"Многие погибли на месте": Алехин рассказал, как "Герани" размолотили цели ВСУ в Харьковской области - 02.04.2025 Украина.ру
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"Многие погибли на месте": Алехин рассказал, как "Герани" размолотили цели ВСУ в Харьковской области
"Многие погибли на месте": Алехин рассказал, как "Герани" размолотили цели ВСУ в Харьковской области - 02.04.2025 Украина.ру
"Многие погибли на месте": Алехин рассказал, как "Герани" размолотили цели ВСУ в Харьковской области
В Золочеве "Герани" поразили административный объект, где находились раненые военнослужащие ВСУ. В Богодухове ВС РФ уничтожили учебный центр, в котором проходили подготовку будущие расчеты ЗРК Patriot. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-04-02T21:15
2025-04-02T21:32
новости
россия
харьковская область
украина
геннадий алехин
всу
иностранные наемники
украинская армия
склады
герань
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На днях российские беспилотники "Герань" нанесли один из наиболее массированных ударов по целям ВСУ на территории Харьковской области за последнее время, рассказал эксперт."В Золочеве (Богодуховский район. — Ред.) был поражен административный объект, где сосредоточились раненые боевики, эвакуированные из района села Липцы, где продолжаются ожесточенные бои", — отметил Алехин.Там же находились иностранные наемники, натовские инструкторы и офицерский состав одной из бригад ВСУ, указал собеседник издания.В Богодухове ВС РФ до основания уничтожили учебный центр, в котором под руководством американских инструкторов проходили подготовку будущие расчеты ЗРК Patriot. Многие из них погибли на месте от ударов российских дронов-камикадзе, уточнил Алехин."Помимо этого, в ходе удара были поражены крупные склады с боеприпасами и военным снаряжением, что существенно подорвало материально-техническое обеспечение украинских войск для переброски под Купянск", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия так накрыла Харьков, Золочев и Богодухов, что у ВСУ сломается логистика" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО — в материале "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, харьковская область, украина, геннадий алехин, всу, иностранные наемники, украинская армия, склады, герань, удары, авиаудары, вс рф, сво, спецоперация, война
Новости, Россия, Харьковская область, Украина, Геннадий Алехин, ВСУ, иностранные наемники, украинская армия, склады, Герань, удары, авиаудары, ВС РФ, СВО, Спецоперация, война

"Многие погибли на месте": Алехин рассказал, как "Герани" размолотили цели ВСУ в Харьковской области

21:15 02.04.2025 (обновлено: 21:32 02.04.2025)
 
© соцсетиФото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
Фото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
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В Золочеве "Герани" поразили административный объект, где находились раненые военнослужащие ВСУ. В Богодухове ВС РФ уничтожили учебный центр, в котором проходили подготовку будущие расчеты ЗРК Patriot. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На днях российские беспилотники "Герань" нанесли один из наиболее массированных ударов по целям ВСУ на территории Харьковской области за последнее время, рассказал эксперт.
"В Золочеве (Богодуховский район. — Ред.) был поражен административный объект, где сосредоточились раненые боевики, эвакуированные из района села Липцы, где продолжаются ожесточенные бои", — отметил Алехин.
Там же находились иностранные наемники, натовские инструкторы и офицерский состав одной из бригад ВСУ, указал собеседник издания.
В Богодухове ВС РФ до основания уничтожили учебный центр, в котором под руководством американских инструкторов проходили подготовку будущие расчеты ЗРК Patriot. Многие из них погибли на месте от ударов российских дронов-камикадзе, уточнил Алехин.
"Помимо этого, в ходе удара были поражены крупные склады с боеприпасами и военным снаряжением, что существенно подорвало материально-техническое обеспечение украинских войск для переброски под Купянск", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия так накрыла Харьков, Золочев и Богодухов, что у ВСУ сломается логистика" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в зоне СВО — в материале "Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира" на сайте Украина.ру.
Василий Стоякин интервью - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
19:30
Василий Стоякин: Сейчас на Украине наступает время формирования новой политической элиты Украине нужно формирование новой политической элиты. Если там произойдут выборы, они будут аналогом выборов 1994 года. А Порошенко* и Тимошенко — отжившая натура, никаких перспектив у них нет.
 
НовостиРоссияХарьковская областьУкраинаГеннадий АлехинВСУиностранные наемникиукраинская армияскладыГераньударыавиаударыВС РФСВОСпецоперациявойна
 
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Заголовок открываемого материала
21:15"Многие погибли на месте": Алехин рассказал, как "Герани" размолотили цели ВСУ в Харьковской области
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