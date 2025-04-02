"Их будут ловить и судить": Ищенко рассказал, что ждет солдат ВСУ за преступления в Курской области - 02.04.2025 Украина.ру
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"Их будут ловить и судить": Ищенко рассказал, что ждет солдат ВСУ за преступления в Курской области
"Их будут ловить и судить": Ищенко рассказал, что ждет солдат ВСУ за преступления в Курской области - 02.04.2025 Украина.ру
"Их будут ловить и судить": Ищенко рассказал, что ждет солдат ВСУ за преступления в Курской области
Когда идет речь о трибунале, надо понимать, что есть военные преступники, в том числе политики, которые совершали преступления против человечности. Есть военные, которые совершали уголовные преступления в Курской области, против пленных и гражданских. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-02T20:30
2025-04-02T20:30
новости
курская область
россия
ростислав ищенко
украина
владимир зеленский
всу
германия
преступления
власти украины
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Если поймают руководителей Украины, то проблем с доказательством вины Владимира Зеленского с точки зрения законов РФ не будет, потому что, как главнокомандующий, он несет полную ответственность за действия ВСУ, указал политолог.Когда идет речь о трибунале, надо понимать, что есть военные преступники, в том числе политики, которые совершали преступления против человечности, отметил Ищенко."Есть военные, которые совершали уголовные преступления в Курской области, против пленных, против гражданских, и здесь уже не важно, стали ли они потом российскими гражданами или нет", — подчеркнул собеседник издания.Их будут ловить и судить как за преступления против российских граждан, так и против людей, находившихся под российской защитой. В этой группе риска находятся все украинские военнослужащие, все украинские политики, указал Ищенко.Это сотни тысяч людей, но вряд ли их всех будут сажать. Даже в Германии не сажали всех членов СС и НСДАП, которые были объявлены преступными организациями, отметил эксперт."Но, наверно, десятки тысяч могут сесть, чтобы остальным было понятно, что они тоже находятся в этой группе риска и обвинения могут быть выдвинуты и против них", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему преступлений ВСУ в новостях: "По 15 лет получили солдаты ВСУ за терроризм в Курской области" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250401/1062214928.html
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новости, курская область, россия, ростислав ищенко, украина, владимир зеленский, всу, германия, преступления, власти украины, суд, трибунал, киевский режим, мирные жители
Новости, Курская область, Россия, Ростислав Ищенко, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, Германия, преступления, власти Украины, Суд, трибунал, киевский режим, мирные жители

"Их будут ловить и судить": Ищенко рассказал, что ждет солдат ВСУ за преступления в Курской области

20:30 02.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРоссийские военные в освобожденной Судже
Российские военные в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Когда идет речь о трибунале, надо понимать, что есть военные преступники, в том числе политики, которые совершали преступления против человечности. Есть военные, которые совершали уголовные преступления в Курской области, против пленных и гражданских. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Если поймают руководителей Украины, то проблем с доказательством вины Владимира Зеленского с точки зрения законов РФ не будет, потому что, как главнокомандующий, он несет полную ответственность за действия ВСУ, указал политолог.
Когда идет речь о трибунале, надо понимать, что есть военные преступники, в том числе политики, которые совершали преступления против человечности, отметил Ищенко.
"Есть военные, которые совершали уголовные преступления в Курской области, против пленных, против гражданских, и здесь уже не важно, стали ли они потом российскими гражданами или нет", — подчеркнул собеседник издания.
Их будут ловить и судить как за преступления против российских граждан, так и против людей, находившихся под российской защитой. В этой группе риска находятся все украинские военнослужащие, все украинские политики, указал Ищенко.
Это сотни тысяч людей, но вряд ли их всех будут сажать. Даже в Германии не сажали всех членов СС и НСДАП, которые были объявлены преступными организациями, отметил эксперт.
"Но, наверно, десятки тысяч могут сесть, чтобы остальным было понятно, что они тоже находятся в этой группе риска и обвинения могут быть выдвинуты и против них", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему преступлений ВСУ в новостях: "По 15 лет получили солдаты ВСУ за терроризм в Курской области" на сайте Украина.ру.
Лариса Шеслер интервью - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Вчера, 14:37
Лариса Шеслер: До конца лета все украинцы в России либо станут россиянами, либо будут жить как иностранцыНекоторые граждане Украины на РФ продолжают витать в облаках ("Я политикой не интересуюсь, никого не трогаю и вы меня не трогайте"), а потом удивляются, почему с ними неправильно обошлись. На самом деле каждый из них должен понимать, в каком государстве он живет, считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
 
НовостиКурская областьРоссияРостислав ИщенкоУкраинаВладимир ЗеленскийВСУГерманияпреступлениявласти УкраиныСудтрибуналкиевский режиммирные жители
 
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Заголовок открываемого материала
21:15"Многие погибли на месте": Алехин рассказал, как "Герани" размолотили цели ВСУ в Харьковской области
20:30"Их будут ловить и судить": Ищенко рассказал, что ждет солдат ВСУ за преступления в Курской области
20:17"Мы находимся на грани прекращения огня": спецпосланник президента США высказался об СВО
20:15"Ему нужны результаты": Данилов рассказал, как отсутствие достижений бьет по программным пунктам Трампа
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