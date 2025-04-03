Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой" - 03.04.2025 Украина.ру
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Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой"
Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой" - 03.04.2025 Украина.ру
Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой"
В начале недели ВС РФ нанесли концентрированные удары по военным объектам в Харьковской области и в самом Харькове. В том числе был нанесен мощный удар по хозяйственному зданию военного госпиталя на улице Культуры. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-04-03T05:45
2025-04-03T05:45
новости
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беспилотники
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На днях российские беспилотники "Герань" нанесли один из наиболее массированных ударов по целям ВСУ на территории Харьковской области за последнее время, рассказал эксперт."Концентрированные удары наносились и по военным объектам в самом Харькове. Разрушен цех по ремонту бронетехники. Причем, судя по масштабам разрушений, также серьезно пострадала стоянка с уже отремонтированными боевыми машинами", — подчеркнул собеседник издания.Отдельно необходимо рассказать об ударе по хозяйственному зданию военного госпиталя на улице Культуры, в котором находился один из крупнейших складов с боеприпасами, отметил Алехин.В хозблоке больницы ВСУ разместили смертоносные "продукты" — замаскировали склады с боеприпасами и цех по ремонту боевой техники. Туда был нанесен удар, который разворотил всю смертоносную "начинку" хозяйственного здания, указал он.Алехин добавил, что огнем были охвачены территории подшипникового и станкостроительного заводов, цеха предприятия "Электротяжмаш" в Индустриальном районе, в которых собирали беспилотники и ремонтировали бронетехнику."Кроме того, удары пришлись по зданиям проектного института рядом с источником Саржин Яр. Там же расположены цеха по производству химических реактивов", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия так накрыла Харьков, Золочев и Богодухов, что у ВСУ сломается логистика" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру
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новости, харьков, россия, харьковская область, геннадий алехин, всу, бпла, завод, беспилотники, бронетехника, ракетный удар, удары, сво, спецоперация, вс рф, герань
Новости, Харьков, Россия, Харьковская область, Геннадий Алехин, ВСУ, БПЛА, завод, беспилотники, бронетехника, ракетный удар, удары, СВО, Спецоперация, ВС РФ, Герань

Удар по ВСУ в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ разнесли хозблок военного госпиталя вместе с "начинкой"

05:45 03.04.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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В начале недели ВС РФ нанесли концентрированные удары по военным объектам в Харьковской области и в самом Харькове. В том числе был нанесен мощный удар по хозяйственному зданию военного госпиталя на улице Культуры. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На днях российские беспилотники "Герань" нанесли один из наиболее массированных ударов по целям ВСУ на территории Харьковской области за последнее время, рассказал эксперт.
"Концентрированные удары наносились и по военным объектам в самом Харькове. Разрушен цех по ремонту бронетехники. Причем, судя по масштабам разрушений, также серьезно пострадала стоянка с уже отремонтированными боевыми машинами", — подчеркнул собеседник издания.
Отдельно необходимо рассказать об ударе по хозяйственному зданию военного госпиталя на улице Культуры, в котором находился один из крупнейших складов с боеприпасами, отметил Алехин.
В хозблоке больницы ВСУ разместили смертоносные "продукты" — замаскировали склады с боеприпасами и цех по ремонту боевой техники. Туда был нанесен удар, который разворотил всю смертоносную "начинку" хозяйственного здания, указал он.
Алехин добавил, что огнем были охвачены территории подшипникового и станкостроительного заводов, цеха предприятия "Электротяжмаш" в Индустриальном районе, в которых собирали беспилотники и ремонтировали бронетехнику.
"Кроме того, удары пришлись по зданиям проектного института рядом с источником Саржин Яр. Там же расположены цеха по производству химических реактивов", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия так накрыла Харьков, Золочев и Богодухов, что у ВСУ сломается логистика" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру
Василий Стоякин интервью - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Вчера, 19:30
Василий Стоякин: Сейчас на Украине наступает время формирования новой политической элиты Украине нужно формирование новой политической элиты. Если там произойдут выборы, они будут аналогом выборов 1994 года. А Порошенко* и Тимошенко — отжившая натура, никаких перспектив у них нет.
 
НовостиХарьковРоссияХарьковская областьГеннадий АлехинВСУБПЛАзаводбеспилотникибронетехникаракетный ударударыСВОСпецоперацияВС РФГерань
 
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