https://ukraina.ru/20250403/1062236421.html

Дмитрий Стешин: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи

Дмитрий Стешин: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи - 03.04.2025 Украина.ру

Дмитрий Стешин: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи

Пока не закончится СВО, мы не сможем объективно проанализировать, какие рода войск потеряли свою актуальность. Конечно, танкисты и артиллеристы как кулики будут хвалить свое болото. Но я все же думаю, что нас будут ждать неприятные открытия. Нам очень многое придется менять, считает военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин

2025-04-03T07:00

2025-04-03T07:00

2025-04-03T07:00

интервью

часов яр

украина

россия

дональд трамп

дмитрий стешин

вооруженные силы украины

эспаньола

минобороны

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/0d/1041770414_73:4:849:441_1920x0_80_0_0_a4da5ccd8c41fdeaf219d21ce0456ae4.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Дмитрий, в предыдущий раз в начале февраля у нас получился алармистский разговор о том, что у ВСУ скоро появятся дроны на оптоволокне и что у наших бойцов и конструкторов почти нет ресурсов, чтобы купировать эту угрозу. Как оцениваете ситуацию теперь? Удалось ли избежать худшего?- Давайте я сошлюсь на информацию ребят-штурмовиков, которые ведут тяжелейшие бои за Покровск ("тяжело штурмовать город из лесопосадок"). Они назвали мне такую пропорцию: мы выпускаем шесть дронов, враг выпускает шестьдесят.Я приезжал к ним не с пустыми руками. Привез Mavic 3 PRO – рабочую лошадку этой войны. Деньги на них дал добрый русский человек, который живет в Танзании. Так вот этими беспилотниками ребята снабжают штурмовые группы – к одному дрону подвешивается либо банка тушенки и пачка сигарет, либо радиостанция и какое-количество боеприпасов, либо поллитровая бутылка воды. Потому что ВСУ отрезают нам все пути снабжения. Физически зайти на позиции и что-то доставить просто невозможно.Точно такую же пропорцию "6 против 60" мне назвали штурмовики - "ирландцы" из легендарной "сотки" (110-я бригада). Еще они говорят, что враг не жалеет ни своих, ни чужих. Снаряды у него не кончились. ВСУ запросто могут завалить здание, которое мы начали штурмовать, вместе с собственными солдатами. Им плевать на потери. Главное – результат.Точно такую же ситуацию я видел сам, когда работал с 88-й добровольческой бригаде "Эспаньола" под Часов Яром. На нашу группу из двух человек ВСУ не пожалели несколько 155-мм снарядов, хотя они очень дорогие. Нас приняли за установщиков противодроновых сетей.Кстати, это наше ноу-хау. Еще вагнеровцы начали вешать над дорогой на Бахмут такие коридоры из сеток, которые реально задерживают дроны. Хотя при мне в Бахмуте был случай, когда украинская "Баба-Яга" прямо у нас перед носом сбросила на дорогу противотанковую мину. То есть мы начали переброску техники под Часов Яр и прямо днем ВСУ стали минировать эту дорогу.А ночью я проснулся в подвале от того, что меня аж подкинуло на койке. Там работали наши "Тюльпаны", я подумал, что это взрыв от него. Оказалось, что это вражеский дрон неизвестной конструкции влетел во вход в наш подвал. Там у нас висела камера наблюдения, чтобы диверсанты не подобрались. И, видимо, дрон среагировал либо на излучение камеры, либо на красную лампочку.У ВСУ постоянно появляется что-то новое. Но и мы не теряемся. Все-таки дрон "Князь Вандал Новгородский" (КВН) на оптоволокне – это наше ноу-хау.В свое время я был на тайной базе наших операторов БПЛА под Часов Яром. В первый раз я увидел штабеля fpv-дронов, которые ребятам официально поставило Минобороны. Правда, меня огорчило, что практически каждый дрон надо доводить до ума и перепаивать. Иначе он либо не полетит, либо упадет тебе под ноги прямо с боеприпасом.Но у ВСУ тоже появились дроны на оптоволокне. Штурмовики-"ирландцы" мне сказали, что больше РЭБ с собой не таскают, потому что смысла нет.То есть как не было у нас превосходства по дронам, так и нет.- Почему же под Суджей мы наблюдали совершенно другую картину, когда наши дроноводы противнику всю логистику выжгли? Мы там все беспилотники потратили?- Конечно, мы не все дроны на Суджу потратили. Просто мы сосредоточили дроноводов в ударный кулак. Отмечу также, что на Украине давно появились войска БПЛА. У нас пока только решение принято, но оно на стадии реализации.- А сколько это может занять по времени?- Приведу личный пример.Еще в мае 2024 года на встрече министра обороны Белоусова с военкорами я ему рассказал о сотнях тысяч конфискованных ружьях, которые хранятся в арсеналах Росгвардии, чтобы передать их на фронт, потому что это единственный способ бороться с вражескими дронами. Так вот только спустя десять месяцев ружья массово пошли на фронт.Причем мне понравилась одна местная инициатива в виде малой ПВО – группы зенитчиков, работающих по ближнему небу.Всем известно расхожее выражение "дорога смерти". А я столкнулся с "дорогой гнева" - отрезок дороги от Песок на Селидово – один из основных путей снабжения нашей Покровской группировки. В предыдущие месяцы там творилось что-то страшное, раз эта дорога получила такое название. Но мы стали ставить блокпосты ПВО, где люди с новыми гладкоствольными полуавтоматическими ружьями "Байкал" и "Вепрь", а также с автоматами со специальным патроном (дробинки в термоусадке) и детекторами дронов (у них не просто "Булаты", а анализаторы спектра частот), стали с этими дронами бороться.Знаете, в начале Великой Отечественной войны было такое понятие "танкобоязнь". Сейчас у нас была "дронобоязнь". Но эти ребята дронов не боятся. Один парень мне сказал: "Странно. Когда я дрон сбиваю, он просто падает. А когда товарищ сбивает – он взрывается". Спрашиваю: "А какая у вас результативность". Ответил, что четыре дрона в день – это рекорд.Люди, которые мимо них проезжают, буквально кланяются им. Потому что понимают, что от этих мальчишек, которые стоят на блокпостах, зависит их жизнь. Это средство показало свою эффективность. Плюс, дорогу тоже стали сетками закрывать.То есть мы не опустили руки. Мы боремся. Ищем новые средства противодействия.- Как раз была новость, что наши конструктора создали дрон "Сифа", который может уничтожать беспилотники, летящие со скоростью свыше 200 км/ч.- Конкретно про это изделие ничего не скажу. Но я видел у штурмовиков под Покровском специальные антидроны. Это обычный "Мавик", который борется с вражескими дронами с помощью длинного троса, в который вплетены неодимовые магниты. Они мне накидали видео, как они цепляют вражеский дрон и валят его, а потом подбирают и разбирают на запчасти.Причем я помню, что еще в 2022 году наши операторы БПЛА рассказывали, что невозможно сбить дрон при помощи дрона. Оказалось, что этим можно заниматься на постоянной основе.Все идет по логике войны. Вечная борьба средств поражения и средств противодействия.- Вы упомянули, что под Курском нам удалось собрать дроновый кулак. Как думаете, на каких направлениях он нам сейчас нужнее всего?- Там, где наше наступление забуксовало – тот же Часов Яр.Командир из "Эспаньолы" показывал мне странную конфигурацию фронта, когда они заняли длинный язык из двух кварталов (Часов Яр примерно из четырех кварталов состоит), а противник с трех сторон стоит. И теперь они будто бы ждут, когда смежники подтянутся, чтобы линию фронта выровнять, а у них это не получается.Более того, пару дней назад ВСУ пытались контратаковать позиции "Эспаньолы", но наши дроноводы сожгли им 12 бронемашин.Война фактически переместилась в небо. Контактных боев мало. Стреляют очень редко. А как работает артиллерия – я вообще не понимаю. По идее, враг после первого же залпа должен ее вычислить и выбить дронами, а все время менять позиции без пристрелки невозможно.А штурмовые группы сократились до минимума. В основном воюют так: один "Мавик" за световой день превращает вражеский опорник в труху, потом в этот опорник заходит штурмовая группа из двух человек, потом к ним подходит еще двое, а потом – еще двое. То есть шесть человек продвинулись, а потом идет закрепление.Когда я спросил, почему так, мне, с точки зрения военной науки, высказали интересную мысль.В Великую Отечественную войну основным оружием пехотинца были винтовки Мосина или Маузера на пять патронов. Сейчас у штурмовика 30 патронов в магазине. Если посчитать пропорцию, штурмовые группы Великой Отечественной войны были из 20 человек, а сейчас – два, четыре, шесть. При этом мощь залпа такая же.Понятно, что в этих условиях чем меньше людей, тем проще их завести и сберечь.- Выходит, учитывая эту пропорцию, нам до конца СВО нужно забыть про инструменты прорыва фронта и наступление крупными силами.- Да. Никаких полков, развернутых в цепь, больше не будет. Мы сами не заметили, как война изменилась. И уставы, к сожалению, не поспевают за этими изменениями.- И еще раз уточню. Есть ли смысл в этой ситуации надеяться на нашу ствольную артиллерию, ФАБы и РСЗО? А то говорят, что дроны – это оружие бедных.- Дроны – оружие бедных? Если не брать у спекулянтов, обычный "Мавик" без тепловизора стоит 160 тысяч рублей. Это дорого. А ведь "Мавик" - это расходник. За неделю ты можешь потерять пять-шесть машин.Знаете, пока не закончится СВО, мы не сможем объективно проанализировать, какие рода войск потеряли свою актуальность. Но я еще в 2014-2015 году видел массу бронетехники, которая никак не помогла ВСУ взять Донбасс. Ее просто рассаживали по котлам и жгли. Еще тогда я подумал, что танк теряет свою актуальность. То же самое касается артиллерии.С ней какая ситуация? Если снаряд упал в 100 метрах от цели, в блокноте пишется, что цель подавлена (не поражена). А с дроном такое невозможно из-за видеоконтроля попадания. Это снайперское оружие.Конечно, танкисты и артиллеристы как кулики будут хвалить свое болото. Но я все же думаю, что нас будут ждать неприятные открытия. Нам очень многое придется менять.- Еще одна большая тема – это ротация бойцов, которые сражаются с первых дней СВО. Ее поднял сам Верховный. Как думаете, можем ли мы себе это позволить, если наш нынешний темп месячного набора контрактников сохранится?- Это очень болезненная тема.Ребят, которые пришли воевать в 2022 году, на фронте не так много (раненые и безвозвратные потери). А поскольку у нас в целом курс на замирение, думаю, никакой мобилизации не будет. Будет только ротация.Единственное, чего бы мне хотелось, так это то, чтобы ребята с опытом современной войны не потерялись, чтобы их опыт не пропал. Пусть Минобороны их как-то приголубит. Но еще больше мне бы хотелось, чтобы они поскорее вернулись домой.- По поводу курса на замирение. Думаете, что Путин и Трамп о чем-то серьезном договорятся?- А мы уже делаем жесты доброй воли, на которые Украина плевать хотела.Трамп серьезно потеряет в лицо, если у него не получится миротворчества. Думаю, он нагнет киевский режим, чтобы он прекратил боевые действия. Сделать это можно очень просто, отключив "Старлинк".Трамп закладывается на другие конфликты. Украина для него – токсичный актив, куда уже вбухали кучу денег американских налогоплательщиков. Его интересует Панамский канал, Гренландия и Тайвань.Кстати, насчет Гренландии. Еще год назад все прекрасно понимали, что она оказалась в сфере интересов в США. Трамп еще до выборов говорил, что Штатам надо выходить в Арктику. И датчане еще год назад сняли дорогостоящий фильм о том, как датские путешественники обошли Гренландию по периметру и установили, что это – не просто остров, а самостоятельное географическое образование, которое принадлежит Дании.Вот он – истинный интерес Трампа.А Украина ведет себя по-хамски. Ничего, кроме выжигания ресурсов, она не дает. Для нее война рано или поздно все равно закончится позорным поражением. И Трамп приложит все усилия, чтобы прекратить боевые действия.Другое дело, что если это произойдет, цели СВО достигнуты не будет и новая война достанется нашим детям.- А летняя кампания будет в том виде, в котором мы ее представляем?- Наше военно-политическое руководство понимает, что никакие договоренности с нашим противником не стоят бумаги, на которых они подписаны. Особенно с киевский режимом. Украина, как говорил Бисмарк – государство, существующее только по милости соседей. Так что переговоры будут идти своим чередом. А подготовка к летнему наступлению – своим.- Летняя кампания 2024 года фактически началась с нашего наступления на Волчанск на майских праздниках. С чего она может начаться теперь?- И для Украины, и для переговорного процесса серьезным триггером станет наш заход в Днепропетровскую область. Мы туда уже наступаем из района Великой Новоселки, а войска, которые двигаются на Запорожье вдоль Каховского водохранилища, это наступление поддерживают. Надо на этом сосредоточиться.Еще один наш серьезный раздражитель – не освобожденная Славянско-Краматорская агломерация. Это 100-километровая кишка с частной и высотной застройкой и множеством промзон. А самое главное, там находится ключ к воде для Донбасса.Я недавно вернулся из Донецка. Пробыл там полтора месяца. Донецк по-прежнему на водяном пайке. Воду там дают раз в двое суток. Пока не будет освобождена насосная станция под Славянском, эту проблему мы не решим.Наша армия показывает, что может наступать сразу на нескольких направлениях. Поэтому на правом фланге мы будем двигаться в Днепропетровскую область, а не левом – на Славянск.- Это то, о чем мы говорили ранее. Для начала боев за Славянск/Краматорск нам надо направить наш дроновый кулак для окончательного освобождения Часов Яра.- Да, да. Даже если его не будет, Часов Яр мы все равно как-нибудь доломаем. Ребята что-нибудь придумают.Также по теме СВО - в интервью Владимира Евсеева: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены

https://ukraina.ru/20211027/1032551814.html

https://ukraina.ru/20250331/1062175623.html

часов яр

украина

россия

суджа

славянск

днепропетровская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, часов яр, украина, россия, дональд трамп, дмитрий стешин, вооруженные силы украины, эспаньола, минобороны, дроны, суджа, славянск, днепропетровская область, артиллерия, бпла, сво