий Алехин, ВСУ, ВС РФ, Купянское направление, Харьковская область, СВО, наступление, Спецоперация, плацдарм, Оскол, река

Алехин рассказал, как ВС России "вбили гвоздь" в оборону ВСУ на Осколе и давят врага под Купянском

04:30 03.04.2025
 
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На сегодняшний день самым большим гвоздем, вбитым в оборону ВСУ под Купянском, стали действия ВС РФ в районе Двуречной. Усиливается давление войск в районе Ковшаровки и Концедаловки. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В начале недели ВС РФ нанесли концентрированные удары по военным объектам в Харьковской области и в самом Харькове. Удары ВС РФ пришлись и по линии боевого соприкосновения Волчанск — Липцы — Казачья Лопань (к северо-западу от Харькова), рассказал эксперт.
Массированные удары ВС РФ в сочетании с налетами беспилотников самолетного типа существенно нарушают логистику ВСУ на Харьковском направлении, указал он.
Противнику все труднее перебрасывать резервы и производить ротацию, не говоря уже о попытках вести наступление, отметил Алехин.
"Фактически, на сегодняшний день самым большим гвоздем, вбитым в оборону ВСУ под Купянском, стали действия ВС РФ в районе Двуречной. Теперь в том районе уже стремятся объединиться два плацдарма российской армии", — сообщил полковник запаса.
Алехин добавил, что усиливается давление ВС РФ в районе Ковшаровки и Концедаловки (Купянский район). Подразделения ВСУ зажимаются в тиски между Гороховаткой и Боровой. Захваченные плацдармы на правом берегу реки Оскол пополняются техникой, вооружением и личным составом, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия так накрыла Харьков, Золочев и Богодухов, что у ВСУ сломается логистика" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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НовостиРоссияКупянскХарьковГеннадий АлехинВСУВС РФКупянское направлениеХарьковская областьСВОнаступлениеСпецоперацияплацдармОсколрека
 
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