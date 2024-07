https://ukraina.ru/20240711/1056179811.html

Грег Вайнер: Пока Байден разогревал саммит НАТО, он потерял Голливуд

Грег Вайнер: Пока Байден разогревал саммит НАТО, он потерял Голливуд

НАТО и США повышают ставки, чтобы выйти на мирные переговоры с Россией по Украине с максимально выгодной позиции, считает политолог-американист Грег Вайнер

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Первый день саммита НАТО в Вашингтоне показал агрессивную сущность альянса, в ходе мероприятий российская сторона не услышала ни одного слова о мире, заявил 10 июля посол России в США Анатолий Антонов.В это же день актер Джордж Клуни в статье для The New York Times призвал Джо Байдена сняться с президентской гонки, поскольку он "не может победить в битве со временем". — Грег, юбилейный саммит НАТО идет в Вашингтоне. Что в нем особенного?— Основная примечательность на этом саммите — вы, возможно, удивитесь, но это сам Байден. Как пишут в CNN: вначале Байден — потом НАТО.Во-первых, саммит НАТО для президента США, конечно, это возможность и очередная попытка доказать, что он вменяем и способен до 86 лет руководить Соединёнными Штатами Америки.Правда, я посмотрел последние опросы: 79% американских избирателей — и республиканцы, и демократы, и независимые избиратели — не хотят Байдена. Феерическая цифра. Не понимаю, как при такой "популярности" Байден еще бьется за переизбрание?!Во-вторых, многие члены европейских делегаций контактируют с конгрессменами и сенаторами США. Европейцы, пока находятся в Вашингтоне, пытаются разобраться в ситуации и оценить картину происходящего. Что будет после Байдена? Трамп станет президентом или кто-то еще? Советники Трампа, в свою очередь, поддерживают неофициально контакты с европейскими делегациями.Напомню, что НАТО — это 32 страны с 1 миллиардом населения. Общевойсковые силы НАТО составляют 3 миллиона 300 тысяч. Военный бюджет блока — 1 триллион 300 миллиардов долларов, из которых 730 миллиардов платят Соединённые Штаты. Со всем этим хочет покончить Трамп.Кстати, ранее, когда Трамп требовал от всех государств – членов НАТО платить в бюджет организации 2% от Валового внутреннего продукта, было всего две страны. А сейчас затребованный процент отдают 23 страны блока.— Каковы шансы Трампа стать президентом?— С 15 по 18 июля пройдет национальный съезд республиканской партии (в Милуоки, штат Висконсин), на котором будет выбран кандидат в президенты. Скорее всего это будет Трамп.Кроме того, в прошлом интервью мы говорили о сенаторе Марко Рубио как о возможном вице-президенте при Трампе. Похоже мы угадали! Потому что Рубио провел последние выходные в резиденции Трампа, где они играли в гольф.— А демократы что делают, пока Трамп готовит себе вице-президента?— Вчера в Конгрессе прошел кокус демократов, на котором из 200 членов партии только 7 человек открыто выступили против переизбрания Байдена. Остальные пока что находятся в глухом недовольстве. То есть против Байдена прилюдно выступают пока немногие однопартийцы.Однако, как пишут новостные ленты, "демократический котел" сильно булькает, недовольство внутри партии растёт. Все хотят нормального кандидата, чтобы с треском не проиграть Трампу.— Президенту США Джо Байдену следует отказаться от борьбы за переизбрание во имя спасения демократии, написал в New York Times голливудский актёр Джордж Клуни. Что это значит? — Голливуд тоже отвернулся от Байдена. Джордж Клуни — один из основных спонсоров демократической партии.Напомню, что у Байдена два основных спонсора. Это Голливуд и Уолл-стрит. Если раньше только Уолл-стрит от действующего президента отворачивался, то сейчас уходит и Голливуд. То есть Байдену деваться некуда.Его президентская кампания стоит около 1 миллиарда долларов. Байден сейчас имеет примерно 100 миллионов, или меньше. Если деньги к нему не пойдут, то все — ему конец.— Возвращаясь к теме НАТО, которое планирует увеличить производство оружия, разрабатывает план гражданской обороны на случай якобы нападения России. Байден пообещал Украине передать системы ПВО и другие вооружения. НАТО готовится к войне с Россией?— Я думаю все как раз, наоборот. НАТО и США повышают ставки, чтобы выйти на мирные переговоры с Россией по Украине с максимально выгодной позиции, чтобы было проще договариваться.Ведь Орбан, пусть и неофициально, приезжал в Москву не случайно. Я уверен, что все было согласовано с Евросоюзом. Тем более Венгрия в ближайшие 6 месяцев председательствует в ЕС.Не забывайте, что Венгрия, Словакия, Болгария, даже Чехия выступают за немедленное прекращение военных действий. В Европе с экономкой и логистикой все ужасно; цены взлетели, производителей шатает. Огромный рынок под названием Российская Федерация потерян.Это плохо, потому что продукция в Россию в большом количестве шла из Европы, в том числе из Германии. Самым главным торговым партнером РФ была Голландия, между прочим.— В НАТО примут Украину?— Не думаю. Конечно, Зеленский хочет в НАТО, но НАТО он вряд ли увидит.— Альянсу исполнилось 75 лет. С чем организация подошла к этой дате?— Для меня единственным положительным моментом альянса были события 11 сентября 2001 года, когда рванули небоскребы в Нью-Йорке. Тогда НАТО встало горой на защиту США и оказало им колоссальную поддержку. Напомню также, что первым руководителем, который позвонил Бушу, был Владимир Путин. В остальном же, все что НАТО делало в Афганистане, Ираке, Югославии — это, мягко говоря, спорные вещи.О том, почему Украина — это аналогия и продолжение Афганистана, войн на Кавказе и других локальных конфликтов, которые США после 1945 года постоянно устраивают в рамках глобального противостояния с Россией, в интервью военного летчика Сергея Липового: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУ.

