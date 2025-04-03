https://ukraina.ru/20250403/1062249349.html

США оспаривают юрисдикцию России на Севморпуть, но у них нет серьезных рычагов влияния — Данилов

США оспаривают юрисдикцию России на Севморпуть, но у них нет серьезных рычагов влияния — Данилов - 03.04.2025 Украина.ру

США оспаривают юрисдикцию России на Севморпуть, но у них нет серьезных рычагов влияния — Данилов

США оспаривают российскую юрисдикцию на Северный морской путь, но вряд ли у них есть какие-то серьезные рычаги влияния на российскую позицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2025-04-03T05:00

2025-04-03T05:00

2025-04-03T05:00

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Американская сторона заявляла, что намерена "защитить" Гренландию от китайской и российской "экспансии". При этом президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос Гренландии Москву не касается.Ресурсы Арктики давно рассматриваются как тема, имеющая значение для всех арктических государств, в том числе и для Соединенных Штатов, отметил эксперт.Есть еще военно-политический аспект. США оспаривают российскую юрисдикцию на Северный морской путь, но вряд ли у них есть какие-то серьезные рычаги влияния на российскую позицию, считает Данилов."Россия будет сохранять суверенитет. США это понимают. А что делать? Ведь необходимо как-то выстраивать новую логистику в связи с климатическими изменениями. Россия и Китай это делают. Для США это тоже очень интересно, и для этого есть Гренландия. Но здесь мы вступаем в военно-политическую тему", — подчеркнул собеседник издания.Он указал, что так называемый Атлантический оборонный альянс (НАТО) построен весьма странно, асимметрично. То есть европейская оборона зависит от США, а оборона Америки от европейских союзников фактически не зависит, отметил Данилов.США могут рассчитывать на поддержку Европы в плане логистики и финансов, но с точки зрения решения оборонных вопросов в целом, рассчитывать на помощь Европы они не могут. То есть, США могут рассчитывать только на себя и союз с Канадой, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Бонусная игра" или первостепенная задача? Что известно о планах Трампа на Гренландию на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250402/1062241137.html

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новости, сша, россия, европа, дональд трамп, владимир путин, нато, оборона, альянс, китай, гренландия, арктика, ресурсы, севморпуть