Украинский 6-ой полк ССО "Рейнджеры" сбежал из Курской области – издание - 30.03.2025 Украина.ру
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Украинский 6-ой полк ССО "Рейнджеры" сбежал из Курской области – издание
Украинский 6-ой полк ССО "Рейнджеры" сбежал из Курской области – издание - 30.03.2025 Украина.ру
Украинский 6-ой полк ССО "Рейнджеры" сбежал из Курской области – издание
Украинский элитный 6-ой полк Сил специальных операций сбежал из населённого пункта Гуево, оставив стрелковые подразделения без поддержки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской группировке войск "Север".
2025-03-30T15:07
2025-03-30T15:07
новости
курская область
сша
суджа
вооруженные силы украины
нато
силы специальных операций
всу
кто
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"Шестой полк ССО "Рейнджеры" оттуда давно сбежал, сейчас остались только стрелковые подразделения", — заявил источник российского издания.Он сообщил также, что командование ВСУ в очередной раз заранее выводит свои элитные подразделения, избегая отправки их на линию боевого соприкосновения. Таким образом отдельные украинские формирования берегут от контакта с наступающими подразделениями российской армии."Это подразделение было создано в 2024 году по стандартам аналогов из стран НАТО. "Рейнджеры" в структуре Армии США являются подразделениями глубинной разведки, предназначенными для диверсионных действий в тылу противника. Таким образом, это ещё одно формирование украинского режима, ориентированное на проведение диверсий на территории России", - сказано в публикации.Там также отмечено, что в марте российские подразделения перешли в масштабное наступление в Курской области. В результате был освобождён город Суджа и целый ряд населённых пунктов. Подразделения группировки войск "Север" сейчас развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем украинская армия пытается усилить интервентов в Курской области. Подробности в публикации "Стягивают к Гуево вcё, что могут". Главное на Украине на утро 30 марта
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Новости
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новости, курская область, сша, суджа, вооруженные силы украины, нато, силы специальных операций, всу, кто
Новости, Курская область, США, Суджа, Вооруженные силы Украины, НАТО, Силы специальных операций, ВСУ, КТО

Украинский 6-ой полк ССО "Рейнджеры" сбежал из Курской области – издание

15:07 30.03.2025
 
© Фото : соцсетиоружие военнослужащих ССО Украины, участвовавших в вылазке на Тендровскую косу
оружие военнослужащих ССО Украины, участвовавших в вылазке на Тендровскую косу - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : соцсети
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Украинский элитный 6-ой полк Сил специальных операций сбежал из населённого пункта Гуево, оставив стрелковые подразделения без поддержки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской группировке войск "Север".
"Шестой полк ССО "Рейнджеры" оттуда давно сбежал, сейчас остались только стрелковые подразделения", — заявил источник российского издания.
Он сообщил также, что командование ВСУ в очередной раз заранее выводит свои элитные подразделения, избегая отправки их на линию боевого соприкосновения. Таким образом отдельные украинские формирования берегут от контакта с наступающими подразделениями российской армии.
"Это подразделение было создано в 2024 году по стандартам аналогов из стран НАТО. "Рейнджеры" в структуре Армии США являются подразделениями глубинной разведки, предназначенными для диверсионных действий в тылу противника. Таким образом, это ещё одно формирование украинского режима, ориентированное на проведение диверсий на территории России", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что в марте российские подразделения перешли в масштабное наступление в Курской области. В результате был освобождён город Суджа и целый ряд населённых пунктов. Подразделения группировки войск "Север" сейчас развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Обстановка в городе Суджа - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
11:29
ВСУ в Судже размещали технику в жилых секторах, умышленно поджигали дома и занимались мародерствомУстановлены новые факты преступлений украинских боевиков в Курской области, сообщила 30 марта официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Тем временем украинская армия пытается усилить интервентов в Курской области. Подробности в публикации "Стягивают к Гуево вcё, что могут". Главное на Украине на утро 30 марта
 
НовостиКурская областьСШАСуджаВооруженные силы УкраиныНАТОСилы специальных операцийВСУКТО
 
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