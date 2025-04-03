Дмитрий Данилов: у Трампа есть большой набор "кнутов", но он хочет прийти к России с "большим пряником" - 03.04.2025 Украина.ру
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Дмитрий Данилов: у Трампа есть большой набор "кнутов", но он хочет прийти к России с "большим пряником"
Дмитрий Данилов: у Трампа есть большой набор "кнутов", но он хочет прийти к России с "большим пряником" - 03.04.2025 Украина.ру
Дмитрий Данилов: у Трампа есть большой набор "кнутов", но он хочет прийти к России с "большим пряником"
У Трампа мало вариантов для того, чтобы оказать давление на Россию, которая уже продемонстрировала свою способность к сопротивляемости. Один из таких вариантов — это российские активы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2025-04-03T05:00
2025-04-03T05:00
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ресурсы
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Трамп торпедирует не только позицию России, но и Зеленского, потому что ему нужно заключать сделку с Украиной по ресурсам, отметил эксперт. Стиль президента США таков, что он делает предложение, от которого нельзя отказаться, а если кто-то откажется, то у него есть "запас кнутов", указал Данилов.Пока в отношении России Трамп не показывал "кнуты", но пытается демонстрировать свою жесткость, считает собеседник издания."Облегчение или делифтинг санкций, это, как Трамп считает, большой пряник для России. Мы-то считаем по-другому. Мы считаем, что если Трамп это делает, то он приходит к России со своим пасхальным куличом, который надо будет съесть вместе", — подчеркнул Данилов.Дело в том, что эти санкции уже начинают очень серьезно бить по самим США. Поэтому отказ от рассмотрения вопросов санкционного давления — это не "кнут", отметил он."У администрации Трампа мало вариантов для того, чтобы оказать давление на Россию, которая продемонстрировала свою возрастающую способность к сопротивляемости. Один из таких вариантов — это российские активы. Вот это можно рассматривать как кнут", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.О сделке по редкоземельным металлам Украины — в материале Павла Котова: "Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, санкции, активы, замороженные активы, сделка, ресурсы, природные ресурсы
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, санкции, активы, замороженные активы, сделка, ресурсы, природные ресурсы

Дмитрий Данилов: у Трампа есть большой набор "кнутов", но он хочет прийти к России с "большим пряником"

05:00 03.04.2025
 
© Public domain
© Public domain
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У Трампа мало вариантов для того, чтобы оказать давление на Россию, которая уже продемонстрировала свою способность к сопротивляемости. Один из таких вариантов — это российские активы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Трамп торпедирует не только позицию России, но и Зеленского, потому что ему нужно заключать сделку с Украиной по ресурсам, отметил эксперт. Стиль президента США таков, что он делает предложение, от которого нельзя отказаться, а если кто-то откажется, то у него есть "запас кнутов", указал Данилов.
Пока в отношении России Трамп не показывал "кнуты", но пытается демонстрировать свою жесткость, считает собеседник издания.
"Облегчение или делифтинг санкций, это, как Трамп считает, большой пряник для России. Мы-то считаем по-другому. Мы считаем, что если Трамп это делает, то он приходит к России со своим пасхальным куличом, который надо будет съесть вместе", — подчеркнул Данилов.
Дело в том, что эти санкции уже начинают очень серьезно бить по самим США. Поэтому отказ от рассмотрения вопросов санкционного давления — это не "кнут", отметил он.
"У администрации Трампа мало вариантов для того, чтобы оказать давление на Россию, которая продемонстрировала свою возрастающую способность к сопротивляемости. Один из таких вариантов — это российские активы. Вот это можно рассматривать как кнут", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.
О сделке по редкоземельным металлам Украины — в материале Павла Котова: "Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Вчера, 16:36
Политический суицид в Германии. Немецкие элиты снова захотели российский газ, но вооружают УкраинуНемецкая политическая элита стоит на консолидированных антироссийских позициях.
 
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