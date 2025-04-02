"Мы находимся на грани прекращения огня": спецпосланник президента США высказался об СВО
© AP / Mariam Zuhaib
© AP / Mariam Zuhaib
Вашингтон желает 30-дневного прекращения огня и констатирует скорую возможность реализации этой идеи. Такое мнение в интервью Fox News высказал спецпосланник президента США Кит Келлог, сообщает РИА Новости.
Спецпосланник президента США заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня, однако обе стороны должны прийти к соглашению, сказано в сообщении.
"Я считаю, что мы сможем этого достичь. Я правда верю, что мы находимся на грани прекращения огня, но обеим сторонам предстоит прийти к определенному соглашению. Ни одной из сторон не будет дано все, чего они хотят", - сказал Келлог.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп якобы "расстроен" из-за действий обеих сторон, однако Вашингтон намерен добиваться полноценного прекращения огня в зоне вооружённого конфликта.
"Мы хотим всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня. Как только вы его достигнете, будет очень трудно снова начать войну. Вот во что я верю. И нам нужно получить список условий, то, что я бы назвал списком условий. Это то, чего хотят россияне. Это то, чего хотят украинцы. Вы как бы сводите их вместе", - уточнил Келлог.
Российское информагенство напомнило, что 18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США. Тогда Дональд Трамп предложил взаимный отказ сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту инициативу, и Зеленский заявил, что поддержит. Однако уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Впоследствии Москва регулярно сообщала об украинских ударах по российской энергетике при том, что Россия мораторий соблюдала.
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