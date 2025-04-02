https://ukraina.ru/20250402/1062242322.html

Психологический дедлайн: Данилов о том, зачем Трамп "торпедирует" позицию Москвы и давит на Зеленского

Психологический дедлайн: Данилов о том, зачем Трамп "торпедирует" позицию Москвы и давит на Зеленского - 02.04.2025 Украина.ру

Психологический дедлайн: Данилов о том, зачем Трамп "торпедирует" позицию Москвы и давит на Зеленского

Сейчас Трамп воспринимает остро не только маневры Киева по поводу пересмотра условий ресурсной сделки, но и позицию Москвы, которая не воспринимает Зеленского как легитимного президента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2025-04-02T19:45

2025-04-02T19:45

2025-04-02T19:45

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По сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп был "зол и взбешен", когда узнал о словах президента РФ Владимира Путина о нелегитимности Зеленского и необходимости внешнего управления над Украиной. Затем он заговорил о "психологическом дедлайне" для России относительного мирного соглашения по Украине.По мнению эксперта, президент США четко понимал ограниченность российской стороны относительно договороспособности Владимира Зеленского и украинского режима в целом, добавил он."Поэтому странно слышать, что он недоволен высказанной позицией Путина. Эта позиция уже высказывалась, поэтому Трамп как минимум опоздал на несколько недель", — подчеркнул Данилов.По его мнению, президент США "торпедирует" не только позицию России, но и Зеленского, потому что ему нужно заключать сделку с Украиной по ресурсам. Поэтому он воспринимает остро не только маневры Зеленского по поводу пересмотра условий ресурсной сделки, но и позицию Москвы, которая означает, что, если она воспринимает Зеленского как нелегитимного президента, то и условия сделки по ресурсам тоже не будут приняты, заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Если Трамп возьмется за российские активы, то разменяет серебряный доллар на медный грош" на сайте Украина.ру.О сделке по редкоземельным металлам Украины — в материале Павла Котова: "Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250331/1062190412.html

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