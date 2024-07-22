https://ukraina.ru/20240722/1056402501.html

Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешается

Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешается - 22.07.2024 Украина.ру

Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешается

Член Высшего совета "Сильной России", специалист по международным отношениям Максим Бардин считает, что deep state в США открыто идет на фальсификации, используя Камалу Харрис, чтобы обойти Трампа

2024-07-22T15:20

2024-07-22T15:20

2024-07-22T15:20

интервью

сша

выборы

украина

россия

камала харрис

дональд трамп

джо байден

демократическая партия

республиканская партия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент США Джо Байден 21 июля объявил о своем решении выйти из избирательной кампании. Вице-президент Камала Харрис выдвинулась кандидатом в президенты США на выборах 2024 года, о чем стало известно из уведомления, поступившего в Федеральную избирательную комиссию страны.— Максим, президент Джо Байден на днях говорил, что остается в гонке. Почему он буквально за сутки изменил свое решение? Кто мог этому способствовать?— Главная причина — это беспрецедентное давление и торг семьи Джо Байдена с представителями так называемого deep state, которые действительно контролируют, но в тоже время не дублируют Демократическую партию. В настоящий момент много незаслуженного внимания уделяют Демпартии: когда у них съезд, кого выдвинут, а выдвинут ли Гэвина Ньсома и так далее. Демократическая партия — не главный игрок в этой избирательной кампании. Главные исполнители — это Дональд Трамп и deep state. Кстати, у deep state сильные представители и внутри Республиканской партии — например, кандидат на пост вице-президент от Трампа Ди Вэнс.Семья Байдена требовала гарантии неприкосновенности для отца и сына, а также для самых близких приближенных. Причем делал это не сам Байден, потому что его физическая форма очень слабая. Торговались Джилл и Хантер, я думаю. Они понимают, что торг уместен только сейчас, когда Байден еще оставляет за собой полномочия президента. Когда он сдаст их Камале Харрис, цена сделки резко возрастет для приближенных Байдена.— После покушения на Трампа разрыв между ним и Байденом был небольшой — по штатам от 2 до 4%. За Байдена также играло хорошее состояние экономики США. Инфляция сейчас находится на уровне 3%. Американцы — рациональные люди. Они ценят улучшение ситуации в экономике и сокращение безработицы. Кроме того, они понимают, что не от президента по сути зависит экономика страны — он может хоть в больнице лежать. Как вы считаете, почему Байден не сделал сильный ход, которым мог бы изменить ситуацию в свою пользу?— Предлагаю обозначить сразу: все эти разговоры про соцопросы, фиксирующие разрыв в 2–3%, это ерунда полная. США огромная, по меркам остальных государств, страна, с непропорциональной региональной географией. Провести соцопрос с объективной выборкой, показывающий разницу в 1–2% технически невозможно. В этом случае надо опросить всех избирателей, а такое можно сделать только в день выборов. Заслуживают внимания только те опросы, на мой взгляд, которые говорят о разрыве между главными кандидатами в 1–2 порядка.Более того, утверждать победителя будут выборщики. То есть избиратели будут голосовать не за Трампа и не за Харрис, а за политиков, которые будут эксплуатировать их имена в своих целях. Понятное дело, что чем мощнее имя, тем проще его эксплуатировать.Улучшение ситуации в экономике и сокращение безработицы — еще одна байка обозревателей средней руки. Повторюсь, Америка — это огромная страна с разными регионами, в которых каждый день кто-то находит работу, а кто-то теряет. Кто-то стал жить лучше при Байдене, а кто-то хорошо жил при Клинтоне. "Уравниловка" по всей территории такой страны как США в этом вопросе не работает.Поэтому не инфляция и безработица будут главным мотивом американских избирателей, а вера в то, что их система демократическая и что процедура голосования вовлекает их в процесс принятия государственных решений. Фантомное чувство сопричастности к государственной политике подтолкнет их к участию в голосовании.Ну, а сильный ход Джо Байден не смог сделать потому, что в настоящий момент он физически слаб. Годы и психологические нагрузки, несмотря на качественную медицину, которой пользуется американская элита, берут свое.— Есть только письменное заявление от Байдена. Сам он не появился и ничего не сказал. Сам ли Джо подписал письмо об уходе, как считаете?— Писал и придумывал письмо не он. И это делали даже не Джилл и Хантер Байдены. Но Джо Байден с письмом согласился.Кстати, такой вариант все-таки оставляет некую возможность вновь заявить о себе. Вернее — оставлял до сегодняшнего утра. Если бы вариант с объявлением об отказе участия в предвыборной гонке обществом не был принят, последовало бы заявление, что письмо — розыгрыш и подделка. Но утром 22 июля весь мир стал ощущать, что Байден в современной политике — лишний игрок. Мир стал отвыкать от Байдена. Политологи это почувствовали. Поэтому Джо Байден будет готовиться к пенсии.Вероятно, что состояние здоровья плохое, и поэтому мы не увидели живого обращения американского президента. Нам показали только какое-то письмо, понятное дело без печати (шутка). Первое время эксперты гадали, не розыгрыш ли это. Но теперь уже все равно. Если Байден даже решит заявить, что письмо — шутка, отыграть назад ход истории уже не получится.Вообще, это ужасно, когда лидер главного геополитического игрока не может сделать публичное обращение. Вместо него кто-то пишет пространное письмо, без упоминания в нем Харрис, а потом вбрасывает документ в публичное поле. Кстати, торжественной передачи "жезла" избирательной гонки Камале Харрис мы тоже не увидели.Семья Байдена, я уверен, долго не соглашалась на этот вариант, поэтому deep state решили взять дело в свои руки: сами написали письмо от имени Байдена, сами его вбросили и сами "назначили" Камалу Харрис. Байден, конечно, в курсе этого и спорить с историей не будет. Вместе с тем, без давления со стороны deep state он на такой шаг сам бы не решился. В связи с этой закулисностью, полагаю, что в ближайшее время со стороны трампистов и противников deep state пойдет сильнейший накат на Байдена. Будут говорить о том, что если он не в состоянии сделать публичное обращение, то как он будет управлять ядерной державой, обеспечивающей мир долларами.Чтобы эти споры не разогревать, Байден все-таки уйдет в отставку до истечения своего президентского срока. Да, и скажем откровенно, сейчас он уже лишний — что он будет делать до января на политической сцене США не совсем понятно.— Камала Харрис официально выдвинута кандидатом в президенты США на выборах 2024 года. Об этом стало известно из уведомления, поступившего в Федеральную избирательную комиссию страны. В чем её сильные и слабые стороны? Кто за ней стоит как спонсор? — Ну пока еще все-таки не выдвинута. Она только заявила, что готова выдвинуться. Она — кандидат в кандидаты в президенты. Здесь как говорится: Харрис предполагает, а deep state располагает — в том числе и деньгами для избирательного фонда. Как deep state решит, так Камала Харрис и сделает. Другое дело, что сейчас у deep state другого кандидата нет, и Камала Харрис это понимает. Сейчас будет тонкий торг между Харрис и deep state, но разгуляться в запросах Камале не дадут. В принципе, могут вообще ничего не дать, и Харрис это прекрасно понимает. Поэтому скорее всего будет довольствоваться тем, что есть. Пока сложно сказать, есть ли у Камалы Харрис сильные стороны, на которые она сможет опереться и найти выход из сложившегося тупика. Если только то, что на подходит для фальсификаций, чтобы обойти Трампа.— Один из крупных спонсоров Байдена Джон Морган отказался финансово поддерживать Харрис. Почему?— Потому что у него были договоренности с семьей Джо Байдена. С Харрис у него договоренностей, видимо, нет. Поэтому он и говорит, что не будет давать деньги. Если у него будут гарантии того, что Харрис все-таки станет президентом и реализует договоренности, выданные лично Моргану, то финансист средства перечислит.— Насколько Камала серьезный противник Трампу? Как он будет выстраивать избирательную стратегию с учетом новой соперницы?— Кандидатура Камала Харрис удобна deep state для проведения невиданных в истории США фальсификаций, как я сказал выше. Вначале проведут фальсификации, а потом начнут прикрывать их разговорами о том, что Камала — женщина с темным цветом кожи, которая смогла аккумулировать вокруг себя определенные электоральные сегменты. Кроме того, Камала в отличие от Байдена хорошо вписывается в формат выборов как политического шоу. Если все-таки станет президентом с помощью фальсификаций, то, как говорится, победителей не судят, а если проиграет — будет смешно.— Будут ли еще кандидаты от демократов?— Нет, не будут. Камала Харрис для демократов — это все. Это конец. В прямом и переносном смысле слова.— Бывший премьер-министр Великобритании и сторонник военной помощи Украине Борис Джонсон выразил уверенность, что в случае переизбрания Дональд Трамп способен спасти Украину. Что думаете о мирном плане Джонсона? Действительно ли Трамп лучше для России? Или Харрис?— Сейчас многие политики предлагают мирные планы. Поэтому обсуждать план, который придумал отставной британский премьер, преждевременно. Кроме того, не совсем понятно, почему этот план называют "мирным". Ведь Джонсон предлагает увеличить поставки оружия ВСУ и разрешить бить им по территории России.Что касается, что лучше для России: Харрис или Трамп — то для России лучше Россия. Трамп к Украине равнодушен, у него есть другие географические приоритеты. Но Украина, как и Молдова — это проекты deep state, которое начнет торговаться с Трампом в случае его победы. Вполне вероятен сценарий, что Трамп не будет мешать deep state работать на Украине, а ему за это дадут возможность повыяснять отношения с Китаем. У Трампа нет ресурсов, которые есть у deep state. Deep state контролирует финансы и медиа США, отдельные управления спецслужб. Контролирует руководство Евросоюза, политические элиты стран Прибалтики, Украины, Молдовы, отчасти Польшу. Контролирует Макрона. А кого контролирует Трамп? Он даже директора ЦРУ сам снять с должности не сможет, если станет президентом.Что касается Харрис, то здесь, как ни странно, может появиться поле для маневра. В случае ее избрания, с помощью фальсификаций, для Камалы начнется ад. Deep state будет контролировать каждый ее шаг, а также действия ее родственников. Через несколько месяцев ей станет очень некомфортно. Возникнет психологический диссонанс. Возможно, что Харрис попытается ослабить зависимость от deep state и задумается над тем, чтобы начать улучшать отношения с Россией. Ведь больше ей опереться будет не на кого. С помощью контактов с Москвой, Харрис попытается отдалиться от наиболее строгих представителей deep state.О том, почему после ухода Байдена избирательная кампания в США получит новый импульс, а Трампу придется менять тактику, в интервью Николай Топорнин: Байден мог "выстрелить", но ушел из президентской гонки, обескуражив Трампа.

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интервью, сша, выборы, украина, россия, камала харрис, дональд трамп, джо байден, демократическая партия, республиканская партия, украина.ру