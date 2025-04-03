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"Зеленский страшнее Гитлера". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

"Зеленский страшнее Гитлера". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране - 03.04.2025 Украина.ру

"Зеленский страшнее Гитлера". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

На Украине эксперты, политики и ЛОМы начали подозревать западных "друзей" Киева в своекорыстии. Обсуждают и возможные варианты завершения украинского кризиса.

2025-04-03T04:14

2025-04-03T04:14

2025-04-03T04:14

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Трампу нужен быстрый результат, чnобы можно было выйти к публике и заявить о выполнении обещаний, а Путин не торопится, считает украинский политолог Руcлан Бортник.По его словам, Трамп в ответ на идею "Черноморского перемирия" фактически получил российский ультиматум, то есть набор условий (ослабление санкций и т.д.), без выполнения которых "ничего работать не будет".Не понравилась Трампу и идея Москвы относительно международной администрации по управлению Украиной. Почему? По мнению эксперта, складывается впечатление, что Вашингтон предложили Москве сделку - забирайте пять регионов Украины, но - "все остальное наше"."Но Путину сложно согласиться на такой сценарий, Путину нужна Одесса, нужен Николаев, нужен мост в Приднестровье для того, чтобы обуздать Молдову и для того, чтобы усилить давление на Балканы", - сказал Бортник в эфире ютуб-канала Politeka. Он добавил, что поэтому Москва и предлагает новую идею — не делить Украину, а создать как бы акционерное общество под табличкой "ООН", куда войдут РФ, США, возможно, Китай и еще кто-то.Предполагается, что правление этого закрытого или открытого АО и будет управлять Украиной, тогда как США хотят сохранить большую часть Украины под своим неформальным политическим и экономическим контролем, даже не давая Киеву гарантий безопасности, считает эксперт. Он обратил внимание на то, что реакция Трампа на эту идею была осторожной, он "не торопится ругаться с Путиным".И обещанные новые санкции против РФ могут сыграть против самой Америки, поскольку они будут работать не против России, но против союзников США, например, против Индии, покупающей российскую нефть.Бортник сослался на отчет американской разведки, в котором утверждается, что при любых условиях продолжится создание союза РФ, Китая и КНДР (Иран рассматривается как "слабое звено"). И подчеркнул, что "если к этому союзу добавится обиженная Индия... тогда у США и вообще у Запада будет очень мало шансов выиграть геополитическое противостояние".Таким образом, сейчас происходит передача сигналов, кто-то должен теперь "перейти Рубикон" - или США начнут отменять санкции, или же переговорный процесс застывает, а Трампа начинает травить либеральная пресса — и он будет чувствовать себя неуютно. Поэтому США будут торговаться, но торговаться, в первую очередь, за счет украинских интересов, а потом уже американских, считает эксперт.Бортник также подчеркнул, что сделку о редкоземах точнее будет называть сделкой о доходах от использования украинской инфраструктуры и полезных ископаемых. По его словам, на Банковой наивно полагают, что это сделка между США и Украиной, но - "нет, это сделка между США и Россией о разделе сфер влияния".В Киеве решили, что можно торговаться, но это было ошибочное решение, считает политолог. В США задумались, смогут ли контролировать Зеленского или любую другую украинскую власть — поэтому переписали соглашение, сделав его максимально детальным и максимально жестким. По мнению эксперта, таким образом США показали красную карточку украинским элитам - "подписывайте вот это - или будет хуже".А что внутри страны? Бывший соратник Зеленского, ныне попавший в опалу и в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский разглядел, что его бывший шеф — даже страшнее Гитлера. И обосновал этот свой вывод, напомнив о том, как видят украинский конфликт в ЕС."Превратив Украину в торпеду против России, британцы и прибалты уже не стесняются называть вещи своими именами: то национальная разведка Германии заявляет, что войны в Украина должна идти до 2030 года, чтобы ослабить РФ; то британцы через FT сообщают об опасениях прибалтов о завершении войны в Украине, потому что потом РФ придет к ним.То есть, нет никакой борьбы за справедливый мир и сохранение Украины, а есть использование нашей страны как тормозных колодок - истощить и остановить российский оборонный потенциал. В принципе, здравомыслящие люди давно об этом говорят - именно этим поясняется молчание Европы в ответ на вопиющие нарушения прав человека и диктатуру Зеленского, захватившего власть", - написал опальный политик в своем блоге.Он добавил, что Зеленский им (европолитикам — Ред.) нужен, "так как готов реализовывать задачу по стиранию Украины и украинцев в интересах безопасности Европы, которая ему за это платит"."Зеленский для них - начальник заградотряда. Главный ТЦКшник. Именно поэтому ему позволяют делать то, что в любом другом случае повлекло бы за собой обвинения в военных преступлениях, геноциде, массовых убийствах. Причем, даже Милошевич на фоне Зеленского выглядит приличнее, так как воевал за свой народ внутри других этнических групп. Зеленский - уничтожает все этнические группы в Украине в угоду зарубежным хозяевам - за деньги.Поэтому даже с Гитлером сравнивать его — ошибка. Эта гнида - намного страшнее тем, что беспринципная. И никакого оправдания и снисхождения не заслуживает", - сделал вывод Дубинский.Но так ли все безнадежно для киевского режима? Экс-депутат Рады, участник карательной АТО Игорь Мосийчук* считает вполне возможным "избирательный блицкриг" Зеленского, выборы будут превращены им в форсированный процесс легализации и сохранения своего режима — "пока Запад не отвернулся, а оппозиция не опомнилась".Впрочем, сообщения о будто бы начавшейся подготовке к выборам могут быть просто контролируемым информационным вбросом офиса Зеленского для проверки реакции общества и для того, чтобы избежать критики Запада. Одновременно это и сигнал украинским элитам — мол, Зеленский не ищет преемника, он все еще управляет, сказал экс-нардеп в эфире одного из ютуб-каналов.По словам Мосийчука, есть и еще один вариант - это может быть вброс, направленный и против самого Зеленского. если тот клюнет, то его тут же сделают токсичным, а если не клюнет, то покажут его слабым.Эксперт также высказал уверенность в том, что на фронте грядет очередная эскалация, русские будут наступать, а переговоры будут уже по итогам этого наступления.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "С Трампом разругались, а у Европы кошелек пуст. Украинские эксперты о "европейском выборе"

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, оон, адольф гитлер, эксперты