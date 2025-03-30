Опубликован список чешских наёмников, ликвидированных на Украине - 30.03.2025 Украина.ру
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Опубликован список чешских наёмников, ликвидированных на Украине
Опубликован список чешских наёмников, ликвидированных на Украине - 30.03.2025 Украина.ру
Опубликован список чешских наёмников, ликвидированных на Украине
Опубликованный чешскими изданиями список своих сограждан, погибших на Украине в составе ВСУ, выглядит вершиной айсберга. Об этом 30 марта сообщил телеграм-канал "Военный осведомитель"
2025-03-30T15:45
2025-03-30T15:45
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европа
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иностранные наемники
ес
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"Чешские ресурсы опубликовали список своих граждан, погибших на Украине в составе ВСУ. Формально – добровольцы. По факту – наёмники, выполняющие боевые задачи и погибающие на передовой", - сказано в публикации.В опубликованном списке значатся четыре персоны: Michal "Španěl" – уничтожен в 2022 году; Karel Kučera – уничтожен в Бахмуте, март 2023; Martin "Taylor" – уничтожен в 2023 году; Tomáš – уничтожен в Авдеевке, 2024 год.Он также отметил, что нынешняя публикация указывает на масштаб конфликта с глубоким вовлечением государств Европы."Это лишний раз подтверждает, что война на Украине давно вышла за рамки "локального конфликта". Это — интернациональный проект, в котором европейские государства задействованы гораздо глубже, чем готовы признать. Только вот домой их "герои" возвращаются не в орденах, а в цинке — если повезёт", - констатировал российский телеграм-канал.На иностранных наёмников и инструкторов ВСУ обратил внимание полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин в публикации Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, европа, всу, потери всу, сво, иностранные наемники, ес, чехия
Новости, Украина, Европа, ВСУ, потери ВСУ, СВО, иностранные наемники, ЕС, Чехия

Опубликован список чешских наёмников, ликвидированных на Украине

15:45 30.03.2025
 
© Украина.ру / NATOИспанские наемники НАТО
Испанские наемники НАТО - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Украина.ру / NATO
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Опубликованный чешскими изданиями список своих сограждан, погибших на Украине в составе ВСУ, выглядит вершиной айсберга. Об этом 30 марта сообщил телеграм-канал "Военный осведомитель"
"Чешские ресурсы опубликовали список своих граждан, погибших на Украине в составе ВСУ. Формально – добровольцы. По факту – наёмники, выполняющие боевые задачи и погибающие на передовой", - сказано в публикации.
В опубликованном списке значатся четыре персоны: Michal "Španěl" – уничтожен в 2022 году; Karel Kučera – уничтожен в Бахмуте, март 2023; Martin "Taylor" – уничтожен в 2023 году; Tomáš – уничтожен в Авдеевке, 2024 год.
"Список выглядит скромно, но это только верхушка айсберга. По оценкам разных источников, на стороне ВСУ воюют сотни, если не тысячи чехов. Многие из них проходят как "волонтёры" или "инструкторы", но в реальности участвуют в боях наравне с украинскими частями, а иногда — и вместо них. И что особенно показательно: погибают вовсе не в тылу, а на "мясных" направлениях — Авдеевка, Бахмут, Часов Яр", - отметил телеграм-канал.
Он также отметил, что нынешняя публикация указывает на масштаб конфликта с глубоким вовлечением государств Европы.
"Это лишний раз подтверждает, что война на Украине давно вышла за рамки "локального конфликта". Это — интернациональный проект, в котором европейские государства задействованы гораздо глубже, чем готовы признать. Только вот домой их "герои" возвращаются не в орденах, а в цинке — если повезёт", - констатировал российский телеграм-канал.
На иностранных наёмников и инструкторов ВСУ обратил внимание полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин в публикации Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ
 
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