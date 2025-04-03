https://ukraina.ru/20250403/1062244328.html

Москва и Киев выбрали одну и ту же тактику, "трампизм" грозит Европе. Украина в международном контексте

Москва и Киев выбрали одну и ту же тактику, "трампизм" грозит Европе. Украина в международном контексте - 03.04.2025 Украина.ру

Москва и Киев выбрали одну и ту же тактику, "трампизм" грозит Европе. Украина в международном контексте

Владимир Зеленский организует встречу представителей "узкого круга" стран, которые поддерживают идею военного присутствия европейских государств на Украине. По словам Зеленского, там окажутся Великобритания и Франция — главные проводники идеи иностранного военного присутствия на Украине

2025-04-03T04:29

2025-04-03T04:29

2025-04-03T04:37

эксклюзив

россия

украина

сша

дональд трамп

анналена бербок

владимир зеленский

ес

нато

the wall street journal

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Германия тем временем колеблется и не реализует свой потенциал, пишет Berliner Zeitung. Министр иностранных дел Германии Аналена Бербок за три года специальной военной операции одиннадцать раз съездила с официальным визитом в Киев, но вместо оружия, а точнее — вместо немецких дальнобойных ракет Taurus, она туда возила в основном обещания, отмечают немецкие журналисты"Правда заключается в том, что за время своего пребывания на посту главного дипломата Германии Бербок не удалось сделать страну решающим игроком в мировой политике. Вместо этого она стала символом внешней политики, в которой больше притворства, чем реальных действий. Хотя Бербок показала себя решительным закулисным координатором, в итоге она поддержала нерешительный курс канцлера (экс-канцлера Олафа Шольца — Ред.)", - сетует немецкое издание.По мнению авторов Berliner Zeitung, Украине не нужны визиты Бербок, а союзники, которые "начнут действовать". Таким союзником Киева они видят нынешнюю администрацию США под руководством Дональда Трампа, которая демонстрирует свое союзничество миротворческими инициативами."А вот Анналена Бербок остается статистом в конфликте, ход которого определяют другие", - констатирует Berliner Zeitung.Ультраправые для Европы опаснее РоссииТем временем испанский El Pais предупреждает — чрезмерная воинственность только загубит Евросоюз, ведь ее главный враг отнюдь не Россия, а усиление позиций правых евроскептиков, которые находятся внутри объединения.По словам автора статьи, опубликованной в испанской газете, с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом, в мире произошли три главных изменения. Первое из них - это новая политика протекционизма, которая проявляется в тарифных войнах, второе - презрение Трампа к европейским союзникам и третье - новая позиция США по отношению к украинском конфликту, вернее стремление закончить этот конфликт посредством переговоров, а не поддерживать его.На эти изменения Европа в основном отвечает намерением перевооружаться, отмечается в статье. Большинство стран Евросоюза считает, что Европа осталась одна — она больше не может полагаться на своего бывшего союзника и защитника, подчеркивает автор публикации."В этих условиях для Европы нет ничего более разумного, чем стремление к стратегической независимости. Пришло время избавиться от многолетней зависимости от США (…) Это означает создание новой модели безопасности без старого американского друга. Европейские страны должны принять участие в создании такой модели, увеличив расходы на оборону. При этой стратегии у нас нет иного выбора, кроме как перевооружиться до уровня, который сможет удержать Россию от атаки на другие страны", - объясняет логику европейских лидеров испанский журналист.Однако, российская угроза для Европы сильно преувеличена, так как у России нет ни стремления, ни ресурсов для вторжения в Восточную Европу, полагает он.Чтобы понять, в чем реальная опасность для Европы, нужно посмотреть, что произошло в США после избрания Дональда Трампа на второй срок, советует автор El Pais. По его словам, глубокий сдвиг в международных отношениях является следствием прихода к власти в США лидера с явными авторитарными наклонностями, а внутренний кризис НАТО — это не результат глубоких изменений в соотношений сил среди стран, а политическое решение президента США, который нарушает многие соглашения.Нечто подобное может произойти в Европе в ближайшем будущем, так как количество ультраправых в странах Евросоюза уже давно растет, а победа Трампа их только укрепила. Если ультраправые придут к власти, ЕС или развалится, или превратится в союз, далекий от своих первоначальных целей, считает автор испанской газеты."Приоритетом должно стать предотвращение авторитаризма новых правых. Это не означает, что нужно забыть о проблеме с Россией. Однако разве не разумно стремиться к мирному и дружественному сосуществованию с Россией с гарантией нейтралитета Украины (подобно тому, как это было сделано с Австрией во время холодной войны), и таким образом направить всю политическую энергию на поиск мер и заключение соглашений, которые уменьшат внутреннюю угрозу реакционного регресса?”, - предлагается в статье.Более того, в настоящее время нет достаточного единодушия в отношении того, чтобы отправить тысячи европейцев умирать на украинском фронте, отмечает автор публикации."Я считаю, что в среднесрочной перспективе крен в сторону авторитаризма в ЕС более вероятен, чем вступление русских танков в Варшаву. Однако вместо того, чтобы объединиться для предотвращения такого крена, правящие элиты направляют все усилия на обеспечение безопасности, как будто существует неминуемая внешняя угроза. Между тем куда более серьезной опасностью является заражение Европы трампизмом", - полагает автор El Pais.Кнут для Киева и пряник для МосквыThe Wall Street Journal анализирует состояние переговоров по украинскому урегулированию и констатирует - ни Украина, ни Россия не торопятся выполнять предложения Трампа. При этом и одна и другая сторона по отношению к президенту США используют одинаковую тактику — задабривают его и тянут время, полагает американское издание.По наблюдениям американских журналистов, Россия "ставит палки в колеса попыткам Трампа добиться прекращения огня" и тянет время, а сама между тем развивает успех на поле боя и настаивает на максимальных уступках на переговорах.Украина, быстро согласившаяся на предложения США о прекращении огня, не проявляет особого желания подписывать масштабную экономическую сделку, которую предложил Белый дом, так как ее условия означают для Киева утрату контроля над собственными ресурсами, отмечает WSJ."Похоже, каждая из стран рассчитывает на то, что терпение Трампа в отношении ее противника лопнет", - полагают американские журналисты.Издание цитирует мнение бывшего посла США в Польше Даниэля Фрида, который полагает, что время может пойти на пользу Украине, если Трамп и дальше будет стремиться заключить соглашение как можно скорее, а Путин станет этому препятствовать.Однако Россия до сих пор "никак не поплатилась за затягивание переговорного процесса, в то время как готовность Киева прекратить огонь на условиях Трампа не принесла украинской стороне осязаемых результатов, сетуют журналисты WSJ."Похоже, что все возможные кнуты заготовлены для Киева, а пряники — для Москвы", - подытоживает издание, ссылаясь на мнение опрошенных экспертов.Тем временем сербские политологи считают, что Дональд Трамп любой ценой пытается добиться установления перемирия хотя бы до Пасхи, но это не так просто осуществить, имея в виду предыдущее несоблюдение условий перемирия и позицию России.Преподаватель факультета политологии Университета в Белграде Милош Вукелич полагает, что Россия рассчитывает на установление перемирия к концу 2025 года."Сколько бы Трамп ни старался добиться перемирия в коротки срок, это не в интересах России, так как она наступает по всей линии фронта. Украина находится в ситуации, когда она просто пытается выжить", - рассказал Вукелич в эфире сербского государственного телеканала РТС.Хотя тема украинского урегулирования не уходит с первых страниц мировых газет, уже давно стало очевидным, что этот процесс будет небыстрым. При этом западные журналисты, которые сосредотачиваются на "уловках" российского руководства и "попытках тянуть время" недостаточно внимания уделяют основным требованиям России, без выполнения которых, как Москва неоднократно дала понять, достижение долгосрочного мира не считается возможным. Очевидно, что к настоящим переговорам пока не созрели на Западе.О истинных намерениях Зеленского в материале Павла Котова Трампу готовят удар. Зачем Зеленский собирает "узкий круг" сторонников войны

https://ukraina.ru/20250402/1062241715.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, россия, украина, сша, дональд трамп, анналена бербок, владимир зеленский, ес, нато, the wall street journal