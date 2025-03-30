Украинский 6-ой полк ССО "Рейнджеры" сбежал из Курской области – издание
© Фото : соцсетиоружие военнослужащих ССО Украины, участвовавших в вылазке на Тендровскую косу
© Фото : соцсети
Украинский элитный 6-ой полк Сил специальных операций сбежал из населённого пункта Гуево, оставив стрелковые подразделения без поддержки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской группировке войск "Север".
"Шестой полк ССО "Рейнджеры" оттуда давно сбежал, сейчас остались только стрелковые подразделения", — заявил источник российского издания.
Он сообщил также, что командование ВСУ в очередной раз заранее выводит свои элитные подразделения, избегая отправки их на линию боевого соприкосновения. Таким образом отдельные украинские формирования берегут от контакта с наступающими подразделениями российской армии.
"Это подразделение было создано в 2024 году по стандартам аналогов из стран НАТО. "Рейнджеры" в структуре Армии США являются подразделениями глубинной разведки, предназначенными для диверсионных действий в тылу противника. Таким образом, это ещё одно формирование украинского режима, ориентированное на проведение диверсий на территории России", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что в марте российские подразделения перешли в масштабное наступление в Курской области. В результате был освобождён город Суджа и целый ряд населённых пунктов. Подразделения группировки войск "Север" сейчас развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Тем временем украинская армия пытается усилить интервентов в Курской области. Подробности в публикации "Стягивают к Гуево вcё, что могут". Главное на Украине на утро 30 марта