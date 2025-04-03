Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
В начале недели ВС РФ нанесли концентрированные удары по военным объектам в Харьковской области и в самом Харькове. В том числе был нанесен мощный удар по хозяйственному зданию военного госпиталя на улице Культуры. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На днях российские беспилотники "Герань" нанесли один из наиболее массированных ударов по целям ВСУ на территории Харьковской области за последнее время, рассказал эксперт.
"Концентрированные удары наносились и по военным объектам в самом Харькове. Разрушен цех по ремонту бронетехники. Причем, судя по масштабам разрушений, также серьезно пострадала стоянка с уже отремонтированными боевыми машинами", — подчеркнул собеседник издания.
Отдельно необходимо рассказать об ударе по хозяйственному зданию военного госпиталя на улице Культуры, в котором находился один из крупнейших складов с боеприпасами, отметил Алехин.
В хозблоке больницы ВСУ разместили смертоносные "продукты" — замаскировали склады с боеприпасами и цех по ремонту боевой техники. Туда был нанесен удар, который разворотил всю смертоносную "начинку" хозяйственного здания, указал он.
Алехин добавил, что огнем были охвачены территории подшипникового и станкостроительного заводов, цеха предприятия "Электротяжмаш" в Индустриальном районе, в которых собирали беспилотники и ремонтировали бронетехнику.
"Кроме того, удары пришлись по зданиям проектного института рядом с источником Саржин Яр. Там же расположены цеха по производству химических реактивов", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия так накрыла Харьков, Золочев и Богодухов, что у ВСУ сломается логистика" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру