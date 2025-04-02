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"Мы находимся на грани прекращения огня": спецпосланник президента США высказался об СВО

"Мы находимся на грани прекращения огня": спецпосланник президента США высказался об СВО - 02.04.2025 Украина.ру

"Мы находимся на грани прекращения огня": спецпосланник президента США высказался об СВО

Вашингтон желает 30-дневного прекращения огня и констатирует скорую возможность реализации этой идеи. Такое мнение в интервью Fox News высказал спецпосланник президента США Кит Келлог, сообщает РИА Новости.

2025-04-02T20:17

2025-04-02T20:17

2025-04-02T20:17

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Спецпосланник президента США заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня, однако обе стороны должны прийти к соглашению, сказано в сообщении.Он отметил, что президент США Дональд Трамп якобы "расстроен" из-за действий обеих сторон, однако Вашингтон намерен добиваться полноценного прекращения огня в зоне вооружённого конфликта.Российское информагенство напомнило, что 18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США. Тогда Дональд Трамп предложил взаимный отказ сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту инициативу, и Зеленский заявил, что поддержит. Однако уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Впоследствии Москва регулярно сообщала об украинских ударах по российской энергетике при том, что Россия мораторий соблюдала.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обстрелы и налёты, военные преступления, гуманитарные инициативы. Главное на 13.00 2 апреля

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новости, сша, россия, украина, кит келлог, дональд трамп, владимир путин, сво, перемирие, мораторий, переговоры