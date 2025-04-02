"Мы находимся на грани прекращения огня": спецпосланник президента США высказался об СВО - 02.04.2025 Украина.ру
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"Мы находимся на грани прекращения огня": спецпосланник президента США высказался об СВО
"Мы находимся на грани прекращения огня": спецпосланник президента США высказался об СВО - 02.04.2025 Украина.ру
"Мы находимся на грани прекращения огня": спецпосланник президента США высказался об СВО
Вашингтон желает 30-дневного прекращения огня и констатирует скорую возможность реализации этой идеи. Такое мнение в интервью Fox News высказал спецпосланник президента США Кит Келлог, сообщает РИА Новости.
2025-04-02T20:17
2025-04-02T20:17
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Спецпосланник президента США заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня, однако обе стороны должны прийти к соглашению, сказано в сообщении.Он отметил, что президент США Дональд Трамп якобы "расстроен" из-за действий обеих сторон, однако Вашингтон намерен добиваться полноценного прекращения огня в зоне вооружённого конфликта.Российское информагенство напомнило, что 18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США. Тогда Дональд Трамп предложил взаимный отказ сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту инициативу, и Зеленский заявил, что поддержит. Однако уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Впоследствии Москва регулярно сообщала об украинских ударах по российской энергетике при том, что Россия мораторий соблюдала.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обстрелы и налёты, военные преступления, гуманитарные инициативы. Главное на 13.00 2 апреля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, россия, украина, кит келлог, дональд трамп, владимир путин, сво, перемирие, мораторий, переговоры
Новости, США, Россия, Украина, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Путин, СВО, перемирие, мораторий, переговоры

"Мы находимся на грани прекращения огня": спецпосланник президента США высказался об СВО

20:17 02.04.2025
 
© AP / Mariam Zuhaib
- РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP / Mariam Zuhaib
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Вашингтон желает 30-дневного прекращения огня и констатирует скорую возможность реализации этой идеи. Такое мнение в интервью Fox News высказал спецпосланник президента США Кит Келлог, сообщает РИА Новости.
Спецпосланник президента США заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня, однако обе стороны должны прийти к соглашению, сказано в сообщении.
"Я считаю, что мы сможем этого достичь. Я правда верю, что мы находимся на грани прекращения огня, но обеим сторонам предстоит прийти к определенному соглашению. Ни одной из сторон не будет дано все, чего они хотят", - сказал Келлог.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп якобы "расстроен" из-за действий обеих сторон, однако Вашингтон намерен добиваться полноценного прекращения огня в зоне вооружённого конфликта.
"Мы хотим всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня. Как только вы его достигнете, будет очень трудно снова начать войну. Вот во что я верю. И нам нужно получить список условий, то, что я бы назвал списком условий. Это то, чего хотят россияне. Это то, чего хотят украинцы. Вы как бы сводите их вместе", - уточнил Келлог.
Российское информагенство напомнило, что 18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США. Тогда Дональд Трамп предложил взаимный отказ сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал эту инициативу, и Зеленский заявил, что поддержит. Однако уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Впоследствии Москва регулярно сообщала об украинских ударах по российской энергетике при том, что Россия мораторий соблюдала.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обстрелы и налёты, военные преступления, гуманитарные инициативы. Главное на 13.00 2 апреля
 
НовостиСШАРоссияУкраинаКит КеллогДональд ТрампВладимир ПутинСВОперемириемораторийпереговоры
 
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