https://ukraina.ru/20250402/1062251645.html

"Многие погибли на месте": Алехин рассказал, как "Герани" размолотили цели ВСУ в Харьковской области

"Многие погибли на месте": Алехин рассказал, как "Герани" размолотили цели ВСУ в Харьковской области - 02.04.2025 Украина.ру

"Многие погибли на месте": Алехин рассказал, как "Герани" размолотили цели ВСУ в Харьковской области

В Золочеве "Герани" поразили административный объект, где находились раненые военнослужащие ВСУ. В Богодухове ВС РФ уничтожили учебный центр, в котором проходили подготовку будущие расчеты ЗРК Patriot. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-04-02T21:15

2025-04-02T21:15

2025-04-02T21:32

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На днях российские беспилотники "Герань" нанесли один из наиболее массированных ударов по целям ВСУ на территории Харьковской области за последнее время, рассказал эксперт."В Золочеве (Богодуховский район. — Ред.) был поражен административный объект, где сосредоточились раненые боевики, эвакуированные из района села Липцы, где продолжаются ожесточенные бои", — отметил Алехин.Там же находились иностранные наемники, натовские инструкторы и офицерский состав одной из бригад ВСУ, указал собеседник издания.В Богодухове ВС РФ до основания уничтожили учебный центр, в котором под руководством американских инструкторов проходили подготовку будущие расчеты ЗРК Patriot. Многие из них погибли на месте от ударов российских дронов-камикадзе, уточнил Алехин."Помимо этого, в ходе удара были поражены крупные склады с боеприпасами и военным снаряжением, что существенно подорвало материально-техническое обеспечение украинских войск для переброски под Купянск", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия так накрыла Харьков, Золочев и Богодухов, что у ВСУ сломается логистика" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО — в материале "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250402/1062238482.html

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