Ищенко объяснил, как борьба властей Молдавии против Гуцул может вылиться в столкновение с Россией - 03.04.2025 Украина.ру
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Ищенко объяснил, как борьба властей Молдавии против Гуцул может вылиться в столкновение с Россией
Ищенко объяснил, как борьба властей Молдавии против Гуцул может вылиться в столкновение с Россией - 03.04.2025 Украина.ру
Ищенко объяснил, как борьба властей Молдавии против Гуцул может вылиться в столкновение с Россией
Гуцул пользуется широкой поддержкой в Гагаузии, и Кишинев уже пытался наступать на Комрат и был вынужден отступать, потому что оказывается перед опасностью очередного приднестровского восстания, только уже в Гагаузии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-03T03:30
2025-04-03T03:30
новости
гагаузия
молдавия
россия
ростислав ищенко
евгения гуцул
владимир зеленский
арест
приднестровская молдавская республика
приднестровье
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Еще до ареста власти Молдавии угрожали Гуцул посадкой за то, что она занимала более благоприятную по отношению к России позицию, чем Кишинев, заявил эксперт, отметив, что ее вообще не хотели видеть в качестве башкана Гагаузии."В конечном итоге эта борьба может вылиться и в столкновение с Россией, потому что не исключены провокации против Приднестровья. Но пока что у [президента Молдавии Майи] Санду ничего не получается", — подчеркнул Ищенко.Высока вероятность того, что у властей Молдавии и с Гуцул дело закончится ничем, указал политолог.Он отметил, что Гуцул пользуется в Гагаузии широкой поддержкой, и Кишинев уже пытался наступать на Комрат и был вынужден отступать, потому что оказывается перед опасностью очередного приднестровского восстания, только уже в Гагаузии."В свое время Гагаузия получила широкую автономию, чтобы вместе с Приднестровьем не начала поход на Кишинев. В таком случае Молдавия рухнула бы еще в начале 90-х", — отметил Ищенко.При желании, Санду может приехать к Зеленскому и "сидеть там в бункере", но другие молдавские политики хотят сохранить для себя "свою маленькую Молдавию", резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.Более подробно на эту тему — в материале Павла Котова "Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250329/1062143618.html
гагаузия
молдавия
россия
приднестровская молдавская республика
приднестровье
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, гагаузия, молдавия, россия, ростислав ищенко, евгения гуцул, владимир зеленский, арест, приднестровская молдавская республика, приднестровье, санду майя
Новости, Гагаузия, Молдавия, Россия, Ростислав Ищенко, Евгения Гуцул, Владимир Зеленский, арест, Приднестровская Молдавская Республика, Приднестровье, Санду Майя

Ищенко объяснил, как борьба властей Молдавии против Гуцул может вылиться в столкновение с Россией

03:30 03.04.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско / Перейти в фотобанкСудебное заседание по делу главы Гагаузии Е. Гуцул
Судебное заседание по делу главы Гагаузии Е. Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско
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Гуцул пользуется широкой поддержкой в Гагаузии, и Кишинев уже пытался наступать на Комрат и был вынужден отступать, потому что оказывается перед опасностью очередного приднестровского восстания, только уже в Гагаузии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Еще до ареста власти Молдавии угрожали Гуцул посадкой за то, что она занимала более благоприятную по отношению к России позицию, чем Кишинев, заявил эксперт, отметив, что ее вообще не хотели видеть в качестве башкана Гагаузии.
"В конечном итоге эта борьба может вылиться и в столкновение с Россией, потому что не исключены провокации против Приднестровья. Но пока что у [президента Молдавии Майи] Санду ничего не получается", — подчеркнул Ищенко.
Высока вероятность того, что у властей Молдавии и с Гуцул дело закончится ничем, указал политолог.
Он отметил, что Гуцул пользуется в Гагаузии широкой поддержкой, и Кишинев уже пытался наступать на Комрат и был вынужден отступать, потому что оказывается перед опасностью очередного приднестровского восстания, только уже в Гагаузии.
"В свое время Гагаузия получила широкую автономию, чтобы вместе с Приднестровьем не начала поход на Кишинев. В таком случае Молдавия рухнула бы еще в начале 90-х", — отметил Ищенко.
При желании, Санду может приехать к Зеленскому и "сидеть там в бункере", но другие молдавские политики хотят сохранить для себя "свою маленькую Молдавию", резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.
Более подробно на эту тему — в материале Павла Котова "Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул" на сайте Украина.ру.
Судебное заседание по делу главы Гагаузии Е. Гуцул - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
29 марта, 16:23
"Политическая расправа над народом": замглавы Гагаузии прокомментировал арест ГуцулПервый замглавы Гагаузии Илья Узун назвал арест главы автономии Евгении Гуцул "политической расправой над волей гагаузского народа". Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсетях
 
НовостиГагаузияМолдавияРоссияРостислав ИщенкоЕвгения ГуцулВладимир ЗеленскийарестПриднестровская Молдавская РеспубликаПриднестровьеСанду Майя
 
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