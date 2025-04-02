"Их будут ловить и судить": Ищенко рассказал, что ждет солдат ВСУ за преступления в Курской области
Когда идет речь о трибунале, надо понимать, что есть военные преступники, в том числе политики, которые совершали преступления против человечности. Есть военные, которые совершали уголовные преступления в Курской области, против пленных и гражданских. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Если поймают руководителей Украины, то проблем с доказательством вины Владимира Зеленского с точки зрения законов РФ не будет, потому что, как главнокомандующий, он несет полную ответственность за действия ВСУ, указал политолог.
Когда идет речь о трибунале, надо понимать, что есть военные преступники, в том числе политики, которые совершали преступления против человечности, отметил Ищенко.
"Есть военные, которые совершали уголовные преступления в Курской области, против пленных, против гражданских, и здесь уже не важно, стали ли они потом российскими гражданами или нет", — подчеркнул собеседник издания.
Их будут ловить и судить как за преступления против российских граждан, так и против людей, находившихся под российской защитой. В этой группе риска находятся все украинские военнослужащие, все украинские политики, указал Ищенко.
"Но, наверно, десятки тысяч могут сесть, чтобы остальным было понятно, что они тоже находятся в этой группе риска и обвинения могут быть выдвинуты и против них", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему преступлений ВСУ в новостях: "По 15 лет получили солдаты ВСУ за терроризм в Курской области" на сайте Украина.ру.
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