https://ukraina.ru/20250330/1062152292.html

Украинский 6-ой полк ССО "Рейнджеры" сбежал из Курской области – издание

Украинский 6-ой полк ССО "Рейнджеры" сбежал из Курской области – издание - 30.03.2025 Украина.ру

Украинский 6-ой полк ССО "Рейнджеры" сбежал из Курской области – издание

Украинский элитный 6-ой полк Сил специальных операций сбежал из населённого пункта Гуево, оставив стрелковые подразделения без поддержки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской группировке войск "Север".

2025-03-30T15:07

2025-03-30T15:07

2025-03-30T15:07

новости

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"Шестой полк ССО "Рейнджеры" оттуда давно сбежал, сейчас остались только стрелковые подразделения", — заявил источник российского издания.Он сообщил также, что командование ВСУ в очередной раз заранее выводит свои элитные подразделения, избегая отправки их на линию боевого соприкосновения. Таким образом отдельные украинские формирования берегут от контакта с наступающими подразделениями российской армии."Это подразделение было создано в 2024 году по стандартам аналогов из стран НАТО. "Рейнджеры" в структуре Армии США являются подразделениями глубинной разведки, предназначенными для диверсионных действий в тылу противника. Таким образом, это ещё одно формирование украинского режима, ориентированное на проведение диверсий на территории России", - сказано в публикации.Там также отмечено, что в марте российские подразделения перешли в масштабное наступление в Курской области. В результате был освобождён город Суджа и целый ряд населённых пунктов. Подразделения группировки войск "Север" сейчас развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем украинская армия пытается усилить интервентов в Курской области. Подробности в публикации "Стягивают к Гуево вcё, что могут". Главное на Украине на утро 30 марта

https://ukraina.ru/20250330/1062148271.html

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новости, курская область, сша, суджа, вооруженные силы украины, нато, силы специальных операций, всу, кто