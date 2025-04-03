https://ukraina.ru/20250403/1062239387.html

Ищенко объяснил, как борьба властей Молдавии против Гуцул может вылиться в столкновение с Россией

Ищенко объяснил, как борьба властей Молдавии против Гуцул может вылиться в столкновение с Россией - 03.04.2025 Украина.ру

Ищенко объяснил, как борьба властей Молдавии против Гуцул может вылиться в столкновение с Россией

Гуцул пользуется широкой поддержкой в Гагаузии, и Кишинев уже пытался наступать на Комрат и был вынужден отступать, потому что оказывается перед опасностью очередного приднестровского восстания, только уже в Гагаузии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-03T03:30

2025-04-03T03:30

2025-04-03T03:30

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Еще до ареста власти Молдавии угрожали Гуцул посадкой за то, что она занимала более благоприятную по отношению к России позицию, чем Кишинев, заявил эксперт, отметив, что ее вообще не хотели видеть в качестве башкана Гагаузии."В конечном итоге эта борьба может вылиться и в столкновение с Россией, потому что не исключены провокации против Приднестровья. Но пока что у [президента Молдавии Майи] Санду ничего не получается", — подчеркнул Ищенко.Высока вероятность того, что у властей Молдавии и с Гуцул дело закончится ничем, указал политолог.Он отметил, что Гуцул пользуется в Гагаузии широкой поддержкой, и Кишинев уже пытался наступать на Комрат и был вынужден отступать, потому что оказывается перед опасностью очередного приднестровского восстания, только уже в Гагаузии."В свое время Гагаузия получила широкую автономию, чтобы вместе с Приднестровьем не начала поход на Кишинев. В таком случае Молдавия рухнула бы еще в начале 90-х", — отметил Ищенко.При желании, Санду может приехать к Зеленскому и "сидеть там в бункере", но другие молдавские политики хотят сохранить для себя "свою маленькую Молдавию", резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.Более подробно на эту тему — в материале Павла Котова "Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250329/1062143618.html

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новости, гагаузия, молдавия, россия, ростислав ищенко, евгения гуцул, владимир зеленский, арест, приднестровская молдавская республика, приднестровье, санду майя