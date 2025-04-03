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Визит Зеленского, рост безработицы и удар по элите города. Что происходит в Днепре

Визит Зеленского, рост безработицы и удар по элите города. Что происходит в Днепре - 03.04.2025 Украина.ру

Визит Зеленского, рост безработицы и удар по элите города. Что происходит в Днепре

В среду 2 апреля Владимир Зеленский посетил город Днепр (Днепропетровск) в коротком промежутке между своими бесконечными турами по Европе ради "сигналов поддержки". Днепропетровская область последнее время часто фигурирует в комментариях украинских военных и чиновников, которые опасаются продвижения российской армии и захода в этот регион.

2025-04-03T04:58

2025-04-03T04:58

2025-04-03T04:59

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Такое развитие событий крайне негативно сказалось бы на моральном духе европейских союзников Украины, поумерив желание вкладываться в бесперспективный проект. Однако за Зеленским тянется слава неудачника – те города, которые он посещает, чтобы приободрить союзников, Киев вскоре теряет. Речь пока не идет о штурме самого мегаполиса, но даже распространение боевых действий на территорию области тревожит украинских националистов.Радикальная националистка и депутат Киевсовета Алина Михайлова буквально паникует: "Мы проигрываем. Посмотрите DeepState, РФ движется к Днепру. Если она где-то не увенчается успехом, это не значит, что мы имеем преимущество. У нас нигде сегодня нет преимущества".По мере приближения фронта из города стараются вывезти на запад Украины предприятия и производственные мощности. Чаще всего их релоцируют в Закарпатье. В результате Днепропетровская область вышла на второе место по количеству безработных (93,4 тыс.). Первое занимает Харьковская область, где бои идут с 2022 года.Однако глава парламентского комитета по финансам и налогам Даниил Гетманцев отмечал, что показатели безработицы еще до 2022 года отражали реальную ситуацию лишь на 20%. Более 80% зарегистрированных в Днепропетровской области безработных – женщины предпенсионного возраста. Мужчины и молодые женщины не рискуют регистрироваться, опасаясь оказаться либо в окопах, либо на строительстве фортификаций в роли "армии восстановления".Зеленский в Днепре встретился с предпринимателями, где рассказал, что Днепропетровская область занимает первое место по взносам в ВВП Украины, призвав их увеличить отчисления. В ходе визита он также заявил, что медики Днепра лечили более 40 000 раненых украинских военнослужащих. Если такой поток раненых прошел только через один город, то, получается, что суммарное количество потерь резко отличается от цифр, которые озвучивает тот же Зеленский.Наравне с Харьковом и Одессой Днепропетровская область стала ареной жесткой охоты на людей в рамках бусификации. Только за первые два дня апреля жители сумели снять на видео минимум десять случаев похищения и избиения людей на улицах города. Беглый депутат Артем Дмитрук, комментируя очередной случай избиения военкомами в Днепре, уверен, что Зеленский и его западные партнеры прекрасно осведомлены об этой практике. Мало того, он, дескать, этим еще и бравирует."Обратите внимание, как вначале видео избивают человека. Такие видео Зеленский пересматривает по несколько раз и отправляет своим старшим товарищам, утверждая о своей крепкой позиции и полном контроле над украинцами", - пишет украинский нардеп.Серьезный резонанс на днях вызвали последствия удара российских дронов по элитному ресторанно-гостинничному комплексу "Бартоломео" в Днепре. Комплекс занимает площадь 65 000 кв. м и включает три ресторана, отель, пляж и бани. Мэр города Борис Филатов объявил в городе траур. Ресторан сгорел полностью, а отель получил повреждения. По словам владельца, в тот вечер в ресторане планировалось собрание бизнесменов из клуба Inspira , а приглашенным гостем был экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Владелец комплекса, мультимиллионер Валерий Шамотий, входящий в сотню богатейших украинцев, сразу же организовал сбор средств, с помощью назойливой рекламы требуя у рядовых украинцев перечислить ему деньги, что вызвало волну возмущения обычных граждан. "Снова украинцы спорят об актуальности сборов от бизнеса в то время, когда по всей стране ежедневно страдают обычные люди", - комментирует ситуацию украинское издание "Телеграф".Представители городской элиты и власти города восприняли удар по ресторанному комплексу, как удар по самому "святому". Мэр Борис Филатов требует показать миллиардеру Илону Маску фотографии со сгоревшими автомобилями Tesla на парковке ресторана, чтобы тот, вероятно, расчувствовался.Украинский политолог Антон Гура пишет, что это было любимое заведение городских богачей. "В этом ресторане всегда сходки и тусовки бомонда города. Все силовики, чиновники и эскортницы, были топовыми клиентами этого заведения. И после всего этого, хозяин решил повторить подвиг Стерненко и Притулы [клянчат у украинцев донаты, чтобы потратить на себя]. Что-то мне подсказывает, что он соберет необходимую сумму, только немного не так как многие думают", - пишет Гура.Реакция властей и бизнесменов города на удар по элитному комплексу лишний раз подчеркнула для простых украинцев классовое различие, а также то, что власти страдают только, когда удары приходятся по местам, где они любят прожигать с эскортницами крупные суммы.О том, как наживался на военных поставках бывший министр обороны Украины Алексей Резников - в статье Дмитрия Ковалевича "Пугает Россией и пытается "доить" европейцев. Чем занимается бывший министр обороны Алексей Резников"

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эксклюзив, днепр, днепропетровская область, украина, владимир зеленский, борис филатов, артем дмитрук, киевсовет, tesla