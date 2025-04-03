https://ukraina.ru/20250403/1062249349.html
США оспаривают юрисдикцию России на Севморпуть, но у них нет серьезных рычагов влияния — Данилов
США оспаривают юрисдикцию России на Севморпуть, но у них нет серьезных рычагов влияния — Данилов - 03.04.2025 Украина.ру
США оспаривают юрисдикцию России на Севморпуть, но у них нет серьезных рычагов влияния — Данилов
США оспаривают российскую юрисдикцию на Северный морской путь, но вряд ли у них есть какие-то серьезные рычаги влияния на российскую позицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2025-04-03T05:00
2025-04-03T05:00
2025-04-03T05:00
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Американская сторона заявляла, что намерена "защитить" Гренландию от китайской и российской "экспансии". При этом президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос Гренландии Москву не касается.Ресурсы Арктики давно рассматриваются как тема, имеющая значение для всех арктических государств, в том числе и для Соединенных Штатов, отметил эксперт.Есть еще военно-политический аспект. США оспаривают российскую юрисдикцию на Северный морской путь, но вряд ли у них есть какие-то серьезные рычаги влияния на российскую позицию, считает Данилов."Россия будет сохранять суверенитет. США это понимают. А что делать? Ведь необходимо как-то выстраивать новую логистику в связи с климатическими изменениями. Россия и Китай это делают. Для США это тоже очень интересно, и для этого есть Гренландия. Но здесь мы вступаем в военно-политическую тему", — подчеркнул собеседник издания.Он указал, что так называемый Атлантический оборонный альянс (НАТО) построен весьма странно, асимметрично. То есть европейская оборона зависит от США, а оборона Америки от европейских союзников фактически не зависит, отметил Данилов.США могут рассчитывать на поддержку Европы в плане логистики и финансов, но с точки зрения решения оборонных вопросов в целом, рассчитывать на помощь Европы они не могут. То есть, США могут рассчитывать только на себя и союз с Канадой, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Бонусная игра" или первостепенная задача? Что известно о планах Трампа на Гренландию на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250402/1062241137.html
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новости, сша, россия, европа, дональд трамп, владимир путин, нато, оборона, альянс, китай, гренландия, арктика, ресурсы, севморпуть
Новости, США, Россия, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, оборона, альянс, Китай, Гренландия, Арктика, ресурсы, Севморпуть
США оспаривают юрисдикцию России на Севморпуть, но у них нет серьезных рычагов влияния — Данилов
США оспаривают российскую юрисдикцию на Северный морской путь, но вряд ли у них есть какие-то серьезные рычаги влияния на российскую позицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов