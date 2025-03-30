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Опубликован список чешских наёмников, ликвидированных на Украине

Опубликован список чешских наёмников, ликвидированных на Украине - 30.03.2025 Украина.ру

Опубликован список чешских наёмников, ликвидированных на Украине

Опубликованный чешскими изданиями список своих сограждан, погибших на Украине в составе ВСУ, выглядит вершиной айсберга. Об этом 30 марта сообщил телеграм-канал "Военный осведомитель"

2025-03-30T15:45

2025-03-30T15:45

2025-03-30T15:45

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"Чешские ресурсы опубликовали список своих граждан, погибших на Украине в составе ВСУ. Формально – добровольцы. По факту – наёмники, выполняющие боевые задачи и погибающие на передовой", - сказано в публикации.В опубликованном списке значатся четыре персоны: Michal "Španěl" – уничтожен в 2022 году; Karel Kučera – уничтожен в Бахмуте, март 2023; Martin "Taylor" – уничтожен в 2023 году; Tomáš – уничтожен в Авдеевке, 2024 год.Он также отметил, что нынешняя публикация указывает на масштаб конфликта с глубоким вовлечением государств Европы."Это лишний раз подтверждает, что война на Украине давно вышла за рамки "локального конфликта". Это — интернациональный проект, в котором европейские государства задействованы гораздо глубже, чем готовы признать. Только вот домой их "герои" возвращаются не в орденах, а в цинке — если повезёт", - констатировал российский телеграм-канал.На иностранных наёмников и инструкторов ВСУ обратил внимание полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин в публикации Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ

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новости, украина, европа, всу, потери всу, сво, иностранные наемники, ес, чехия