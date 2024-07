https://ukraina.ru/20240712/1056215346.html

Охота на папу. Как Хантер Байден гонит Джо в президенты

Охота на папу. Как Хантер Байден гонит Джо в президенты

После того, как на саммите НАТО в Вашингтоне, президент США Джо Байден передал слово президенту Украины… Владимиру Путину, "у которого столько же отваги, сколько и решимости", многие напряглись: мол, отчего так все смешалось в доме американских Облонских и что же еще будет?

Оказалось, что все случившееся -- от мудрости, которая пришла с годами. К Джо Байдену, который, по его словам, "прошел три интенсивных неврологических осмотра".Конечно, все обратили внимание. Еще бы -- с последнего неврологического осмотра в феврале к Байдену мудрости пришло еще больше. Буквально завалило ею старика до такой степени, что он спутал не только Путина с просроченным фюрером украинских неонацистов Владимиром Зеленским, но и свою вице-президентшу Камалу Харрис (тоже женщину выдающегося ума, буквально выпирающего за рамки дозволенного) с Дональдом Трампом. Своим главным конкурентом в президентской гонке, которая рискует стать отличнейшим полем для наглядных экспериментов и исследований в области прикладной психиатрии с такими высокопоставленными наглядными "пособиями".Сейчас эта гонка рискует выйти на финальный клинч: 15-18 июля 2024 года в США пройдет общенациональный съезд тамошней Республиканской партии, которая и утвердит упомянутого Трампа официальным политическим гробовщиком Байдена.Но Байден, как видим, в это не верит и цепко держится своими артритными пальчиками не только за кресло, но и за возможность обладать им на втором сроке. В августе пройдет аналогичный съезд Демократической партии, но убрать Байдена с гонки он не сможет, если тот сам не захочет, так как кандидатом в президенты его сделали избиратели на праймериз-голосованиях в отдельных штатах. Демократам останется только объявлять своего президента придурком и задействовать 25-ю поправку к Конституции США, которая гласит, что убрать главу государства можно лишь по причинам смерти, отставки по собственному желанию, импичмента или неспособности осуществлять полномочия, например, по состоянию здоровья.Но Байден, повторяю, уверен, что он здоров, как никогда. Просто челюсть иногда безвольно отвисает и рискует отвалиться. Но с кем не бывает, если родина в опасности, а тоталитаристы-автократы жмут со всех сторон…На Байдена с требованием уйти самому подобру-поздорову уже давит и часть его соратников и, скептических, но радеющих за честь демократов, и журналисты, и актеры Голливуда и даже часть спонсоров, которые до этого щедро финансировали его взлеты в разные кресла.Даже верная демократам газета New York Times недавно сообщила, что, по крайней мере, двое советников выражают мнение, что "Байдену не следует баллотироваться на второй срок". И они, по их словам, должны доказать президенту, что он не сможет выиграть выборы у Трампа.Однако Байден держится крепко. Потому что его поддерживает аппарат Белого дома, что и понятно: только при президенте-придурке могут расцветать и таланты его подчиненных из братьев по разуму. Такие очень умные, но хваткие ребята (в частности, пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс) и рассказали газете, что команда Байдена -- монолитна, как загипсованный мозг эпилептика-склеротика. "твердо стоит на его стороне".Однако конкуренты их газеты New York Post рассказали о том, о чем все догадываются и без журналистов, -- Байдена в кресле держат родственники. Жадные и понимающие, что когда уйдет "патрон", то им придется отвечать за содеянное при нем. За коррупцию, использование служебного положения, мздоимство, патернализм при назначении на должности, то да се -- список солидный, пугает даже уголовный кодекс.Буквально 7 июля сего года в New York Post вышла статья Миранд Девине под названием "Хантер Байден — главная фигура в Белом доме Джо, не стоит недооценивать его старшего сына". В ней и расставлены многие недостающие точки над "i" в байденовской истории.Журналистка без обиняков, буквально с места в карьер говорит о главном: "Демократам, пытающимся сместить Джо Байдена, сначала придется сразиться с подставным главнокомандующим Хантером Байденом, и это легче сказать, чем сделать". И это чистая правда, ребята.Во-первых, потому, что Хантер (с английского – охотник) – это, как о нем рассказывает Википедия, 54-летний американский юрист, государственный служащий, бизнесмен и сын президента Джо Байдена. Младший и уже единственный. И отец привязан к своей кровинушке. Особенно после смерти в 2015 году от рака мозга, а не от душманской пули (такое опять спутал "сонный Джо") старшего сына Бо.Хантер – наркоман и алкоголик, мусорный сибарит, который находит удовольствие в самых низменных с точки зрения общественной морали занятиях с участием женщин легкого поведения самого разного пошиба. Но отец все равно говорит, что гордится сыном. И всячески привлекает его к участию в управлении государства. Думает, что отсвет госслужбы и успехи на ней отбелят помутненный имидж падшего ангела-плейбоя.Особенно сыновне-отцовские узы стали заметны сейчас, когда Джо нужна и поддержка, и подмога. И New York Post пишет: "…Хантер не просто так привязан к своему отцу. Он был с ним в Кэмп-Дэвиде, чтобы помочь подготовиться к провальным дебатам; присутствовал на семейной фотосессии "Тщеславной Энни Лейбовиц" после дебатов; затем вместе с президентом прилетел обратно в Белый дом, где и обосновался с тех пор. Сообщается, что он выступает в роли "привратника" при своем отце и помогает ему писать речи, в то время как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что он присутствовал на встречах Джо с руководящим персоналом".Дошло даже до того, что, утверждает журналистка, председатель влиятельного комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер (республиканец от штата Огайо) обратился к главе администрации Белого дома Джеффу Зентсу с просьбой предоставить "полный отчет (о любых) официальных встречах и телефонных разговорах, в которых участвует Хантер Байден, а также в каком качестве и содержат ли эти обсуждения секретную информацию".Во избежание утечек, что являлось проблемой для Хантера, который забыл в починке свой ноутбук, из которого общественности и стали известны все его неблаговидные делишки.Во-вторых, приметна личность самого Хантера – он оказался далеко не дураком, когда перестал бухать и долбиться чем попало голышом при девочках. Газета пишет: "Это плохая новость для демократов — и катастрофическая для страны. Те, кто хорошо знает Хантера, говорят, что, несмотря на его репутацию наркомана-неудачника, он очень умен, умеет манипулировать людьми, методичен и всегда добивается своих целей, которые сейчас, как никогда, зависят от сохранения власти его отцом. …Хантер так же бесстрашен и готов сражаться насмерть, чтобы получить то, что он хочет. Это делает его грозным противником для любого незадачливого демократа, полагающего, что все, что им нужно сделать, -- это умаслить Джилл и Эшли Байден (жену и дочь президента. – Авт.) или воззвать к чувству лояльности Джо к партии и желанию сохранить его наследие".В-третьих, все наблюдатели заметили, что Хантеру стало нравиться занятие государственными делами при папе. New York Post утверждает: "Хантер всегда считал себя умнее помощников своего отца, некоторые из которых говорят журналистам, что они поражены его присутствием в этот ответственный момент. … Несмотря на сомнительную внешность, Хантер даже не пытается скрыть свое влиятельное положение, а вместо этого ведет себя как собственник, важный и ответственный. Камеры запечатлели, как он выглядит безумно счастливым и общается как профессионал в Восточном зале, где его отец в среду проводил церемонию вручения Медали Почета. Когда президент произнес речь по телесуфлеру, Хантер напрягся и пристально посмотрел на него, словно желая, чтобы тот не оплошал".И президент Джо Байден, периодически приходя в сознание, не может не оценить этот факт. А значит, "в том подавленном состоянии, в котором сейчас находится Джо, неспособный скрыть свой когнитивный дефицит, Хантер сидит за рулем, как никогда раньше".И, наконец, в-четвертых, папа Джо в кресле президента на втором сроке выгоден сыну Хантеру еще и по чисто прикладной причине – это поможет избежать ему тюрьмы. "Хантер лично очень заинтересован в том, чтобы Джо остался на своем посту. Он всю свою жизнь пользовался властью Джо, но теперь его будущее под угрозой из-за надвигающегося судебного разбирательства по налоговому делу о тяжком преступлении в Калифорнии, поскольку он ожидает вынесения приговора по обвинению в применении огнестрельного оружия в штате Делавэр", -- откровенно пишет газета.Действительно, в сентябре 2023 года Хантеру были предъявлены обвинения в том, что он не сообщил об употреблении наркотиков в период покупки оружия, а также в хранении оружия в период, когда он находился в состоянии наркотической зависимости. За это предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 250 тыс долл.В декабре 2023 года большое федеральное жюри предъявило Хантеру девять обвинений, среди которых занижение доходов, уклонение от налогов, подача ложных деклараций с 2016 по 2019 год на общую сумму около 1,4 млн долл. Обвинения были выдвинуты на фоне инициативы республиканцев Палаты представителей в рамках расследования об импичменте связать президента Джо Байдена с бизнесом его сына. И 11 июня 2024 года присяжные признали Хантера виновным в том, что он не сообщил об употреблении наркотиков в период покупки оружия, а также в хранении оружия в период, когда он находился в состоянии наркотической зависимости. Срок над ним, что называется, завис.Так что в деле Хантера речь идет не так о спасении души (хотя и это требуется), как о выживании тела. Точнее – об уходе от ответственности, об избежании конца жизни на американском цугундере за совершенные уголовные преступления. Останется папа при должности – может отмазать и помиловать президентской волей. Придет Трамп – арестантскую робу придется примерить надолго. И если папа Джо может укрыться в гробу, то сын Хантер должен учиться обращаться с кайлом, держать ухо востро и мужские причиндалы на замке: американская тюрьма – это, знаете ли, не фунт изюма. Во всех смыслах…А это, согласитесь, мотивация посильнее идеологических догм или партийных постулатов и криков о "верности Америке и демократии".И что же делать бедному семейству Байденов?New York Post пишет, что "возможно, единственный способ устранить мошенническую машину семьи Байден -- это подкупить их. Или, выражаясь более вежливо, чтобы демократический класс доноров предоставил "золотой парашют" в виде выгодных книжных сделок, роскошную президентскую библиотеку и гарантированное помилование для любых членов семьи, которым грозит судебная опасность. "Этого было бы достаточно", -- сказал один из бывших доверенных лиц Байдена".То есть откупиться и предоставить гарантии неприкосновенности. Договорившись об этом еще и с республиканцами, чей Трамп, не исключено, сядет в кресло президента.И такое вполне может быть. Держат же на этом обещании, как ослика в погоне за подвешенной впереди морковкой, того же просроченного Зеленского: говорят, что дадут много, но потом, и еще и гарантирую безопасность. И Зеленский ведь верит, как дурачок какой-то!Но вот ведь закавыка: не исключена и раскрутка Хантер Байдена в политическом плане. Пользуясь его временной абстинентностью и выросшими в связи с этим амбициями. New York Post пишет: "По словам другого бывшего друга, Хантер не только спасет свою шкуру, но и получит удовольствие от ощущения контроля над ситуацией, находясь в эпицентре конституционного кризиса, с которым столкнулась страна. Он может рассматривать это как "испытательный полигон для своих лидерских качеств и верить, что его судьба решена". Другими словами, Хантер может рассматривать ситуацию как попытку удовлетворить свои политические амбиции". Если они у него действительно есть.И что самое удивительное: глубинное государство (deepstate) в США может на этом сыграть и при желании взрастить себе очередного ручного президента. Чем глубже кандидат или соискатель сидит на крюке компромата – тем он более ручной и безропотный в использовании. Как нынешние Урсула фон дер Ляйен или Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон или, не к ночи будет сказано, Зеленский.А на Хантере Байдене в этом плане, как видим, клейма уже негде ставить…О том, как и поч6ему Байден проиг8рывает Трампу - в интервью Грэга Вайнера "Пока Байден разогревал саммит НАТО, он потерял Голливуд"

