https://ukraina.ru/20250403/1062252173.html

Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой"

Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой" - 03.04.2025 Украина.ру

Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой"

В начале недели ВС РФ нанесли концентрированные удары по военным объектам в Харьковской области и в самом Харькове. В том числе был нанесен мощный удар по хозяйственному зданию военного госпиталя на улице Культуры. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-04-03T05:45

2025-04-03T05:45

2025-04-03T05:45

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На днях российские беспилотники "Герань" нанесли один из наиболее массированных ударов по целям ВСУ на территории Харьковской области за последнее время, рассказал эксперт."Концентрированные удары наносились и по военным объектам в самом Харькове. Разрушен цех по ремонту бронетехники. Причем, судя по масштабам разрушений, также серьезно пострадала стоянка с уже отремонтированными боевыми машинами", — подчеркнул собеседник издания.Отдельно необходимо рассказать об ударе по хозяйственному зданию военного госпиталя на улице Культуры, в котором находился один из крупнейших складов с боеприпасами, отметил Алехин.В хозблоке больницы ВСУ разместили смертоносные "продукты" — замаскировали склады с боеприпасами и цех по ремонту боевой техники. Туда был нанесен удар, который разворотил всю смертоносную "начинку" хозяйственного здания, указал он.Алехин добавил, что огнем были охвачены территории подшипникового и станкостроительного заводов, цеха предприятия "Электротяжмаш" в Индустриальном районе, в которых собирали беспилотники и ремонтировали бронетехнику."Кроме того, удары пришлись по зданиям проектного института рядом с источником Саржин Яр. Там же расположены цеха по производству химических реактивов", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия так накрыла Харьков, Золочев и Богодухов, что у ВСУ сломается логистика" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20250402/1062238482.html

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