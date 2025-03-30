https://ukraina.ru/20250330/1062150540.html

Европа отправит флот и авиацию на Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 марта

Европа отправит флот и авиацию на Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 марта - 30.03.2025 Украина.ру

Европа отправит флот и авиацию на Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 марта

В ЕС склоняются к оправке на Украину авиации и флота, сообщили западные СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-03-30T13:09

2025-03-30T13:09

2025-03-30T13:09

хроники

эксклюзив

украина

россия

херсонская область

вячеслав гладков

сергей лавров

светлана радченко

вооруженные силы украины

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1e/1062150311_0:806:2048:1958_1920x0_80_0_0_e1c5a71a54ee802b6840a9d8460762ad.jpg

Европейские страны всё больше рассматривают возможность размещения на Украине воздушных и морских сил, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на двух дипломатов. По информации издания, европейские страны в ближайшие недели планируют направить на Украину группу военных, чтобы определить, сколько войск понадобится для возможного размещения."По словам двух дипломатов, внимание европейцев теперь сместилось в сторону морской и воздушной мощи, поскольку командующие армиями указывают на ограничения крупного размещения войск, а другие страны предлагают свои возможности для патрулирования неба над Украиной и Чёрного моря", — указывалось в публикации.За две с небольшим недели до этого — 13 марта, агентство Bloomberg сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить своих военных на Украине и предоставить руководству последней гарантии безопасности.Спустя 10 суток, 23 марта, издание The Telegraph со ссылкой на высокопоставленные военные источники сообщило, что британские военные назвали планы премьер-министра Великобритании политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.В начале марта министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что РФ не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине.По словам Лаврова, в случае размещения иностранного военного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". До этого размещение западных "миротворцев" на Украине в МИД РФ называли провокационным шагом, который направлен на поддержание нездоровых иллюзий у руководства Украины.Обстрелы и налётыУтром 30 марта Минобороны России рассказало об отражённых налётах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: 3 – над территорией Белгородской области, 2 – над территорией Брянской области, 1 – над территорией Саратовской области", — отмечалось в публикации.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 7 ударов.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 22 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 6 гражданских лиц, в т.ч. ребёнка 2012 года рождения.Огнём ВСУ были повреждены 7 жилых домостроений и 2 объекта гражданской инфраструктуры.Как сообщило агентство "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 33 снаряда по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 33 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 4; Малая Лепетиха — 10; Каховка — 4; Новая Каховка — 3; Каиры — 5; Горностаевка — 2; Алёшки — 3; Корсунка — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Алёшки, Старая Збурьевка, Голая Пристань.Утром 30 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородским районом системой ПВО сбиты 4 беспилотника. Пострадавших и повреждений нет", — писал Гладков.В Борисовском районе по сёлам Богун-Городок, Зозули и Цаповка совершены атаки 2 беспилотников. В селе Богун-Городок в результате подрыва на взрывном устройстве полностью сгорел грузовой автомобиль, в селе Зозули повреждён частный дом."В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Долгое, Кукуевка и Сухарево совершены атаки 12 беспилотников, 11 из которых были подавлены и сбиты. В посёлке Уразово повреждены два транспортных средства, ворота частного дома и гаража. Сегодня утром в селе Долгое в результате атаки дрона повреждено частное домовладение", — указывалось в сводке.В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Екатериновка подверглись атакам 3 беспилотников. В селе Тишанка повреждены частный дом и 2 надворные постройки, в хуторе Екатериновка огнём полностью уничтожен легковой автомобиль, также повреждены трактор и помещение сельхозпредприятия.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Косилово, Мокрая Орловка, Пороз и Смородино выпущено 13 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и нанесены удары 7 беспилотников. В селе Смородино посечён забор частного домовладения, в селе Косилово — повреждён легковой автомобиль."В Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга и селу Вязовое зафиксированы атаки 3 беспилотников, 2 из которых сбиты. Вчера вечером в медицинское учреждение самостоятельно обратились двое мужчин, получивших минно-взрывные травмы и контузии в селе Вязовое от удара FPV-дрона по автомобилю. После оказания необходимой помощи лечение продолжают амбулаторно. Повреждены административное здание и транспортное средство", — сообщал губернатор.Над Чернянским районом системой ПВО были сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Последствий нет."В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Новая Таволжанка и Ржевка подверглись обстрелу с применением одного боеприпаса и атакам 5 беспилотников, которые были сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка ночью в результате прилёта боеприпаса произошло возгорание частного дома. Как только позволит оперативная обстановка, будет установлен характер повреждений", — указывалось в сводке.Позднее Гладков рассказал о новой атаке ВСУ."В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа беспилотник ударил по частному сектору. В результате детонации боеприпаса получил минно-взрывную травму, осколочные ранения ног и рук заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь совета безопасности Вячеслав Иванович Радченко. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь. По их оценке, состояние у Вячеслава Ивановича средней степени тяжести", — написал Гладков в своём телеграм-канале в 11:29.От лица всех жителей области он пожелал Радченко выздоровления.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О ходе спецоперации — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ".

https://ukraina.ru/20250330/1062146449.html

https://ukraina.ru/20250329/1062144333.html

https://ukraina.ru/20250329/1062141451.html

украина

россия

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, херсонская область, вячеслав гладков, сергей лавров, светлана радченко, вооруженные силы украины, ес, bloomberg