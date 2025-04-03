"Зеленский страшнее Гитлера". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
На Украине эксперты, политики и ЛОМы начали подозревать западных "друзей" Киева в своекорыстии. Обсуждают и возможные варианты завершения украинского кризиса.
Трампу нужен быстрый результат, чnобы можно было выйти к публике и заявить о выполнении обещаний, а Путин не торопится, считает украинский политолог Руcлан Бортник.
По его словам, Трамп в ответ на идею "Черноморского перемирия" фактически получил российский ультиматум, то есть набор условий (ослабление санкций и т.д.), без выполнения которых "ничего работать не будет".
"Но Путину сложно согласиться на такой сценарий, Путину нужна Одесса, нужен Николаев, нужен мост в Приднестровье для того, чтобы обуздать Молдову и для того, чтобы усилить давление на Балканы", - сказал Бортник в эфире ютуб-канала Politeka. Он добавил, что поэтому Москва и предлагает новую идею — не делить Украину, а создать как бы акционерное общество под табличкой "ООН", куда войдут РФ, США, возможно, Китай и еще кто-то.
Предполагается, что правление этого закрытого или открытого АО и будет управлять Украиной, тогда как США хотят сохранить большую часть Украины под своим неформальным политическим и экономическим контролем, даже не давая Киеву гарантий безопасности, считает эксперт. Он обратил внимание на то, что реакция Трампа на эту идею была осторожной, он "не торопится ругаться с Путиным".
Бортник сослался на отчет американской разведки, в котором утверждается, что при любых условиях продолжится создание союза РФ, Китая и КНДР (Иран рассматривается как "слабое звено"). И подчеркнул, что "если к этому союзу добавится обиженная Индия... тогда у США и вообще у Запада будет очень мало шансов выиграть геополитическое противостояние".
Таким образом, сейчас происходит передача сигналов, кто-то должен теперь "перейти Рубикон" - или США начнут отменять санкции, или же переговорный процесс застывает, а Трампа начинает травить либеральная пресса — и он будет чувствовать себя неуютно. Поэтому США будут торговаться, но торговаться, в первую очередь, за счет украинских интересов, а потом уже американских, считает эксперт.
Бортник также подчеркнул, что сделку о редкоземах точнее будет называть сделкой о доходах от использования украинской инфраструктуры и полезных ископаемых. По его словам, на Банковой наивно полагают, что это сделка между США и Украиной, но - "нет, это сделка между США и Россией о разделе сфер влияния".
В Киеве решили, что можно торговаться, но это было ошибочное решение, считает политолог. В США задумались, смогут ли контролировать Зеленского или любую другую украинскую власть — поэтому переписали соглашение, сделав его максимально детальным и максимально жестким. По мнению эксперта, таким образом США показали красную карточку украинским элитам - "подписывайте вот это - или будет хуже".
А что внутри страны? Бывший соратник Зеленского, ныне попавший в опалу и в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский разглядел, что его бывший шеф — даже страшнее Гитлера. И обосновал этот свой вывод, напомнив о том, как видят украинский конфликт в ЕС.
"Превратив Украину в торпеду против России, британцы и прибалты уже не стесняются называть вещи своими именами: то национальная разведка Германии заявляет, что войны в Украина должна идти до 2030 года, чтобы ослабить РФ; то британцы через FT сообщают об опасениях прибалтов о завершении войны в Украине, потому что потом РФ придет к ним.
То есть, нет никакой борьбы за справедливый мир и сохранение Украины, а есть использование нашей страны как тормозных колодок - истощить и остановить российский оборонный потенциал. В принципе, здравомыслящие люди давно об этом говорят - именно этим поясняется молчание Европы в ответ на вопиющие нарушения прав человека и диктатуру Зеленского, захватившего власть", - написал опальный политик в своем блоге.
Он добавил, что Зеленский им (европолитикам — Ред.) нужен, "так как готов реализовывать задачу по стиранию Украины и украинцев в интересах безопасности Европы, которая ему за это платит".
"Зеленский для них - начальник заградотряда. Главный ТЦКшник. Именно поэтому ему позволяют делать то, что в любом другом случае повлекло бы за собой обвинения в военных преступлениях, геноциде, массовых убийствах. Причем, даже Милошевич на фоне Зеленского выглядит приличнее, так как воевал за свой народ внутри других этнических групп. Зеленский - уничтожает все этнические группы в Украине в угоду зарубежным хозяевам - за деньги.
Поэтому даже с Гитлером сравнивать его — ошибка. Эта гнида - намного страшнее тем, что беспринципная. И никакого оправдания и снисхождения не заслуживает", - сделал вывод Дубинский.
То есть, нет никакой борьбы за справедливый мир и сохранение Украины, а есть использование нашей страны как тормозных колодок - истощить и остановить российский оборонный потенциал. В принципе, здравомыслящие люди давно об этом говорят - именно этим поясняется молчание Европы в ответ на вопиющие нарушения прав человека и диктатуру Зеленского, захватившего власть", - написал опальный политик в своем блоге.
Он добавил, что Зеленский им (европолитикам — Ред.) нужен, "так как готов реализовывать задачу по стиранию Украины и украинцев в интересах безопасности Европы, которая ему за это платит".
"Зеленский для них - начальник заградотряда. Главный ТЦКшник. Именно поэтому ему позволяют делать то, что в любом другом случае повлекло бы за собой обвинения в военных преступлениях, геноциде, массовых убийствах. Причем, даже Милошевич на фоне Зеленского выглядит приличнее, так как воевал за свой народ внутри других этнических групп. Зеленский - уничтожает все этнические группы в Украине в угоду зарубежным хозяевам - за деньги.
Поэтому даже с Гитлером сравнивать его — ошибка. Эта гнида - намного страшнее тем, что беспринципная. И никакого оправдания и снисхождения не заслуживает", - сделал вывод Дубинский.
Но так ли все безнадежно для киевского режима? Экс-депутат Рады, участник карательной АТО Игорь Мосийчук* считает вполне возможным "избирательный блицкриг" Зеленского, выборы будут превращены им в форсированный процесс легализации и сохранения своего режима — "пока Запад не отвернулся, а оппозиция не опомнилась".
Впрочем, сообщения о будто бы начавшейся подготовке к выборам могут быть просто контролируемым информационным вбросом офиса Зеленского для проверки реакции общества и для того, чтобы избежать критики Запада. Одновременно это и сигнал украинским элитам — мол, Зеленский не ищет преемника, он все еще управляет, сказал экс-нардеп в эфире одного из ютуб-каналов.
По словам Мосийчука, есть и еще один вариант - это может быть вброс, направленный и против самого Зеленского. если тот клюнет, то его тут же сделают токсичным, а если не клюнет, то покажут его слабым.
Эксперт также высказал уверенность в том, что на фронте грядет очередная эскалация, русские будут наступать, а переговоры будут уже по итогам этого наступления.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "С Трампом разругались, а у Европы кошелек пуст. Украинские эксперты о "европейском выборе"